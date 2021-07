“Alexa es humana”: padres protestan contra Amazon por el nombre de su asistente virtual

Amazon asegura que hay otras palabras que se pueden usar para intentar activar el dispositivo Echo. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

Desde que Alexa fue lanzado en 2014, el asistente virtual de Amazon enamoró a más de uno, gracias a su diseño innovador y la sencillez en su funcionamiento. Así, con esta revolucionaria herramienta Amazon entró a competir a un mercado en el que ya habitaban Apple y Google, con Siri y el Asistente de Google, respectivamente.

Ahora bien, hay algo que no ha gustado mucho entre algunos usuarios y tiene que ver con la forma en que este asistente responde al llamado de las personas. Recientemente, varios padres se quejaron con Amazon por decidir que la palabra “Alexa” sea la que activa los servicios del Echo Amazon, pues esta ha sido una excusa para que las niñas con el mismo nombre sufran bullying en su espacio escolar o social.

“No quería presentarse a los demás a causa de esas bromas y reacciones. Era y es una niña, pero algunos adultos pensaron que estaba bien bromear así con ella. Es devastador. La escuela no ayudó y dijo que ella necesitaba hacerse más fuerte”, contó una madre en entrevista a BBC.

De hecho, han sido tantos los inconvenientes presentes con este problema que varios padres incluso han decidido cambiar el nombre de sus hijas, acusando que la ola de burlas en contra de las niñas ha sido “implacable”.

“Ahora está mucho mejor (después de cambiar el nombre). Y la hemos trasladado a una nueva escuela para que tenga un nuevo comienzo. Pero esta injusticia siempre estará con ella y con nosotros”

Por todo esto, los padres han solicitado que Amazon reconsidere esta palabra y pueda cambiarla por otra con la que se pueda activar la ayuda por voz sin afectar a personas en la vida real.

“Amazon debe cambiar la palabra de activación predeterminada en sus dispositivos. Está claro que no se han hecho suficientes investigaciones éticas sobre el uso de Alexa”

“Hay otras palabras”

Ahora bien, ante las críticas de las personas, Amazon dijo que “lamenta” lo ocurrido, sin embargo, asegura que este incidente se había previsto por lo que desde el inicio se incluyeron palabras alternativas para activar el asistente de los Echo.

Anteriormente, Infobae había tratado el tema y explicó en un sencillo tutorial la forma en la que se puede cambiar esta palabra, por otras como Amazon, Echo o Computadora, opciones de las que dispone el asistente para precisamente evitar la equivocación entre los Echo y las personas llamadas “Alexa”.

“Es humana”

No obstante, esta idea no soluciona en nada la situación que viven los preocupados padres, quienes han asegurado que el problema no es que el dispositivo se confunda cuando se llaman a las niñas en sus casas, sino lo es el nombre en sí. De nada sirve configurar un solo Echo en cualquier hogar, si el conflicto nace en que ‘Alexa’ ya es visto como sinónimo de servidumbre en la cultura popular.

“Mi hija Alexa ahora tiene nueve años. Todo esto va más allá de las burlas y del acoso ‘normal’. Es la eliminación de la identidad. La palabra Alexa se ha convertido en sinónimo de sirvienta o esclava. Da una licencia para tratar a quienes se llaman Alexa de manera servil”, explicó Lauren Johnson, quien también creó una campaña llamada Alexa is a Human (“Alexa es humana”) para intentar reivindicar los derechos de las niñas que llevan este nombre.

Ante esta crítica, Amazon explicó: “Diseñamos nuestro asistente de voz para reflejar las cualidades que valoramos en las personas: ser inteligente, cariñoso, empático e inclusivo”; sin embargo, es un concepto que, según los padres de las niñas burladas, no se ve actualmente en el argot popular.

“Animo a todas las personas que se llaman Alexa a que luchen por su nombre. Es Amazon quien tiene que dar un paso atrás”, finalizó una mujer en conversación con la BBC.

