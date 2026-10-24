Crimen y Justicia

Cayó el "Tuerto Cacho", el narcotraficante más importante de Córdoba: le secuestraron más de 48.000 dosis de droga

Su arresto lo concretó la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Fue en el marco de 45 allanamientos, donde también se detuvo a 19 personas. Incautaron 12 armas, vehículos y dinero en efectivo

Un hombre con chaqueta azul y rostro difuminado junto a un agente táctico con uniforme negro, casco y pasamontañas dentro de una habitación
El "Tuerto Cacho" detenido
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La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo otra vez al “Tuerto Cacho” y desbarató la organización que integraba durante un despliegue de 52 allanamientos en la ciudad de Córdoba. El operativo dejó 19 personas detenidas y el secuestro de más de 48.000 dosis de droga, 12 armas de fuego, vehículos y dinero.

El “Tuerto Cacho” fue identificado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba como uno de los narcotraficantes más importantes de la capital provincial. Su nueva detención concentró la investigación sobre una estructura que operaba en distintos barrios y que tenía, además, a otro referente entre los arrestados.

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Los procedimientos alcanzaron domicilios de Cooperativa Los Eucaliptos, Asentamiento Los Eucaliptos, Talleres Sud, Cooperativa El Progreso y Empalme. La FPA arrestó a 12 hombres y siete mujeres, todos mayores de edad. La investigación ahora busca determinar el alcance de la organización y las funciones que cumplía cada uno de sus integrantes.

La Policía incautó gran cantidad de cocaína en los procedimientos
La Policía incautó gran cantidad de cocaína en los procedimientos

Durante los operativos, los investigadores incautaron 47.013 dosis de cocaína y 1.119 dosis de marihuana, una cantidad que supera las 48.000 dosis de estupefacientes. También secuestraron 12 armas de fuego y un chaleco balístico.

El procedimiento incluyó siete vehículos —cuatro automóviles y tres motocicletas—, además de $ 10.877.600 y USD 7.700. El Ministerio Público Fiscal estimó que el valor total de los elementos incautados alcanza $ 385.785.880.

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Una escopeta, un revólver, cartuchos, municiones, bolsas plásticas con polvo blanco y una balanza digital sobre una tela marrón
La droga secuestrada durante los allanamientos

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno quedó a cargo de las actuaciones, con los detenidos y los elementos secuestrados a su disposición.

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