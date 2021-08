Instagram incluirá anuncios en la pestaña de Shops

La Instagram Shop se inauguró a mediados del 2020. Foto: Instagram

En los últimos meses, Facebook Inc. ha mostrado todo su interés en convertir a Instagram en una plataforma en la que los anunciantes se sientan a gusto invirtiendo en campañas publicitarias que puedan consumir los cientos de miles de personas que hacen parte de esta red social.

Por esto, ya no es raro ver comerciales en medio de los Reels (videos cortos de Instagram) u opciones como stickers con los que los usuarios pueden promocionar sus negocios o productos a través de las Stories.

Sin embargo, no conforme con esto, Instagram anunció que en los próximos días estará lanzando una nueva herramienta que tendrá a la tienda de Instagram, Instagram Shops, como protagonista. De acuerdo con información oficial de la empresa, Ads in Instagram Shop será el nuevo producto con el que los anunciantes podrán publicitarse en medio de la pestaña Tienda que hace parte del menú principal de la app.

Inicialmente, las empresas podrán comprar paquetes de publicidad que aparecerán en esta pantalla de Instagram, en los que se incluye la compra de una sola imagen o, incluso, de un carrusel de fotos con las cuales promocionar sus productos.

Asimismo, se sabe que, tal como funciona con otras estrategias publicitarias de Instagram, Ads in Instagram Shop funcionará con un modelo basado en subastas, donde los mejores postores podrán tener mayor presencia en la plataforma. Igualmente, la publicidad se mostrará a los usuarios dependiendo de sus gustos e intereses, aunque se intentará no incomodarlos tomando un registro de sus sentimientos frente a esta nueva herramienta, con el objetivo de saber cuándo y en qué cantidad debería mostrarse una publicidad a una persona en específico.

Por otro lado, Instagram también confirmó que esta nueva opción solo estará disponible para aquellos usuarios que naveguen por la app móvil, teniendo en cuenta que es esta la única plataforma en la que tiene presencia Instagram Shops.

Foto: Facebook

¿Un problema de intereses?

El portal especializado TechCrunch informó que en un principio esta nueva herramienta hará parte de una versión beta, con el fin de que sirva como piloto o prueba y así saber qué tan efectiva podría ser y si vale o no la pena establecerla en la versión oficial de Instagram.

De esta forma, solo un puñado de empresas en Estados Unidos serán las que cuenten con esta opción de publicidad, entre las que se encuentran Away, Donny Davy, Boo Oh, Clare paint, JNJ Gifts, DEUX y Fenty Beauty. Estas compañías tendrán la obligación de probar Ads in Instagram Shop y enviar una opinión completa a las bases de datos de Instagram. De esta forma, la filial de Facebook podrá establecer si habilita la opción a nuevos mercados y países, o si por el contrario da un paso al costado y la retira definitivamente.

Ahora bien, aún sin conocer o ver de forma exacta la función de esta nueva herramienta, muchas personas y empresas han mostrado su rechazo a la imposición de la misma, acusando que puede convertirse en un conflicto de intereses dentro de la Instagram Shops.

Teniendo en cuenta que esta zona de Instagram ya es de uso meramente comercial, podría causar escollo entre las empresas que cuentan con un espacio en la tienda el simple hecho de ver que un anuncio ajeno a la organización tenga más presencia que uno propio, incluso, en su propia “vitrina”.

Sin embargo, esto es algo que solo podrá demostrarse al finalizar el período de prueba de Ads in Instagram Shops y analizar si los sentimientos de los empresarios son o no positivos frente a esta nueva herramienta.

