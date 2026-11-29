Un hombre fue hallado sin vida en el acceso a su vivienda, con manchas de sangre visibles en el lugar

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La noche del sábado dejó una muerte y un detenido en el paraje El Pintado, en el departamento Minas de la provincia de Córdoba. Víctor Hugo Maldonado, de 43 años, fue hallado sin vida en el acceso a su vivienda rural. Su hermano, Daniel, quedó aprehendido en el lugar como principal sospechoso del crimen.

Personal policial y un servicio de emergencias llegaron al domicilio de calle Pública tras recibir un llamado. Al arribar, constataron el fallecimiento de Víctor Hugo Maldonado. El cuerpo se encontraba en la entrada de la propiedad, con manchas de sangre visibles. En el operativo también se secuestraron dos armas blancas halladas en el lugar.

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Fue mientras se desarrollaban las primeras actuaciones cuando apareció Daniel Maldonado, de 50 años. Según el parte policial, el hombre llegó al lugar en estado de ebriedad y con manchas de sangre en las manos.

Su actitud fue hostil desde el primer momento —intentó agredir a los efectivos que intervenían en el procedimiento— y eso precipitó su aprehensión inmediata. Los investigadores ya contaban con un dato de peso: entre los dos hermanos existían antecedentes de violencia familiar.

El operativo no fue sencillo. La vivienda se ubica en una zona de acceso muy difícil, lo que obligó a los integrantes de la Policía Judicial y del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) a trasladar el cuerpo en camilla por 800 metros hasta llegar a un punto desde donde podía continuar el trabajo de los peritos.

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Por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, Daniel Maldonado fue imputado por el presunto delito de homicidio simple. Quedó alojado en la Comisaría de San Carlos Minas a disposición de la Justicia. La investigación avanza para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte y establecer las responsabilidades penales del caso.

Doble crimen en Entre Ríos: encontraron muertos a dos hombres dentro de un auto

El barrio Feria, en La Paz, Entre Ríos, donde hallaron los cuerpos

Dos hombres, identificados como Adrián Esteban Olmedo y Juan Gabriel Franco, fueron hallados muertos dentro de un Fiat 147 durante la madrugada del sábado en La Paz, Entre Ríos. La Policía investiga un doble homicidio y analiza al menos tres posibles móviles del ataque.

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Olmedo tenía 32 años y Franco, 24. Ambos presentaban heridas provocadas por disparos, según la información difundida por Elonce. Por el momento, los investigadores no informaron detenciones ni precisaron cuál es la hipótesis que consideran más consistente.

Personal de la División Investigaciones y de la Comisaría Primera llegó al barrio Feria después de recibir avisos telefónicos de vecinos que habían escuchado detonaciones. Al arribar, los agentes encontraron a los dos jóvenes sin vida en el interior del vehículo.

El fiscal Facundo Barbosa acudió al lugar y supervisó las actuaciones iniciales, junto con integrantes de Criminalística y el médico forense. La causa incluye el relevamiento de testimonios y otros elementos para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a sus autores.

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El jefe de la Departamental La Paz, comisario mayor Carlos Schmuck, indicó que la información reunida hasta ahora no registra antecedentes policiales de las víctimas. También señaló que la investigación recibió apoyo de la División Homicidios de Paraná.

La Policía trabaja con dos hipótesis sobre el móvil del hecho. De acuerdo con el jefe departamental, una de esas líneas reúne por ahora más elementos que las demás, aunque evitó dar detalles para no afectar el avance de la causa.

“Por el momento tenemos dos o tres hipótesis. Hay una que es más fuerte que otra”, sostuvo el comisario mayor a medios locales. Los investigadores esperan completar las entrevistas con familiares y allegados antes de comunicar precisiones sobre las circunstancias que pudieron derivar en el doble crimen.

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Tras las pericias en la escena, los cuerpos fueron trasladados al hospital de La Paz y luego derivados a Oro Verde para las autopsias. Los resultados de esos estudios serán incorporados al expediente judicial, mientras continúan las medidas para establecer el móvil y localizar a los responsables.