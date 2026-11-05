El colapso de Ueno Bank de Paraguay golpea en Argentina: tiene 900 empleados en Buenos Aires, no pagó sueldos y hay suspensiones

La intervención de Ueno Bank en Paraguay derivó en la suspensión sin goce de sueldo de parte del personal de la tecnológica Kaitel en Argentina. (Foto: EFE)

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La intervención de Ueno Bank en Paraguay tuvo este miércoles un efecto directo sobre trabajadores de la firma tecnológica Kaitel SRL Sucursal Argentina, vinculada al grupo empresario: una parte de su personal recibió suspensiones sin goce de haberes por 30 días y otra fue instruida para continuar sus tareas de manera remota. Empleados consultados por este medio señalaron además que no se acreditaron los salarios que esperaban cobrar durante la jornada.

Kaitel opera en Buenos Aires como parte de ITTI, la compañía que presta servicios tecnológicos para unas 40 empresas del grupo vinculado a Ueno Bank. El hub argentino tiene más de 900 trabajadores, según indicaron fuentes con conocimiento de la operación. La oficina funciona en el piso 12 de La Pampa 1445, en el cruce con la avenida del Libertador.

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Los empleados recibieron mensajes diferentes según su función. Dos correos internos, a los que tuvo acceso este medio, describen las medidas adoptadas por la compañía luego de la decisión sobre el banco paraguayo.

Kaitel suspendió por 30 días a una parte de su personal

Uno de los mensajes, con el asunto “Notificación de suspensión por fuerza mayor – Kaitel SRL Sucursal Argentina”, comunica una suspensión sin goce de haberes entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026, ambos días incluidos.

La empresa sostiene en ese correo que la medida es consecuencia del “procedimiento de resolución e intervención de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP) y comunicado públicamente el 3 de noviembre”. Según el texto, esa situación produjo una “afectación grave” en la disponibilidad de recursos financieros necesarios para el desarrollo habitual de sus actividades.

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El comunicado agrega que las restricciones operativas y financieras “han afectado los mecanismos habituales de financiamiento de la Compañía, provocando la paralización temporal de sus actividades”.

Durante ese plazo, los trabajadores alcanzados quedan relevados de prestar tareas, aunque la relación laboral continúa vigente. El mensaje indica que deberán retomar sus funciones el 5 de diciembre, “salvo comunicación expresa en contrario”. La compañía también informó que mantendrá a su cargo la cobertura de medicina prepaga del empleado y de su grupo familiar adherido, bajo las condiciones actuales.

La notificación no alcanza a toda la plantilla. Fuentes entre los trabajadores explicaron que algunos recibieron el correo de suspensión, mientras que otros fueron convocados a continuar en funciones. Por ese motivo, el alcance concreto de la medida dentro de la sede argentina aún no estaba precisado.

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El personal considerado esencial deberá trabajar desde su casa

El segundo correo, titulado “Continuidad de su prestación laboral – Kaitel SRL SEE”, fue dirigido al personal que quedó fuera de la suspensión. La empresa comunica que resolvió mantener la continuidad de su prestación laboral “sin que resulte alcanzado/a por las suspensiones dispuestas respecto de otros trabajadores”.

La empresa justificó las medidas ante las restricciones financieras que causó la resolución dispuesta por el Banco Central del Paraguay. (Foto: EFE)

Kaitel fundamentó esa decisión en que las funciones de esos empleados son esenciales para atender necesidades operativas y administrativas inmediatas, así como para realizar gestiones durante el período excepcional. El mensaje dispone que continúen con sus tareas habituales y permanezcan a disposición de la compañía ante eventuales requerimientos.

El mismo correo establece que, como parte de una reorganización transitoria, “la totalidad del personal que continúe prestando servicios desarrolle sus tareas de manera remota desde su domicilio”. La indicación preserva, de acuerdo con el texto, las condiciones habituales de trabajo y los canales de comunicación establecidos.

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La comunicación dirigida a quienes siguen activos reconoce además dificultades para afrontar los pagos. “La Compañía se encuentra realizando todas las gestiones y esfuerzos a su alcance para obtener los recursos económicos necesarios que permitan afrontar el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre”, señala el correo. Añade que busca “regularizar dicha situación a la mayor brevedad posible”.

En un párrafo posterior, la firma anticipa que continuará trabajando para obtener fondos y procurar garantizar el pago de los salarios de noviembre. Los empleados consultados indicaron que no recibieron este miércoles los depósitos correspondientes ni en las cuentas bancarias locales donde perciben la parte de su remuneración en pesos ni en Deel, la plataforma utilizada para abonar un adicional.

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Los pagos en Paraguay también quedaron condicionados por el bloqueo de cuentas

Trabajadores de la empresa señalaron que el personal radicado en Paraguay recibió el pago de sus salarios, aunque el dinero habría estado disponible por un lapso de apenas tres horas antes del bloqueo de las cuentas asociado a la situación del banco. En la Argentina, en cambio, afirmaron que los depósitos no se realizaron.

ITTI brinda servicios tecnológicos a las compañías del grupo de Ueno Bank y cuenta con actividad tanto en Paraguay como en la Argentina. La situación comunicada por Kaitel conecta las suspensiones y las demoras salariales con la intervención de la entidad financiera, una medida que, según sostuvo la empresa en su notificación, alteró sus mecanismos de financiamiento.

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En los correos enviados al personal, Kaitel no informó una fecha para la cancelación de los haberes pendientes de octubre ni precisó cuántos trabajadores fueron suspendidos. La compañía indicó que comunicará “oportunamente cualquier modificación” respecto de las medidas vigentes.