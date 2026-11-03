Una marca argentina de calzado premium pidió el concurso preventivo por deudas millonarias

La compañía acumuló compromisos financieros por 415,9 millones de pesos según los registros del Banco Central a septiembre de 2026.

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La empresa Se Ve S.A., dueña de la marca de calzado Clara Barceló, ingresó en concurso preventivo luego de que el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24 dispusiera la apertura del proceso el 25 de septiembre. La medida fue publicada este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial y fija hasta el 18 de diciembre el plazo para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación.

El expediente, registrado bajo el número 18195/2026, quedó radicado en el juzgado a cargo de Guillermo M. Pesaresi, con la Secretaría N.º 48. El aviso judicial identifica a la concursada con el CUIT 30-71521462-4 y designa como síndico a Enrique Raúl Pelle.

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La apertura del concurso preventivo no implica una quiebra. Se trata de un proceso previsto en la Ley de Concursos y Quiebras para que una compañía en cesación de pagos negocie una reestructuración de sus obligaciones con sus acreedores, bajo supervisión judicial. En este caso, las personas o empresas con créditos originados antes del 4 de septiembre de 2026 deberán presentarse ante la sindicatura hasta el 18 de diciembre.

La firma registraba $ 415,9 millones de deuda financiera en septiembre

Los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina muestran que Se Ve S.A. tenía, a septiembre de 2026, compromisos dentro del sistema financiero por $ 415,9 millones.

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El mayor monto correspondía al Banco Santander Argentina, con $ 290,7 millones. Esa deuda figuraba en situación 4, una categoría que el sistema clasifica como de alto riesgo de insolvencia. En la misma categoría aparecía una obligación por $ 95,4 millones con Garantizar SGR.

La tercera deuda informada era con Banco Galicia, por $ 29,8 millones, bajo situación 1, la calificación correspondiente a una situación normal. En conjunto, las dos obligaciones clasificadas en situación 4 concentraban alrededor del 93% de la deuda financiera exhibida en esa consulta.

Clara Barceló defendió la confección artesanal en el país con cuero genuino frente a la opción de abaratar costos en el exterior.

La información del Banco Central refiere únicamente a compromisos comunicados por entidades del sistema financiero. Por eso, no constituye una cifra total del pasivo de la sociedad ni contempla necesariamente eventuales deudas comerciales, fiscales, laborales o con otros acreedores que puedan presentarse en el expediente.

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El edicto tampoco detalla el monto de las obligaciones que deberán verificarse. Esa información podrá surgir de los informes que presente la sindicatura, previstos para el 8 de marzo y el 22 de abril de 2027.

De acuerdo con el aviso oficial, la audiencia informativa se realizará el 18 de octubre de 2027 a. El período de exclusividad, durante el cual la empresa podrá buscar un acuerdo con sus acreedores, vencerá el 25 de octubre del mismo año.

El concurso se abre en un contexto en el que la marca difundió en sus redes sociales una serie de mensajes sobre sus precios, sus colecciones y su modelo productivo. En uno de los carruseles, Clara Barceló anunció que decidió no liquidar sus productos por el cambio de temporada y cuestionó el ritmo de lanzamientos anticipados que atraviesa a la industria.

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“Nos bajamos de este tren”, expresó la firma en una de las placas. En otra, sostuvo que busca mantener precios coherentes durante la temporada y que el valor de una colección no desaparece cuando cambia el calendario.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24 dispuso la apertura del concurso preventivo de Se Ve S.A., titular de la marca de calzado Clara Barceló.

La marca también planteó que prefiere ajustar los lanzamientos al calendario climático, con colecciones de invierno cuando llega el frío y de verano cuando suben las temperaturas. El mensaje contrapone esa decisión a la dinámica de liquidaciones tempranas, descuentos elevados y rotación acelerada de productos.

La marca defendió sus materiales, procesos y fabricación argentina

En otra publicación, Clara Barceló respondió a la pregunta sobre si podría producir zapatos a menor precio. La empresa afirmó que una reducción de costos supondría dejar de utilizar cuero genuino, forros de cuero, herrajes desarrollados especialmente, componentes de primera calidad, mano de obra especializada y procesos artesanales.

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El mensaje también señaló que competir por precio implicaría usar materiales más baratos, simplificar los diseños, fabricar miles de pares iguales o trasladar la producción a mercados de menor costo. La compañía sostuvo que esa alternativa modificaría la identidad de la marca.

La comunicación pone el foco en la fabricación local. Clara Barceló afirmó que busca producir “en casa, por manos argentinas” y diseñar calzado que pueda usarse durante años. Según la información publicada en su sitio web, la firma mantiene locales en Recoleta y San Isidro, además de la venta online.

La diseñadora y fundadora de la marca había anticipado meses atrás las dificultades que atravesaba el negocio. En junio, Clara Barceló dijo en Infobae en Vivo que la caída del consumo, los costos de producción y la necesidad de ofrecer financiación afectaban la actividad. También señaló que la empresa había incorporado preventas para producir contra pedido y evitar la acumulación de stock.

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En esa entrevista, Barceló remarcó que la firma no buscaba competir por precio y defendió la continuidad de la producción en Argentina, aun frente a las dificultades de costos y financiamiento. Ahora, la apertura del concurso preventivo agrega un marco judicial a esa situación y abre una etapa de negociación con los acreedores de Se Ve S.A.