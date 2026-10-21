Economía

El dólar subió por cuarto día consecutivo y marcó un nuevo récord nominal

La divisa mayorista avanzó por cuarta jornada y cerró a un récord $1.526. Al público siguió a $1.545 en el Banco Nación

Pese al récord, el dólar vale solo 2,4% más que un año atrás. (Foto: Reuters)
Pese al récord, el dólar vale solo 2,4% más que un año atrás. (Foto: Reuters)
Guardar

Con un monto operado de USD 565,2 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista extendió la suba gradual por cuarto día seguido y sumó un peso, a $1.526, un nuevo máximo nominal.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 8 pesos, lejos de la caída de 4 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

PUBLICIDAD

En lo que va de octubre el tipo de cambio oficial sube nueve pesos (+0,6%) y desde que empezó 2026 avanza 71 pesos o 4,9 por ciento. Asimismo, en el último año la divisa ganó solo 35,50 pesos o 2,4%, desde los $1.490,50 el 21 de octubre del año pasado, cuando también marcó un récord y desafió el techo de las bandas cambiarias antes de las elecciones legislativas.

El BCRA fijó en $1.941,44 el límite superior de su régimen cambiario. El dólar mayorista quedó a 415,44 pesos o 27,2% de ese límite para la flotación administrada.

El economista Gustavo Ber indicó que “el dólar mayorista viene evidenciando en las últimas ruedas una reanudación de su gradual deslizamiento, y ya supera los $1.525, más allá del favorable canje (de bonos dollar linked) de ayer, que aminora el fixing de fin de mes. A pesar de que ello resulta bienvenido por los operadores, al considerar negativo que la divisa se venga deslizando tan por detrás de la inflación en los últimos tiempos, lo que más se valora es la aceleración en el ritmo de compras del BCRA, que, tras un breve respiro el lunes, confirma niveles de unos USD 100 millones diarios, pese a lo cual la ‘brecha’ contra el ‘contado con liquidación’ sigue por encima del 5%”.

PUBLICIDAD

En la Bolsa, el “contado con liqui” a $1.635 a través de acciones, también en récord, con una brecha de 109 pesos o 7,1% respecto del mayorista. El dólar MEP es operado a $1.548, también en un máximo nominal.

El dólar al público permaneció sin variantes, a $1.545 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete minorista promedió $1.546,15 para la venta y $1.492,78 para la compra. El dólar blue cedió cinco pesos, a 1.570 pesos.

Vector Investments destacó que “en el frente financiero doméstico, el Ministerio de Economía completó un canje de deuda dólar linked que redujo el vencimiento concentrado a fin de octubre y extendió plazos. La operación mejora la administración inmediata del calendario, aunque mantiene la exposición del Tesoro a instrumentos vinculados con la evolución del tipo de cambio oficial”.

“Economía canjeó aproximadamente USD 3.896 millones de valor nominal de la LELINK D30O6. La operación alivió el vencimiento de fin de mes mediante la emisión de instrumentos con vencimientos en noviembre, enero y junio de 2027″, precisó Vector Investments.

En otro orden, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, destacó que “el superávit comercial de septiembre se mantuvo en terreno firme, y anotó USD 2.976 millones, el más alto para un septiembre desde que se tiene registro y, en términos nominales, el más alto desde mayo de este año. Así, se acumula en nueve meses un superávit comercial de USD 21.198 millones, contra los USD 6.046 millones de igual período de 2025. La balanza de combustibles anotó un superávit de USD 1.600 millones, acumulando USD 9.419 millones en nueve meses de 2026, y USD 11.888 millones en los últimos doce meses”.

“Así, los datos marcan que las fuentes de dólares comerciales siguen muy firmes, aunque el mercado querrá ver eso trasladado a un incremento aun mayor de las reservas netas. A nuestro entender, una de las variables clave hacia los próximos meses será con qué stock de reservas encare el Gobierno el año electoral, considerando que algunas fuentes de oferta de dólares no comerciales como los préstamos y colocaciones de bonos privados en el exterior podrían no tener el mismo impulso que en 2026, a la vez que en un año electoral típicamente incrementa la demanda de dólares”, advirtió Franco.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbandas cambiariasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crisis textil: la empresa que fabrica las camisetas de River, Boca y la Selección suspendió trabajadores por la caída de ventas

La firma, proveedora de grandes marcas deportivas internacionales, registró una reducción del 20% en sus pedidos durante los últimos tres años y pasó de 1.040 a 640 empleados. La menor actividad también obligó a adelantar vacaciones en una de sus plantas

Crisis textil: la empresa que fabrica las camisetas de River, Boca y la Selección suspendió trabajadores por la caída de ventas

Los salarios registrados subieron 2,6% en agosto y le ganaron a la inflación por tercer mes consecutivo

Tanto los empleados del sector privado como los dependientes del Estado tuvieron una recuperación de su poder adquisitivo en el octavo mes del año

Los salarios registrados subieron 2,6% en agosto y le ganaron a la inflación por tercer mes consecutivo

La actividad económica creció menos de lo esperado en agosto tras la fuerte caída de julio

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó 0,1%, tuvo una variación interanual negativa de -1,7% y acumula un alza de 1,2% en 2026

La actividad económica creció menos de lo esperado en agosto tras la fuerte caída de julio

Cuáles son las condiciones que enfrentan las pymes para financiarse en el mercado de capitales

El financiamiento en el mercado de capitales mostró más volumen y plazos extendidos en septiembre

Cuáles son las condiciones que enfrentan las pymes para financiarse en el mercado de capitales

Un Centro de Estudios de la UBA brinda asesoramiento gratuito a morosos: cómo consultarlo para enfrentar deudas

El Centro de Gestión de la Economía Personal y los Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas acompaña a vecinos con deudas de tarjetas, billeteras virtuales, préstamos y servicios, en un contexto de mora elevada en los hogares argentino

Un Centro de Estudios de la UBA brinda asesoramiento gratuito a morosos: cómo consultarlo para enfrentar deudas

DEPORTES

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

Bayern Múnich y Arsenal animan un choque de titanes por la fecha 3 de la Champions League

Cómo siguen las negociaciones entre la AFA y Scaloni: cuándo podría anunciarse la decisión final

“Es absurdo”: lluvia de críticas al método de votación al Balón de Oro más grande de la historia, en la que Cristiano aventaja a Messi

Dos clásicos, un viaje de 5.000 kilómetros y 11 partidos en 56 días: el desafiante fixture de Boca para intentar ganar cinco títulos en 2026

TELESHOW

El último adiós a Antonio Grimau en el cementerio de la Chacarita: el dolor de la familia

El último adiós a Antonio Grimau en el cementerio de la Chacarita: el dolor de la familia

Barby Franco cumple 35 años: Fernando Burlando y su hija Sarah la despertaron con torta casera y un ramo de rosas

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

Las claves del fenómeno de BTS en Argentina: el rol de ARMY, canciones que son himnos y el sueño de una generación

Diego Peretti enfrentó las versiones de una supuesta pelea con Hernán Casciari y se desligó del escándalo de Orsai

INFOBAE AMÉRICA

“Ya terminamos con las pandillas en El Salvador y podemos terminar con las de ustedes”: la advertencia de Nayib Bukele en criollo haitiano

“Ya terminamos con las pandillas en El Salvador y podemos terminar con las de ustedes”: la advertencia de Nayib Bukele en criollo haitiano

Una cámara de fotos, libros y hasta una corbata de gala: el Instituto Cervantes recibió objetos de Borges y María Kodama

Por qué los cocodrilos sobrevivieron al asteroide que extinguió a los dinosaurios

El papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la operación para extirparle un adenocarcinoma del pulmón

Cómo una célula en los pollos podría cambiar el futuro de las vacunas aviares, según un estudio