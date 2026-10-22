Crimen y Justicia

El principal acusado por el crimen del hombre que agonizó durante ocho días en Neuquén quedó detenido por homicidio

Hasta ahora, el imputado cumplía una detención domiciliaria. Tras la nueva audiencia de imputación, se le impuso una prisión preventiva de dos meses

Parte trasera de una camioneta blanca cubierta de polvo con el vidrio posterior roto y la óptica derecha rota
La fiscalía reformuló los cargos contra H.E.A.C. y le atribuyó homicidio agravado por el uso de arma de fuego tras la muerte de José Mariano Rivera. (LM Neuquén)
Guardar

La muerte de José Mariano Rivera, ocurrida el 20 de octubre tras varios días de internación, modificó el rumbo de la causa penal por el ataque a tiros registrado en Centenario. La Fiscalía reformuló la acusación contra H.E.A.C. y le atribuyó homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El imputado, que hasta ahora cumplía una detención domiciliaria, permanecerá bajo prisión preventiva durante dos meses. La decisión fue tomada por el juez Luciano Hermosilla luego de una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la nueva situación procesal incrementa el riesgo de fuga.

PUBLICIDAD

La víctima había recibido un disparo en la cabeza el 12 de octubre, durante un episodio ocurrido en la calle Santa Teresa de Jesús, cerca del cruce con Cuba. Rivera fue hospitalizado de urgencia y trasladado después al Hospital Castro Rendón, en Neuquén, donde permaneció en terapia intensiva hasta que se confirmó su fallecimiento.

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, realizó el pedido de reformulación de cargos junto con la asistente letrada Agustina Jarry. Hasta antes de la muerte de Rivera, la investigación calificaba el hecho como tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, con el fallecimiento de la víctima, la imputación pasó a ser por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor. La figura contempla los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal. Durante la audiencia, la defensa no objetó el cambio de calificación legal.

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, el imputado había discutido previamente con Rivera. Luego, cuando el hombre se retiraba a bordo de una camioneta Toyota Hilux, acompañado por un amigo, fue seguido a pie por el acusado.

La teoría del caso indica que H.E.A.C. efectuó al menos tres disparos en dirección al vehículo mientras Rivera se alejaba por la calle Santa Teresa de Jesús. Uno de los proyectiles impactó en la zona parietal derecha de la cabeza del conductor.

A raíz de la herida, Rivera perdió el conocimiento y dejó de controlar la camioneta, que se estrelló contra el paredón de una vivienda. Tras el choque, fue llevado al hospital de Centenario y más tarde derivado al Hospital Castro Rendón hasta su muerte.

El juez Luciano Hermosilla ordenó dos meses de prisión preventiva para el acusado ante el incremento del riesgo de fuga.
El juez Luciano Hermosilla ordenó dos meses de prisión preventiva para el acusado ante el incremento del riesgo de fuga.

El arma que habría sido utilizada en el ataque todavía no fue localizada. Además, al momento de la audiencia no se había practicado la autopsia, debido a que se encontraba en curso el procedimiento de ablación de órganos.

Además de la reformulación de los cargos, la Fiscalía pidió que se dejara sin efecto la detención domiciliaria que cumplía el imputado. El planteo se apoyó en el aumento de la pena en expectativa tras el cambio de calificación y en los riesgos procesales que se profundizaron con la muerte de Rivera.

La representante del MPF mencionó que H.E.A.C. tiene un arraigo considerado precario en el país y que existe una orden de expulsión que aún podría ser recurrida. También recordó que el acusado no había sido encontrado durante los primeros allanamientos dispuestos en la causa.

A esa situación se agregó la pérdida del domicilio en el que cumplía la medida cautelar. La propietaria de la vivienda comunicó el día anterior a la audiencia que no quería continuar alojándolo, por lo que la Fiscalía sostuvo que ya no era viable sostener la detención domiciliaria.

La defensa explicó que la decisión de la propietaria no se relacionó con un incumplimiento del imputado. Asimismo, anticipó que buscaría una nueva vivienda para que pudiera continuar bajo esa modalidad de detención.

Sin embargo, el juez Luciano Hermosilla consideró que la muerte de la víctima y la modificación de la figura penal elevaron el riesgo de fuga. Por ello ordenó prisión preventiva por dos meses, plazo que mantiene el período cautelar fijado originalmente el 16 de octubre.

Temas Relacionados

CentenarioHomicidio agravadoPrisión preventiva

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Femicidio en La Plata: se negó a declarar el detenido por el crimen de la mujer que fue encontrada muerta en una zanja

Lucy Rueda Batallanos había ido a una fiesta antes de morir por un grave golpe en la cabeza. El sospechoso quedó imputado por femicidio tras ser localizado en una vivienda cercana

Femicidio en La Plata: se negó a declarar el detenido por el crimen de la mujer que fue encontrada muerta en una zanja

Juicio por Loan: un vidente y un cura, entre los siete testigos convocados para este jueves

Fernando Ariel Gálvez entregó su celular para que analizaran un mensaje de Daniel “Fierrito” Ramírez el día en que desapareció el niño. También comparecerán Cristian González y otras cinco personas

Juicio por Loan: un vidente y un cura, entre los siete testigos convocados para este jueves

“Cuando bajes te vamos a matar”: cinco testigos hablaron de amenazas, robos y hostigamiento contra “Pity” Álvarez antes del crimen

Un kiosquero, una kinesióloga y tres vecinos del barrio Samoré describieron los conflictos que rodeaban al cantante. “El fallecido no era buena persona”, dijo uno de ellos

“Cuando bajes te vamos a matar”: cinco testigos hablaron de amenazas, robos y hostigamiento contra “Pity” Álvarez antes del crimen

Femicidio de Camila Iglesias en Cruz del Eje: detuvieron a dos hombres que escondieron al sospechoso durante cinco días

La Fiscalía de Instrucción de esa ciudad cordobesa los imputó por favorecimiento personal agravado por la gravedad del delito precedente, ya que habrían refugiado a Pablo Gómez en Carlos Paz tras el hallazgo del cuerpo de la joven de 24 años en una heladera cubierto con cal hidratada

Femicidio de Camila Iglesias en Cruz del Eje: detuvieron a dos hombres que escondieron al sospechoso durante cinco días

Un hombre quedó imputado por violencia de género por agredir y amenazar a su novia embarazada

La Fiscalía atribuyó de forma provisoria delitos vinculados con violencia de género tras una denuncia que incluye hechos ocurridos el 19 de octubre y una posterior comunicación telefónica

Un hombre quedó imputado por violencia de género por agredir y amenazar a su novia embarazada

DEPORTES

Los desopilantes videos de Franco Colapinto cabalgando que causaron furor en las redes sociales: “El gaucho salvaje”

Los desopilantes videos de Franco Colapinto cabalgando que causaron furor en las redes sociales: “El gaucho salvaje”

Atento Estudiantes: Palmeiras eliminó a Fluminense por penales y se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores

Con tres argentinos entre los primeros cuatro lugares, estos son los mejores clubes formadores del mundo

La reacción de Nico Paz cuando le preguntaron por la foto de Ciro Messi con la camiseta del Como

La figura de Atlético Mineiro que se perderá la final de la Sudamericana ante Boca por una insólita expulsión

TELESHOW

Eduardo Feinmann, ganador del Martín Fierro de Radio 2026: “La libertad no la declamamos, la ejercemos”

Eduardo Feinmann, ganador del Martín Fierro de Radio 2026: “La libertad no la declamamos, la ejercemos”

María O'Donnell ganó el Martín Fierro de Oro de la Radio 2026

Aplausos y lágrimas para Oscar “El Negro” González Oro en el Martín Fierro de Radio: “Difícil es hablar de vos en pasado”

El descargo de Andrea Rincón tras las críticas por su nominación a los Martín Fierro de Radio: “Trabajé un montón”

El recuerdo a Ernestina Pais que conmovió a todos en el Martín Fierro de Radio con la voz de Gastón Pauls

INFOBAE AMÉRICA

Un nuevo ataque contra el aeropuerto de Dammam, en el este de Arabia Saudita, dejó un muerto y ocho heridos

Un nuevo ataque contra el aeropuerto de Dammam, en el este de Arabia Saudita, dejó un muerto y ocho heridos

El Salvador: rescatan a una mujer que quedó atrapada por la crecida de un río mientras lavaba ropa

Guatemala: Concejal de Retalhuleu sobrevive a un ataque armado tras una emboscada en la carretera

Maurizio Cattelan en Buenos Aires: “No creo que una obra deba enseñarte algo ni convertirte en una mejor persona”

Cuba registra 134 violaciones a la libertad de expresión y prensa en septiembre, un 57.6% más que en 2025