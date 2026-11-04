Estados Unidos

Estados Unidos levanta el confinamiento de sus empleados, pero mantiene la advertencia para viajeros en la frontera con México

La representación diplomática informó que disminuyó la actividad de las fuerzas de seguridad, mientras continúa vigente la recomendación de evitar desplazamientos por una entidad mexicana bajo riesgo de delincuencia, terrorismo y secuestro

El consulado de Estados Unidos en Matamoros retiró la orden de confinamiento domiciliario impuesta a sus empleados tras una baja en los operativos de seguridad. (REUTERS/Marco Bello/File Photo)
El consulado de Estados Unidos en Matamoros retiró la orden de confinamiento domiciliario impuesta a sus empleados tras una baja en los operativos de seguridad. (REUTERS/Marco Bello/File Photo)
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La situación de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos volvió a generar medidas preventivas para el personal diplomático estadounidense. Los episodios de violencia y los operativos de las autoridades mexicanas en esta región fronteriza motivaron restricciones temporales, mientras Washington mantiene advertencias para sus ciudadanos que tienen previsto desplazarse por territorio mexicano.

La evolución de los acontecimientos llevó a la representación diplomática estadounidense a modificar una de sus medidas de seguridad en Matamoros, ciudad de Tamaulipas ubicada frente a Brownsville, Texas. Sin embargo, la decisión no supone que el Gobierno de Estados Unidos haya reducido su evaluación de los riesgos en esta parte de México.

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El episodio también puso nuevamente la atención sobre la actividad de los grupos criminales en la frontera norte y las acciones de las fuerzas federales mexicanas para recuperar el control de las vías de comunicación. Los anuncios de ambos gobiernos permiten distinguir entre las restricciones temporales aplicadas al personal oficial y las recomendaciones generales para los viajeros.

Confinamiento levantado para empleados del consulado en Matamoros

El 29 de octubre, la Misión de Estados Unidos en México informó que su consulado en Matamoros informó sobre una operación policial en curso que afectaba distintas carreteras e intersecciones principales de la ciudad. Ante ese escenario, ordenó a los empleados del Gobierno estadounidense permanecer en sus domicilios como medida preventiva.

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La instrucción estuvo dirigida al personal oficial y no constituyó una prohibición general de ingreso a Matamoros para todos los ciudadanos estadounidenses. Tampoco significó el cierre de la representación consular ni la modificación automática de las recomendaciones de viaje para la población.

Un día después, el 30 de octubre, la misión diplomática publicó una actualización en la que comunicó que había recibido informes sobre una disminución de la actividad de las fuerzas de seguridad en la ciudad. A partir de esa evaluación, anunció que quedaba sin efecto la orden de confinamiento para sus empleados.

En el mismo aviso, la representación estadounidense recomendó a sus ciudadanos mantenerse informados mediante los medios de comunicación locales, prestar atención a su entorno y comunicar a familiares y amigos que se encontraban a salvo.

El comunicado no precisó cuánto tiempo permaneció vigente la instrucción ni identificó los sectores específicos donde se desarrollaron los operativos. La actualización se limitó a informar sobre el cambio en las condiciones reportadas y el levantamiento de la medida para el personal gubernamental.

Las autoridades de Washington restringen a sus funcionarios los traslados en autobús y el tránsito por carreteras interiores de Tamaulipas. (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)
Las autoridades de Washington restringen a sus funcionarios los traslados en autobús y el tránsito por carreteras interiores de Tamaulipas. (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)

Tamaulipas permanece en el nivel 4 de alerta de viaje de Estados Unidos

El Departamento de Estado, organismo del Gobierno federal estadounidense encargado de las relaciones exteriores, mantiene a Tamaulipas en el nivel 4 de su sistema de advertencias para viajeros, la categoría más alta, que lleva la indicación de “No viajar”. La recomendación responde a riesgos relacionados con terrorismo, delincuencia y secuestro.

La advertencia forma parte de la actualización general sobre México publicada el 29 de mayo de 2026. Aunque el país tiene una clasificación general de nivel 2, el organismo establece evaluaciones particulares para determinadas entidades, entre ellas Tamaulipas.

En el caso de este estado fronterizo, el Departamento de Estado advierte sobre la presencia de organizaciones criminales y la posibilidad de enfrentamientos armados. También menciona homicidios, robos a mano armada, sustracción de vehículos, extorsiones, desapariciones forzadas y agresiones sexuales.

El documento señala que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestros en la entidad. Además, advierte sobre ataques contra pasajeros de autobuses y conductores particulares, incluidos casos en los que las víctimas son privadas de su libertad para exigir pagos de rescate.

La evaluación de seguridad también identifica actividad del crimen organizado en distintos puntos de la frontera norte mexicana y en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, por ello, la advertencia no se limita a Matamoros, sino que comprende a todo el estado.

El Gobierno estadounidense mantiene, además, restricciones específicas para sus empleados que deben desplazarse por esta región. Entre ellas figuran limitaciones para viajar por carretera entre ciudades mediante autopistas del interior de México, la obligación de utilizar determinadas rutas del lado estadounidense de la frontera y restricciones horarias para algunos desplazamientos. También recomienda evitar los viajes en autobús dentro de Tamaulipas.

Estas disposiciones forman parte de la evaluación de seguridad para la entidad y son independientes de las instrucciones temporales que el consulado pueda emitir ante un episodio concreto.

Bloqueos carreteros tras la detención de dos personas en Matamoros

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó el 30 de octubre sobre la detención de dos personas en Matamoros, durante un operativo en el que participaron Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y elementos de la Guardia Nacional.

Uno de los detenidos fue identificado como Axel Alfredo “N”, a quien las autoridades consideran presunto segundo al mando de la facción Ciclones del Cártel del Golfo. La dependencia lo relacionó con actividades delictivas como homicidios, secuestros, extorsiones, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas, armas y personas entre México y Estados Unidos.

El comunicado también lo señaló como presunto responsable de una agresión ocurrida el 17 de mayo de 2026 contra agentes del Servicio de Protección Federal. En ese ataque murió un integrante de la corporación y varios resultaron heridos.

Durante el procedimiento, las fuerzas federales aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, cartuchos, cargadores, un vehículo, dosis de metanfetamina y ocho teléfonos celulares. Los dos detenidos fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica.

Las acusaciones contra Axel Alfredo “N” corresponden a la versión de las autoridades mexicanas y no representan una sentencia judicial.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estableció una relación directa entre las detenciones y los bloqueos registrados en diferentes carreteras de Tamaulipas. Según su comunicado, las obstrucciones fueron una reacción a los arrestos y posteriormente se retiraron mediante un operativo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales.

La dependencia aseguró que, al momento de difundir la información, las vías de comunicación se encontraban habilitadas y la circulación había vuelto a la normalidad.

El informe de seguridad estadounidense advierte sobre secuestros y ataques contra pasajeros y conductores en las carreteras tamaulipecas. (REUTERS/Mike Segar)
El informe de seguridad estadounidense advierte sobre secuestros y ataques contra pasajeros y conductores en las carreteras tamaulipecas. (REUTERS/Mike Segar)

450 efectivos y dos helicópteros desplegados en Matamoros

Como parte de las acciones posteriores a los bloqueos, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 450 elementos y dos helicópteros en Matamoros y municipios cercanos, de acuerdo con el comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El refuerzo tuvo como objetivo ampliar la presencia de las fuerzas federales, intensificar las labores de vigilancia y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles incidentes. La operación también buscó prevenir nuevos hechos delictivos y mantener abiertas las vías de comunicación en la región fronteriza.

El despliegue se sumó a las acciones de seguridad realizadas por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional tras las detenciones. Las autoridades indicaron que mantendrían la coordinación con las instituciones locales para preservar la seguridad de los habitantes.

La información difundida por el Gobierno mexicano no señala que el operativo haya supuesto una modificación de la evaluación de riesgo de Estados Unidos para Tamaulipas. Tampoco anuncia cambios en las restricciones de desplazamiento aplicables al personal oficial estadounidense.

Por tanto, las dos decisiones corresponden a ámbitos diferentes: el consulado levantó una instrucción temporal dirigida a sus empleados en Matamoros, mientras que el Departamento de Estado conserva la recomendación de no viajar a Tamaulipas.

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