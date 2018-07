Viernes 13, por qué es una fecha jaqueada por las supersticiones, la mala suerte y la baja del consumo

Para gran parte del planeta, el viernes 13 es una fecha que paraliza y que está vinculada a la mala suerte y a las desgracias. Sin embargo en muchos países -como Italia- está vinculado a lo contrario y representa un “llamador de la buena suerte”. La fecha tiene un impacto negativo en el consumo mundial: la gente prefiere no volar, no contraer matrimonio y algunos no salen de su casa. Existe la triscaideicafobia, nombre científico para nombrar el miedo irracional por el número 13. La historia, el cine y los libros se encargaron de avivar el mito