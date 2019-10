Cabe destacar que cuando se usa el modo incógnito se navega de manera privada desde el dispositivo en cuestión, pero eso no quiere decir que la actividad en la web sea totalmente anónima: es posible que los sitios que se visitan y los proveedores de servicios puedan seguir rastreando tu actividad. Por eso, tal como se mencionó en el comienzo, el modo incógnito implica solamente que no se guarda la navegación que se hace en el dispositivo donde se active esta opción. Y que esa actividad que se haga desde Maps desde ese equipo en particular no se guardará en la cuenta de Gmail.