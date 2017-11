Waymo es una compañía independiente creada por Google exclusivamente para desarrollar su proyecto de autos sin pilotos. La heredera del "Google driverless car" cuenta con un mayor margen de maniobra a nivel operativo, así buscan atraer más capitales dispuestos a invertir en el nuevo sector. Su nombre proviene de la frase "A new way forward in mobility" (Un nuevo camino en movilidad).