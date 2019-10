La app fue lanzada hace un año por el Ministerio de Transporte de la Nación y desde entonces se encuentra en formato beta, es decir en una fase de pruebas. Sólo está disponible para algunos celulares con Android. No funciona para los iPhone y en el corto plazo pareciera que no va a haber modificaciones porque “la plataforma iOS no habilita la antena NFC para aplicaciones de terceros”, explicaron desde el Gobierno a Infobae.