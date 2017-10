— Sí, me parece que hoy hay… Bueno, la tecnología nos atraviesa y uno crea desde ahí, uno está híper conectado gracias a la tecnología. Pero ahí esta iniciativa a mí me interesa porque respetó y cuidó cómo ensamblar ambas cosas creyendo en las ideas y en la tecnología aplicada pero no para transformar la idea en un asunto únicamente tecnológico ¿No? Hay proyectos con una esencia muy rica que no se pierde al tecnologizarlo en su aplicación ¿no? Y eso para mí es importante. Que el mundo de la innovación no parezca una cosa como de superficie sino también de esencia y de profundidad, eso me interesa.