Luis Abinader postula a República Dominicana como sede iberoamericana de inteligencia artificial

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader (d), XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano (EFE/ Víctor Lerena)

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Durante la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, el presidente Luis Abinader presentó este día 5 de noviembre una propuesta que busca convertir a la República Dominicana en la sede regional de la alianza de inteligencia artificial.

La idea de fondo es sencilla pero contundente: pasar de las promesas diplomáticas en papel a soluciones reales que mejoren la vida cotidiana de las personas. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, el mandatario dominicano insistió en que las nuevas herramientas digitales deben servir para unir a los pueblos y reducir las desigualdades sociales, en lugar de abrir brechas más grandes entre países ricos y en desarrollo.

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Para respaldar esta visión, Abinader recordó que cualquier avance tecnológico debe poner por delante los derechos de los ciudadanos y la dignidad humana. Este principio ya había quedado plasmado en la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, un acuerdo histórico firmado precisamente en Santo Domingo durante el año 2023.

Por lo que, elegir a la República Dominicana como el corazón operativo de esta alianza representaría un cambio de rumbo fundamental para la comunidad iberoamericana. Tradicionalmente, los grandes centros de toma de decisiones e innovación han estado concentrados en las capitales más influyentes.

El plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana escuchó el planteamiento dominicano para orientar la innovación tecnológica hacia la reducción de las desigualdades sociales. REUTERS/Susana Vera

Tener un centro de esta magnitud en suelo dominicano traería beneficios directos para todos los países miembros, especialmente aquellos con economías más pequeñas:

Capacitación constante: Programas educativos y de entrenamiento para que los jóvenes y profesionales locales aprendan a utilizar herramientas modernas.

Acceso equitativo: Garantizar que las naciones con menos recursos no queden rezagadas frente a las grandes potencias globales.

Oportunidades laborales: Generación de empleo en áreas clave como la educación y los servicios digitales en comunidades vulnerables.

La delegación dominicana en Madrid, acompañada por diplomáticos y miembros del gabinete, defendió que la tecnología solo tiene sentido si llega a quienes más la necesitan.

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Respuestas útiles para el clima, el campo y la vida diaria

Lejos de tratarse de teorías complejas de informática, la propuesta dominicana busca que la inteligencia artificial responda a problemas urgentes del día a día:

Protección frente a tormentas y huracanes: En una región vulnerable a fenómenos climáticos extremos, contar con sistemas inteligentes de alerta temprana permite anticipar inundaciones y salvar vidas. Apoyo al pequeño agricultor: Con modelos predictivos sencillos, los campesinos podrán saber cuándo sembrar, cómo aprovechar mejor el agua y de qué manera proteger sus cosechas frente a sequías o plagas. Ayudas sociales más transparentes: Facilitar que los programas de apoyo estatal lleguen con mayor rapidez, justicia y claridad a las familias que realmente lo necesitan.

Un agricultor consulta una tableta digital con datos de humedad del suelo y pronósticos meteorológicos frente a un campo cultivado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su mensaje, el presidente Abinader destacó avances sociales y democráticos que dan confianza a la comunidad internacional:

Fin del mapa del hambre: El país logró reducir la falta de alimentos por debajo del 2,5 %, un hito certificado por la FAO que certificó la salida de la nación del Mapa del Hambre.

Menos pobreza: Los índices de pobreza monetaria bajaron de forma sostenida, pasando del 19% en 2024 al 17.3 % en 2025 y manteniendo esa trayectoria positiva en 2026.

Democracia fuerte: Una reciente reforma constitucional blindó los límites de los mandatos presidenciales, consolidando la alternancia y el respeto a las instituciones.

En materia democrática, el mandatario destacó la reforma constitucional efectuada en 2024, orientada a blindar los límites del mandato presidencial y garantizar la alternancia en el poder. Abinader concluyó su mensaje al recordar que las transformaciones reales exigen responsabilidad compartida para convertir las aspiraciones colectivas en hechos tangibles.