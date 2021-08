Cómo hacer para que el módem no vuelva lento el internet

Los módem necesitan actualizarse periódicamente para tener una buena conexión a internet.

La velocidad es uno de los elementos primordiales en toda conexión a internet. Hay muchas personas que se estresan cuando ven que su internet simplemente parece estático, y mucho más en momentos en los que es realmente urgente contar con una señal óptima, ya sea para cumplir con deberes del trabajo o del estudio.

Sin embargo, aunque la mayoría de las veces la lentitud del internet se debe a un fallo en la red del servidor del operador con el que se tiene contratado, en algunas ocasiones esta situación es ajena a la empresa y se limita a un solo aparato: el módem o router.

Este dispositivo es la vida del internet en el hogar, pues es el que recibe la señal que llega de la casa y la distribuye entre los distintos cables que se encuentran conectados a este, además de la red WiFi con la que alimenta a todos los dispositivos inalámbricos que se encuentran en un hogar: celulares, tablets, Smart TVs, entre otros. Por esto, es importante mantener el módem en condiciones óptimas para que así mismo pueda ofrecer un servicio de internet eficaz y efectivo a todos los aparatos del hogar.

¿Cómo evitar que el módem funcione lento?

Actualmente, existe una problemática asistida en la tecnología que se conoce como Ley de Obsolescencia, la cual consiste en que, desde su fabricación, se determina un tiempo vida útil a cada aparato tecnológico, el cual no debe ser ni muy corto ni muy largo, con el fin de no afectar negativamente las dinámicas del mercado mundial. Entre más aparatos se dañan, más dispositivos tendrá que comprar la gente para satisfacer esa necesidad. Por supuesto, los módem no son la excepción.

No obstante, para poder aprovechar al máximo el router y tratar de contrarrestar la Ley de Obsolescencia lo más que se pueda, es importante seguir algunas recomendaciones:

Cuidar los conectores

Por más que una persona tenga contratado un excelente servicio de internet, de nada le servirá si los accesorios físicos para poder hacer las conexiones dentro del hogar simplemente no sirven de forma correcta. Es necesario revisar periódicamente el estado del cableado que se tiene conectado al módem, así como los conectores del mismo.

Muchas veces la conexión a internet no funciona al 100 % de su capacidad, porque simplemente no se cuenta con puertos Ethernet en buen estado o los cables se encuentran deteriorados. Es importante cambiar el cableado de ser necesario, de esta forma no solo se mejorará considerablemente la velocidad de la red, sino que también se cuidarán los conectores del router.

Actualizar el módem

Así como es necesario contar con un hardware en un buen estado, también es relevante que el software del módem se encuentre actualizado en todo momento. Lo mejor es mantener el firmware de este dispositivo con sus últimas actualizaciones, pensando, tanto en la velocidad del internet y el rendimiento del mismo como en mantener al máximo la seguridad de la red.

Así como se puede hackear un computador, también los ciberdelincuentes pueden vulnerar los protocolos de seguridad de un router en busca de información valiosa con la cual inmiscuirse en otros dispositivos conectados a este.

Ubicarlo correctamente

Tal como hace algunas décadas se debía ajustar la antena de televisión para que la imagen llegara lo más limpia posible al televisor, de la misma forma funciona un módem. La ubicación de este aparato dentro de una casa es uno de los factores que más influye en la velocidad que tendrá el internet, especialmente la señal del WiFi.

Siempre se debe procurar por evitar los espacios cerrados o sitios en los que la señal choque con paredes o muebles, para así limitar al máximo la pérdida de las ondas y que los aparatos inalámbricos puedan recibir de forma óptima el internet.

También hay que tener en cuenta que, tal como sucede con una nevera o un horno microondas, los router son electrodomésticos que pueden verse afectados ante la exposición prolongada de condiciones climáticas o ambientales extremas. Lo mejor es encontrar sitios frescos en los que no ingrese de lleno la luz directa del sol, ni en los que haya muchos aparatos conectados.

