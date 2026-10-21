El dólar subió por cuarto día consecutivo y marcó un nuevo récord nominal

Pese al récord, el dólar vale solo 2,4% más que un año atrás. (Foto: Reuters)

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Con un monto operado de USD 565,2 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista extendió la suba gradual por cuarto día seguido y sumó un peso, a $1.526, un nuevo máximo nominal.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 8 pesos, lejos de la caída de 4 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

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En lo que va de octubre el tipo de cambio oficial sube nueve pesos (+0,6%) y desde que empezó 2026 avanza 71 pesos o 4,9 por ciento. Asimismo, en el último año la divisa ganó solo 35,50 pesos o 2,4%, desde los $1.490,50 el 21 de octubre del año pasado, cuando también marcó un récord y desafió el techo de las bandas cambiarias antes de las elecciones legislativas.

El BCRA fijó en $1.941,44 el límite superior de su régimen cambiario. El dólar mayorista quedó a 415,44 pesos o 27,2% de ese límite para la flotación administrada.

El economista Gustavo Ber indicó que “el dólar mayorista viene evidenciando en las últimas ruedas una reanudación de su gradual deslizamiento, y ya supera los $1.525, más allá del favorable canje (de bonos dollar linked) de ayer, que aminora el fixing de fin de mes. A pesar de que ello resulta bienvenido por los operadores, al considerar negativo que la divisa se venga deslizando tan por detrás de la inflación en los últimos tiempos, lo que más se valora es la aceleración en el ritmo de compras del BCRA, que, tras un breve respiro el lunes, confirma niveles de unos USD 100 millones diarios, pese a lo cual la ‘brecha’ contra el ‘contado con liquidación’ sigue por encima del 5%”.

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En la Bolsa, el “contado con liqui” a $1.635 a través de acciones, también en récord, con una brecha de 109 pesos o 7,1% respecto del mayorista. El dólar MEP es operado a $1.548, también en un máximo nominal.

El dólar al público permaneció sin variantes, a $1.545 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete minorista promedió $1.546,15 para la venta y $1.492,78 para la compra. El dólar blue cedió cinco pesos, a 1.570 pesos.

Vector Investments destacó que “en el frente financiero doméstico, el Ministerio de Economía completó un canje de deuda dólar linked que redujo el vencimiento concentrado a fin de octubre y extendió plazos. La operación mejora la administración inmediata del calendario, aunque mantiene la exposición del Tesoro a instrumentos vinculados con la evolución del tipo de cambio oficial”.

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“Economía canjeó aproximadamente USD 3.896 millones de valor nominal de la LELINK D30O6. La operación alivió el vencimiento de fin de mes mediante la emisión de instrumentos con vencimientos en noviembre, enero y junio de 2027″, precisó Vector Investments.

En otro orden, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, destacó que “el superávit comercial de septiembre se mantuvo en terreno firme, y anotó USD 2.976 millones, el más alto para un septiembre desde que se tiene registro y, en términos nominales, el más alto desde mayo de este año. Así, se acumula en nueve meses un superávit comercial de USD 21.198 millones, contra los USD 6.046 millones de igual período de 2025. La balanza de combustibles anotó un superávit de USD 1.600 millones, acumulando USD 9.419 millones en nueve meses de 2026, y USD 11.888 millones en los últimos doce meses”.

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“Así, los datos marcan que las fuentes de dólares comerciales siguen muy firmes, aunque el mercado querrá ver eso trasladado a un incremento aun mayor de las reservas netas. A nuestro entender, una de las variables clave hacia los próximos meses será con qué stock de reservas encare el Gobierno el año electoral, considerando que algunas fuentes de oferta de dólares no comerciales como los préstamos y colocaciones de bonos privados en el exterior podrían no tener el mismo impulso que en 2026, a la vez que en un año electoral típicamente incrementa la demanda de dólares”, advirtió Franco.