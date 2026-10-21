Arrestaron a un hombre tras una pelea en Bahía Blanca: le disparó a su sobrino y amenazó a un vecino

El conflicto familiar comenzó por el reclamo ante un automóvil en mal estado que obstruía el tránsito frente a una vivienda (La Nueva)

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Un hombre de 73 años fue detenido por efectuar disparos contra su sobrino y proferir amenazas de muerte durante una discusión ocurrida en la vía pública en Bahía Blanca. El acusado fue identificado por fuentes policiales como Adelmo Aldo Maina, quien quedó a disposición de la Justicia tras la intervención de efectivos y de Policía Científica.

El episodio se produjo cerca de las 15 en el cruce de Emilio Rosas y 1810, cuando una comunicación al 911 advirtió que había una persona armada en la zona. Todo comenzó tras una discusión por un vehículo estacionado.

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De acuerdo con lo informado por el portal La Nueva, la policía arrestó a Maina en el lugar, aunque no encontró el revólver que habría sido utilizado durante el incidente.

Según indicaron fuentes policiales, el conflicto involucró inicialmente al hombre y a su sobrino, de 50. Este último se habría presentado en la casa de Maina para pedirle que retirara un vehículo en mal estado que permanecía estacionado sobre la calle y generaba una obstrucción en el sector.

La conversación derivó en una discusión. En ese contexto, el jubilado habría extraído un revólver y dirigido dos disparos hacia su familiar. Afortunadamente, el hombre no resultó herido.

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Mientras se desarrollaba la confrontación, un joven de 24 años que vive en la zona habría intentado intervenir para calmar la situación. Sin embargo, siempre según las fuentes consultadas, Maina volvió a exhibir el arma y amenazó de muerte tanto a su sobrino como al vecino.

La víctima calcinada aún no pudo ser identificada (Noticias XFN)

Cuando el personal policial llegó al cruce, procedió a la aprehensión del acusado. Ante la ausencia del revólver, se solicitó la participación de Policía Científica para realizar el relevamiento de la escena. Las tareas incluyen la búsqueda de rastros y otros elementos que puedan aportar información sobre los disparos denunciados y el recorrido posterior del arma.

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Las pericias serán relevantes para determinar si quedaron vainas, impactos u otros indicios en el lugar. La investigación también deberá establecer las circunstancias exactas de la discusión, la secuencia de las amenazas y el destino del revólver que, según la acusación inicial, habría sido utilizado por el detenido.

Tras su aprehensión, Adelmo Aldo Maina quedó a disposición de la UFIJ N° 15. La causa fue caratulada inicialmente por los delitos de “abuso de armas” y “amenazas agravadas”, en relación con los disparos dirigidos hacia su sobrino y las intimidaciones denunciadas por las dos personas presentes.

La imputación deberá ser evaluada en el marco de la investigación judicial, que continuará con el análisis de las pruebas recogidas en el lugar y las diligencias destinadas a localizar el arma de fuego. La fiscalía también podrá requerir nuevas medidas conforme avance el expediente.

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Por ahora, la información oficial no indica que el vehículo que originó la discusión haya sido retirado ni detalla si existían conflictos previos entre el detenido y su sobrino.

Una disputa familiar por una vivienda terminó con tres hombres heridos

Hace unos días, una disputa familiar por una vivienda derivó en un violento enfrentamiento en Paraná, que dejó a un hombre con dos heridas de bala y a otras dos personas lesionadas. El conflicto se habría originado cuando algunos integrantes de la familia intentaron quedarse con la propiedad. Por el hecho, tres hombres fueron detenidos.

El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles de la semana pasada en la zona de Villa Huesito y se extendió hasta las inmediaciones del arroyo del barrio 33 Orientales, en Paraná, Entre Ríos.

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De acuerdo con las declaraciones del comisario Guillermo González en diálogo con Elonce, la disputa comenzó cuando algunos integrantes de la familia habrían intentado quitarles la vivienda a otros miembros del mismo grupo familiar. La situación fue escalando hasta que comenzaron las agresiones y se utilizaron armas de fuego y elementos cortantes.

En medio del enfrentamiento, uno de los hombres recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en el abdomen. Tras resultar herido, fue trasladado al hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica. Según precisó el funcionario policial, el hombre no presentaba riesgo de vida, aunque debía continuar bajo evaluación médica.

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Además, otras dos personas sufrieron heridas provocadas con armas blancas durante la pelea. Las circunstancias específicas en las que se produjeron las lesiones deberán establecerse a partir de las declaraciones de los involucrados y de las pruebas reunidas durante la investigación.