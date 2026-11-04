Crimen y Justicia

Ataque homofóbico a dos hombres en Córdoba: lanzó insultos sobre su orientación sexual y los golpeó con un machete

La pareja, dueña de un bar en La Granja, fue abordada por un hombre con quien mantiene un conflicto por el alquiler de un local comercial, el agresor los amenazó de muerte con gritos homofóbicos y la Fiscalía de Instrucción de Jesús María ya investiga el caso

La pareja denunció lesiones por golpes con un machete y amenazas de muerte, ambas radicadas en la comisaría de Agua de Oro
La pareja denunció lesiones por golpes con un machete y amenazas de muerte, ambas radicadas en la comisaría de Agua de Oro
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Juan y Nicolás, dueños de un bar en La Granja, Córdoba, fueron atacados con un machete por un hombre con quien mantienen un conflicto comercial. El agresor también los amenazó de muerte con insultos homofóbicos. La causa ya está en manos de la Justicia.

Lo que comenzó como una disputa por el alquiler de un local comercial terminó con dos denuncias policiales, un arma blanca en medio de la escena y gritos que mezclaban amenazas de muerte con violencia por orientación sexual. Juan y Nicolás, pareja y socios en un bar de La Granja, fueron atacados por un hombre en un comercio de la avenida Belgrano de esa localidad cordobesa. El episodio no habría sido el primero entre ellos.

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Según lo publicado por El Doce, el agresor abordó a las víctimas en ese comercio y comenzó a atacarlas con un machete. Cuando personas que se encontraban en el lugar intentaron intervenir, el hombre “tiraba machetazos para todos lados”, impidiendo que pudieran acercarse. En el transcurso del ataque, les gritó: “Puto de mierda, te voy a matar”, una frase que las víctimas vincularon con su condición de pareja del mismo sexo.

La denuncia policial registró dos hechos diferenciados: lesiones por los golpes recibidos con el arma blanca y amenazas. Ambas fueron radicadas en la comisaría de Agua de Oro. A partir de esas actuaciones, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, bajo la conducción del fiscal Guillermo Monti.

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La Municipalidad de La Granja repudió los hechos y activó el Área de Género y Diversidades para acompañar a los afectados, con atención de lunes a jueves
La Municipalidad de La Granja repudió los hechos y activó el Área de Género y Diversidades para acompañar a los afectados, con atención de lunes a jueves

La pareja sostuvo que la agresión no fue un hecho aislado. Según su versión, el hombre denunciado habría llevado adelante una serie de hostigamientos previos, todos relacionados con un conflicto por el alquiler de un local comercial en la zona. Además, afirmaron que el agresor tendría antecedentes de episodios violentos en el área.

Tras conocerse el caso, la Municipalidad de La Granja emitió un comunicado en el que repudió los hechos. “Desde la Municipalidad de La Granja repudiamos enérgicamente los recientes hechos de violencia sufridos por dos vecinos pertenecientes a nuestra comunidad LGBTIQ+”, expresaron las autoridades, que agregaron: “No queremos que la discriminación, la intolerancia ni la agresión tengan lugar en nuestra localidad. Creemos en una sociedad basada en el respeto, la empatía y la convivencia pacífica, donde ninguna persona deba sufrir agresiones por su orientación sexual o identidad de género”.

En ese marco, el Municipio informó que el Área de Género y Diversidades, junto con el resto de la gestión local, está a disposición de los afectados y de cualquier vecino que atraviese situaciones de violencia o discriminación por razones de género. La atención se brinda de lunes a jueves, en el horario de 8 a 13 h, en las Oficinas de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Granja, y puede consultarse a los teléfonos 3525 302710 y 3525 620101.

Este episodio se produjo horas después de que la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño inició una investigación por el episodio ocurrido en los bosques de Palermo donde varios adolescentes agredieron a golpes a trabajadoras sexuales trans del lugar, aseguraron fuentes del caso a Infobae.

La comunidad LGTBQ repudió los hechos

Filmaciones de la agresión fueron difundidas en redes sociales por sus supuestos protagonistas, con leyendas transfóbicas como “a correr a los trabas (sic)”, entre emojis de risas. Los videos incluídos en esta nota muestran escenas de gritos. En las imágenes, los adolescentes atacan con conos de tránsito, cubiertas de bicicletas y hasta un árbol arrancado de raíz.

Las trabajadoras sexuales, según diversos testimonios, respondieron a la agresión. Un joven de 14 años, oriundo de Berazategui, fue golpeado con una linga de bicicleta en la cabeza. El SAME lo trasladó al Hospital Fernández, donde fue tratado por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico, una lesión leve.

La lesión sufrida por el adolescente, precisamente, motivó el inicio de oficio del expediente en el MPF CABA: las causas por lesiones son jurisdicción de la Justicia porteña. La posible imputación podrá incluir el agravante por odio de género.

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