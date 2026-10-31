El argentino acusado de matar a su novia modelo en México llegó deportado al país y fue detenido en Ezeiza: la explicación oficial

Reverter tras su arresto en Argentina

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Juan Manuel Reverter, el argentino acusado de matar en México a su novia, la modelo Agostina Jalabert, regresó a la Argentina. Aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Miami, en un asiento clase economy. Fue detenido apenas tocó suelo argentino por la Policía Federal Argentina: la circular roja de Interpol en su contra continuaba vigente.

Sin embargo, Reverter ya había sido detenido por el brutal femicidio, cometido en Playa del Carmen en 2023. El hombre de 38 años cayó en julio de este año en el condado de Deschutes, estado de Oregón, después del pedido que realizó Interpol en enero de este año para dar con su paradero.

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Reverter y Jalabert

¿Por qué Reverter regresó a la Argentina, si las autoridades de este país no lo requerían? Simple: “Estados Unidos lo deportó”, asegura una alta fuente del caso a Infobae.

“La Justicia argentina no lo requería. Pero al ser argentino, Estados Unidos lo deportó hacia aquí con sus autoridades migratorias. La extradición sería hacia México, país que lo acusa, pero, dada su nacionalidad, lo enviaron aquí”, continúa la fuente. La situación de Reverter, platense de orígen, ex empleado de una multinacional en Argentina, queda en manos de la Justicia federal de Lomas de Zamora, con jurisdicción en Ezeiza. Un pedido de extradición de México es altamente probable en el futuro cercano.

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Agostina Jalabert, la víctima

Un antecedente

La deportación de Reverter no es es algo inédito. Resuena, por ejemplo, con el caso de Glenda Marianela Meza Bracho, nacida en Ecuador, buscada en su país junto a su marido, un empresario argentino, por el megacaso de corrupción Petroecuardor, una investigación en torno a los desfalcos a la petrolera estatal en la década pasada, durante el gobierno de Rafael Correa.

Una parte del caso terminó en Florida, Estados Unidos -donde Meza Bracho residía junto a Luque- bajo la sospecha de lavado del dinero robado en sociedades norteamericanas. La mujer ecuatoriana llegó a la Argentina porque el gobierno de los Estados Unidos la expulsó por, supuestamente, el vencimiento de su status migratorio.

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Así, la Policía de Seguridad Aeroportuaria arrestó a Meza Bracho apenas pisó territorio nacional, cuando llegó en un vuelo desde Estados Unidos el 28 de julio pasado. La mujer ecuatoriana permanece hasta hoy en una celda de la PSA en el aeropuerto de Ezeiza.

La circular roja de Interpol para capturar a Reverter

El femicidio de Jalabert fue particularmente monstruoso. Según concluyeron los investigadores, Reverter comenzó a golpear a su novia en la cara y el cuerpo, para luego estrangularla. Luego, supuestamente, intentó simular un suicidio. Tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima.

Las protestas de la familia de la víctima fueron clave para motorizar el expediente. En enero de 2026, Ezequiel Humberto Andreani, juez federal de Viedma, firmó una resolución que ordenó su captura “en el lugar en que se encuentre dentro del ámbito de la jurisdicción del Juzgado Federal de Viedma, a los efectos de tramitar su extradición a los Estados Unidos Mexicanos”.

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