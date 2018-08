– Networking no hay. Es raro que hables de trabajo con alguien ahí. Es raro que le preguntes a alguien qué hace. La pregunta va más por "¿quién sos?", o "¿de dónde venís?", o "¿qué hacés acá?", o "¿con quiénes estás?". Yo me he enterado de proyectos de gente que viajó con nosotros y después, cuando volvimos, comenzar a hablar de qué hacía cada uno. No es explícita la regla pero implícitamente todos están buscando hablar de otra cosa, conectarse con la persona que tenes enfrente de otra forma, sobre todo porque no hay estereotipos. O sea, es raro que alguien esté vestido como su profesión, digamos.