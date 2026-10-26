El Banco Central aceleró el ritmo de compra de dólares: ¿por qué no se refleja en las reservas netas?

El Banco Central compró más de USD 15.000 millones en lo que va del año y aceleró el ritmo en octubre. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)

Guardar

Luego del paso de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compra de reservas internacionales en octubre. Pero el cambio en el comportamiento de la entidad que conduce Santiago Bausili no se refleja en las reservas netas, donde el Gobierno debe cumplir una meta con el organismo internacional a fin de año. Y el motivo se relaciona con una debilidad del programa financiero.

La aceleración de las compras se produjo después de varios meses de menor ritmo. El BCRA adquirió USD 2.162 millones en julio, una cifra que bajó a USD 768 millones en agosto y a USD 473 millones en septiembre. Pero en lo que va de octubre, la entidad ya compró más de 1.200 millones de dólares. Ese volumen superó más de dos veces el monto comprado durante todo septiembre.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el dato de compras marca una diferencia con la evolución de las reservas netas. Estas acumularon USD 8.800 millones al 16 de octubre según Eco Go, una cifra inferior al total de dólares adquiridos por la autoridad monetaria en lo que va del año (más de USD 15.000 millones).

“Sin acceso al mercado de dólares desde mediados de agosto, la compra de dólares del BCRA dejó de verse reflejada en un aumento en las reservas netas, que siguen acumulando USD 8.800 millones frente a compras que ya suman USD 15.495 millones desde que arrancó el año”, destacaron en Eco Go.

PUBLICIDAD

En la consultora que conduce Marina Dal Poggetto identifican la falta de participación en el mercado de capitales local -como pretendía el Gobierno en el programa financiero 2026/2027- como la causa que impide que la compra de reservas internacionales se traduzca en acumulación por parte del BCRA.

El impacto de la suspensión del A029

A mediados de agosto, el equipo económico suspendió las colocaciones del Bonar 2029, conocido como AO29, ante un contexto internacional de suba de tasas. Esa medida abrió dudas sobre el programa financiero 2026/2027 que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las emisiones del AO29 representaban los últimos USD 2.000 millones que el Tesoro buscaba conseguir este año en el mercado de capitales local. La suspensión dejó pendiente ese tramo de financiamiento y concentró la atención sobre las necesidades de recursos previstas para los próximos meses.

PUBLICIDAD

El Bonar 2029 formaba parte de la estrategia de financiamiento del Tesoro para este año. La decisión de interrumpir sus colocaciones, para no convalidar tasas altas, impacto sobre la acumulación de reservas por parte del BCRA.

El equipo económico suspendió las colocaciones del Bonar 2029 (AO29) por la suba de las tasas y aún restan conseguir USD 800 millones por está vía. (Foto: Ilustrativa Infobae)

El Tesoro necesitaba además colocar USD 800 millones para completar el excedente de caja proyectado para este año. Fuentes internas del Ministerio de Economía señalaron que la falta de esos fondos no modifica por sí sola el esquema financiero previsto para 2026.

La explicación oficial incluyó la posibilidad de prescindir de ese monto si las condiciones de mercado no resultan convenientes. La evaluación quedó asociada al nivel de tasas y a una eventual baja que permita retomar las licitaciones del AO29.

PUBLICIDAD

“En 2026 faltarían colocar USD 800 millones para llegar al sobrante de caja proyectado. Pero si no lo hacemos, no hay problema”, afirmó una fuente del equipo económico ante una consulta de Infobae. Es que en el programa financiero de 2026 se contemplaba conformar un buffer de USD 3.700 millones para el próximo año.

La definición sobre los USD 800 millones se relaciona con el excedente de caja que el Tesoro proyectó para el año. El equipo económico consideró que esos fondos no resultan indispensables si el mercado no ofrece condiciones adecuadas para concretar nuevas emisiones.

La medida también abrió interrogantes sobre el esquema de financiamiento para 2027. El programa del Ministerio de Economía contempla la obtención de USD 5.000 millones el año próximo, pese a que será un año electoral. La posibilidad de volver a colocar deuda depende de las condiciones disponibles en el mercado.

PUBLICIDAD

La meta con el FMI

Si bien el BCRA ya cumplió con la meta de compra de reservas internacionales de este año de USD 10.000 millones, la que en verdad importa es la de acumulación. A fin de año, el Gobierno acordó con el FMI que las reservas internacionales netas se tiene que ubicar en -4.100 millones de dólares.

El equipo económico que conduce Luis Caputo, espera que el desembolso pendiente del FMI por USD 1.000 millones compense el último pago. (Foto: Ministerio de Economía)

Y pese a que la aceleración en las compras del BCRA no se reflejan en las netas, el BCRA ya se encuentra muy cerca de alcanzar ese nivel. Al 16 de octubre, las reservas internacionales están en USD -3.974 millones. Que se cumpla o no con la meta estará condicionada a la dependencia que tenga el Tesoro a la entidad para afrontar los vencimientos en moneda extranjera en últimos dos meses del año.

PUBLICIDAD

Aún resta que impacte el desembolso de USD 1.000 millones sujeto a la tercera revisión del acuerdo con el FMI. Es que si bien finalizó la misión en el país y el ministro Caputo y la titular del organismo, Kristalina Georgieva, se reunieron en Bangkok, Tailandia, en el marco de las asambleas anuales del FMI y el Banco Mundial, no hubo novedades respecto a su aprobación.