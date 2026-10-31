Crimen y Justicia

Encontraron a una mujer muerta y semidesnuda en un terreno baldío de Santa Fe: hay tres detenidos

La víctima, madre de nueve hijos, apareció sin vida cerca de un cañaveral de la localidad de Recreo. Se esperan los resultados de la autopsia para determinar qué ocurrió y definir la situación de los sospechosos

Cinta plástica con la palabra peligro extendida sobre un suelo de tierra junto a vegetación y árboles al fondo
La zona en donde se encontró el cuerpo de la mujer (Facebook: Infoaguilares)
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Una mujer de 42 años fue hallada muerta el martes al mediodía en un terreno baldío de la localidad de Recreo, ubicada en la provincia de Santa Fe. La víctima fue identificada como María Celeste Santillán, quien sería madre de nueve hijos. La Justicia investiga si se trató de un femicidio.

Al momento del hallazgo, el cuerpo estaba en una zona descampada cercana a un cañaveral. Según la información incorporada a la causa, la mujer se encontraba semidesnuda y tenía lesiones en el cuello. Por este motivo, la Fiscalía espera los resultados de la autopsia para establecer la causa de muerte.

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En paralelo, las autoridades detuvieron a tres sospechosos, quienes fueron identificados como Walter S., Jorge L. y Sebastián M., todos de entre 36 y 40 años. De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, Walter S. habría sido quien la encontró y alertó a la Policía.

Por otro lado, trascendió que los otros dos hombres serían las últimas personas que estuvieron con vida junto a Santillán. Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir la secuencia de las horas previas al hallazgo y determinar qué intervención pudo haber tenido cada uno.

Cinta plástica con la palabra peligro extendida sobre un suelo de tierra junto a vegetación y árboles al fondo
La víctima era madre de nueve hijos (Facebook: CFIN Noticias)

Desde el minuto cero, la causa quedó a cargo de la fiscal Natalia Giordano, de la Unidad Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual. Uno de los datos que se buscaría verificar es el testimonio de vecinos que aseguraron haber oído gritos de auxilio durante la madrugada, varias horas antes de que encontraran el cuerpo.

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De hecho, una de las hijas de Santillán relató lo que le comunicaron quienes estaban en la zona. “La gente que me avisó me dijo que a las 4 de la mañana se escuchaban sus gritos pidiendo ayuda”, afirmó.

Ante el brutal escenario, la joven pidió que se esclarezca el caso y expresó su convicción de que su madre fue asesinada. “Yo quiero que se haga justicia porque yo sé que a mi mamá la mataron”, sostuvo.

Una red de préstamos desde la cárcel bajo sospecha por el crimen de una mujer en Tablada

La Justicia de Rosario ordenó prisión preventiva para tres acusados por el femicidio de Natalia Giménez, asesinada el 26 de septiembre en su departamento de barrio Tablada. La Fiscalía investiga si el crimen estuvo vinculado con una red de préstamos informales que, según la imputación, operaba desde una cárcel.

La víctima tenía 35 años y vivía con sus dos hijos, de 13 y 17 años, en un departamento de avenida Abanderado Grandoli al 3800. Los adolescentes encontraron el cuerpo cerca de las 19 y pidieron ayuda a una vecina antes de comunicarse con su padre, ex pareja de Giménez.

La zona en donde vivía la víctima
La zona en donde vivía la víctima

Recientemente, el juez Federico Rebola dispuso que Paulo Alejandro Álvarez, señalado como presunto autor material del homicidio, continúe detenido durante el proceso. La medida también alcanzó a Germán Ángel Carrizo, conocido como “Pelado”, y a Stela Maris Palacio, imputados por usura agravada por habitualidad.

Para la fiscal Paula Barros, Álvarez ingresó al edificio durante la madrugada del 26 de septiembre. Las cámaras de seguridad reconstruidas en la causa lo ubicarían en el barrio poco antes de las 6, cuando dejó una bicicleta atada a un poste en la esquina de Grandoli y Presidente Quintana.

Según la acusación, Giménez fue atacada con golpes y elementos punzantes y cortantes dentro de su vivienda. La autopsia estableció que murió a raíz de un traumatismo craneofacial y cervical, además de heridas de arma blanca y pérdida de sangre.

En el departamento faltaban el teléfono celular y las llaves de la mujer, aunque los investigadores no detectaron indicios de que se hubiera producido un robo. Por este motivo, la pesquisa siguió una línea relacionada con préstamos de dinero que Giménez habría recibido y con reclamos que se produjeron en los días previos al asesinato.

Poco después, Álvarez fue detenido el 10 de octubre en una vivienda de Villa Gobernador Gálvez. En ese procedimiento se secuestraron prendas y otros objetos que los investigadores buscan contrastar con las imágenes obtenidas por las cámaras de videovigilancia.

Carrizo estaba alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 6. La imputación sostuvo que administraba desde allí una estructura de créditos con intereses usurarios, a través de teléfonos celulares y anotaciones manuscritas. Palacio, por su parte, habría mantenido contacto con quienes recibían el dinero y realizado gestiones de cobro fuera de la cárcel.

Durante una requisa, los investigadores secuestraron un cuaderno con 54 registros de préstamos, números telefónicos, montos entregados y deudas reclamadas. Entre esas anotaciones aparecía el nombre de Giménez, junto a un préstamo de $400.000 y un reclamo de devolución por $800.000.

Por otro lado, la Fiscalía también incorporó mensajes de cobro enviados entre el 20 y el 24 de septiembre. Esos elementos forman parte de la hipótesis sobre el posible móvil del femicidio, que continúa bajo análisis judicial.

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