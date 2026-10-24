Sociedad

Dos heridos en accidentes en CABA: un colectivo y un auto chocaron cerca del Obelisco y un camión quedó destrozado en una autopista

Las colisiones ocurrieron durante la mañana del sábado, uno en 9 de Julio y Santa Fe que dejó como saldo dos hospitalizados, y el otro en la autopista 9 de Julio Sur donde un camionero logró salir ileso a pesar de los daños de su vehículo

Dos conductores resultaron heridos al impactar un colectivo de la línea 108 con un auto.
Guardar

Dos accidentes viales en la Ciudad de Buenos Aires dejaron como saldo dos conductores hospitalizados el sábado por la mañana tras un choque entre un automóvil y el colectivo de la línea 108 en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe.

En tanto, en la autopista 9 de Julio Sur un camionero logró salir ileso y por sus propios medios pese a que la cabina de su vehículo quedó completamente destruida al impactar contra la parte de atrás de otro vehículo de carga.

PUBLICIDAD

El fuerte impacto del colectivo y el vehículo Volkswagen Gol
El fuerte impacto del colectivo y el vehículo Volkswagen Gol

Los dos accidentes afectaron arterias de alta circulación de la ciudad de Buenos Aires. El impacto en el cruce de 9 de Julio y Santa Fe dejó heridos a ambos conductores, mientras que la colisión en dirección desde Avellaneda hacia la ciudad provocó daños extremos en la cabina de uno de los camiones y redujo los carriles habilitados.

Los conductores del automóvil y del transporte público fueron trasladados al Hospital Fernández
Los conductores del automóvil y del transporte público fueron trasladados al Hospital Fernández

Dos conductores hospitalizados tras el choque en 9 de Julio y Santa Fe

Una colisión entre dos camiones ocurrida en la autopista 9 de Julio Sur, a la altura de Barracas. El hecho se había iniciado cuando una moto cayó en medio de la autopista y uno de los camiones se detuvo

El primer siniestro ocurrió cerca de las 8.30, en una intersección próxima al Obelisco, y terminó con los conductores de un Volkswagen Gol y de un colectivo 108 trasladados al Hospital Fernández.

El automóvil y el transporte de pasajeros chocaron en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe. El vehículo menor fue arrastrado hasta una plazoleta. Los dos conductores fueron llevados al Hospital Fernández y, según informó TN en el lugar el hombre al volante del auto presentaba fractura de cráneo.

PUBLICIDAD

Los pasajeros que viajaban en el colectivo descendieron tras el impacto, pero ninguno requirió ser trasladado a un centro médico. Tampoco había peatones en la plazoleta ni en la zona inmediata al momento de la colisión, pese a que el auto terminó fuera de la calzada.

Un camión impactó contra el acoplado de otro vehículo detenido en la autopista 9 de Julio Sur
Un camión impactó contra el acoplado de otro vehículo detenido en la autopista 9 de Julio Sur

La mecánica del hecho no había sido establecida aún por por peritos, pero aparentemente el Gol circulaba a alta velocidad y habría cruzado con el semáforo en amarillo, en un intento por adelantarse al colectivo que avanzaba por Santa Fe.

La violencia del choque dejó daños importantes en especial en el auto y obligó a desplegar un operativo en una esquina de tránsito constante. La circulación continuó en el área mientras policías trabajaban en el lugar.

Un camión quedó destruido tras chocar contra otro detenido en la 9 de Julio Sur

Este accidente se produjo en la autopista 9 de Julio Sur, a la altura de la bajada Suárez, cuando un camión impactó contra el acoplado de otro vehículo pesado que se había detenido para asistir a una pareja que cayó de una moto. La motocicleta circulaba delante del camión detenido cuando una de sus ruedas se desinfló.

Jorge, conductor del camión con acoplado, explicó en diálogo con A24 que viajaba desde Avellaneda hacia el puerto para entregar un contenedor cuando vio caer a los motociclistas. “Venía una moto adelante mío. Eran las seis de la mañana, no había tránsito y al muchacho se le desinfla la rueda y caen adelante mío”, relató.

El vehículo de carga quedó con la cabina completamente destruida después de la colisión
El vehículo de carga quedó con la cabina completamente destruida después de la colisión

El camionero activó las balizas y redujo la velocidad para evitar atropellar a la pareja, dado que uno de los ocupantes había quedado con el pie atrapado bajo la moto. “Me bajo para auxiliarlos, se le había quedado el pie trabado al muchacho con la traba de la moto”, contó Jorge.

En ese momento, el otro camión chocó por detrás contra el acoplado detenido y su cabina quedó prácticamente destruida por la fuerza del impacto. Pese a los daños, el conductor logró salir solo del vehículo antes de ser llevado a un centro de salud para un control preventivo.

El conductor del camión chocado dijo que se acercó a asistir al camionero en cuanto comprobó la magnitud de la colisión. “Cuando yo me estaba acercando, ya estaba él bajando solo. Así que por suerte, una desgracia con suerte”, señaló.

Según su testimonio, las condiciones de visibilidad eran buenas y las balizas estaban encendidas cuando ocurrió el choque. “Óptimas, óptimas”, respondió sobre la visibilidad, y añadió que el conductor que lo embistió solo alcanzó a decirle: “No te vi”.

Un camionero activó las balizas para asistir a una pareja que había caído de una motocicleta y otro vehículo pesado lo impactó de atrás
Un camionero activó las balizas para asistir a una pareja que había caído de una motocicleta y otro vehículo pesado lo impactó de atrás

El conductor del camión que chocó no presentaba lesiones graves a simple vista, aunque Jorge calculó que podía haber sufrido algún golpe en el pecho por la posición del volante y el asiento. El camionero fue trasladado para una revisión sin que se informaran heridas de gravedad.

La chica que iba como acompañante en la motocicleta fue asistida por una lesión en el pie y podía requerir atención hospitalaria.

El camión con acoplado quedó detenido en el lugar donde Jorge había frenado para asistir a los motociclistas, con las balizas activadas. El conductor sostuvo que, de no haberse detenido, los vehículos que circulaban detrás podrían haber atropellado a la pareja caída sobre la calzada.

Peritos debían intervenir para determinar la secuencia del impacto y retirar los vehículos. Durante algunas horas la autopista quedó con solo dos carriles habilitados hacia la ciudad de Buenos Aires, lo que generó demoras para quienes ingresaban desde Avellaneda.

Temas Relacionados

Accidentes VialesBuenos AiresAutopista 9 de Julio SurSeguridad Vial9 de Julio y Santa Feúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crimen de Nancy Godoy: dictaron prisión preventiva para los acusados mientras el cuerpo sigue sin aparecer

Se trata de Ireneo Zarza, Nahuel Rojas y Felipe Sandoval, acusados del delito de femicidio. El listado lo completan Rosa Leguizamón, imputada de homicidio simple, y Ernesto Ezequiel Bordón, preso por falso testimonio

Crimen de Nancy Godoy: dictaron prisión preventiva para los acusados mientras el cuerpo sigue sin aparecer

Neuquén: atropelló a un jubilado, lo mató, huyó y sus allegados agredieron a un comerciante que quiso ayudar

Ocurrió el 5 de octubre pasado. La víctima tenía 70 años. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. El negocio del vecino que intentó evitar la fuga sufrió daños importantes. El video

Neuquén: atropelló a un jubilado, lo mató, huyó y sus allegados agredieron a un comerciante que quiso ayudar

“Tenías tantos sueños por cumplir con tu hijito”: quién era la joven asesinada en su departamento de Córdoba

Se trata de Daniela Villalba, una mujer de 29 años encontrada cubierta por una sábana y con cortes en el cuello y los brazos. Investigan un posible femicidio y por el momento no hay detenidos

“Tenías tantos sueños por cumplir con tu hijito”: quién era la joven asesinada en su departamento de Córdoba

El papa León XIV aprobó el primer paso para beatificar a la argentina Margarita Bavosi, conocida como Luminosa

La Santa Sede informó que el pontífice rubricó este sábado la documentación presentada por el prefecto Marcello Semeraro para avanzar en el expediente de la laica fallecida en 1985 en Italia

El papa León XIV aprobó el primer paso para beatificar a la argentina Margarita Bavosi, conocida como Luminosa

Vuelven las lluvias al AMBA, mientras crece la preocupación por las alertas por tormentas en el Litoral

Al mismo tiempo que se esperan fuertes vientos en el norte del país, se desarrollarán intensas lluvias en Mendoza y Neuquén. No obstante, la situación se estabilizaría a partir del domingo

Vuelven las lluvias al AMBA, mientras crece la preocupación por las alertas por tormentas en el Litoral

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos: hora y TV

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos: hora y TV

El día que Gabriela Sabatini sorprendió al mundo del tenis: las razones de su retiro hace 30 años

Flamengo hizo un reclamo por la inclusión de Marcos Rojo tras ser eliminado por Estudiantes: el caso en Santos-Independiente que plantean

Las revelaciones de Serna: cuando casi lesiona a Latorre, el día que Bianchi echó a Macri del vestuario y su “fuerte discusión” por los premios con Izquierdoz

Nacho Fernández convirtió el gol más insólito del año en el fútbol argentino

TELESHOW

Taehyung cantó "Muchachos", pidió mate y desató la locura en el segundo show de BTS: "Traigan puertas que manijas no faltan"

Taehyung cantó "Muchachos", pidió mate y desató la locura en el segundo show de BTS: "Traigan puertas que manijas no faltan"

Murió a los 75 años Carlos Riganti, baterista de Alas y referente del rock progresivo

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

INFOBAE AMÉRICA

Los cruceros apuntan a un récord de 22,4 millones de viajeros en 2027 y Florida concentra tres puertos líderes

Los cruceros apuntan a un récord de 22,4 millones de viajeros en 2027 y Florida concentra tres puertos líderes

Rusia amenazó con una respuesta “contundente” a Moldavia por expulsar a un miembro de su Embajada

Trece personas seguirán detenidas por escándalo de nombramientos docentes y falsificación de diplomas en Panamá

La Policía de Guatemala confirma que el condenado a 30 años por asesinato de reconocido periodista estaba libre cuando fue asesinado

Un recorrido entre los pandilleros del CECOT: Infobae accedió a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador