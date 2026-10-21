Cultura

El apagón que hizo reír a Silvio Rodríguez y una gira histórica: carta emocionada a un trovador

Diez conciertos por España dejaron imágenes que van más allá de los aplausos. Un libro y una serie de encuentros humanos inesperados conformaron un viaje difícil de olvidar

Silvio Rodríguez
Guardar

Permitíme ser yo quien te dé hoy una canción: una canción en prosa, hecha de afecto y, sobre todo, de fotografías; seguro que no tienen el genio de tu rima, ni el timbre de tu voz, pero te aseguro que contienen toda la fuerza de la memoria y del corazón.

La música encuentra siempre un resquicio para entrar en la vida de uno y volverse compañera indispensable de todo lo que sueñas, amas y sufres. He viajado a tu lado durante cinco semanas por ocho ciudades de España y diez conciertos; estas palabras que te escribo, todavía con el rumor de los aplausos y la emoción de la despedida, vienen de más atrás, de muy lejos. Un recuerdo antiguo y dulce me transporta a una Argentina que se debatía entre el miedo y la nada, en esos tiempos de carencias y de sueños, tus temas eran bálsamo y me aportaban un ancla de afecto, poesía y amor.

PUBLICIDAD

Ni en mis más osados sueños de juventud hubiera podido imaginar entonces que, con casi medio siglo de retratos literarios en mis pupilas, tendría la fortuna de hacer un libro, mano a mano, contigo.

Silvio Rodríguez
La gira constó de cinco semanas por ocho ciudades de España y diez conciertos

Durante la gira, gracias a tu complicidad, presenté “Silvio Rodríguez, diario de un trovador”. Y hoy atesoro una colección, como retratos, de momentos inolvidables. La primera presentación fue en Cálamo, la maravillosa librería de Ana y Paco, en Zaragoza, junto a la gran Irene Vallejo. Me emociona recordar cuando te vi llegar, acompañado de Niurka y Malva; el público tardó unos segundos en asimilarlo.

PUBLICIDAD

Y, como si la noche quisiera añadir su propia anécdota, en mitad del acto se fue la luz. Hubo un instante de desconcierto, hasta que, entre risas, dijiste: “Ya me siento como en La Habana”. Y entonces, entre aplausos y carcajadas, continuamos la charla.

En Bilbao, tras la presentación, junto a Edurne Portela y José Ovejero, un muchacho de dieciséis años llamado Aner se acercó para pedirme que le dedicara el libro. Me contó que había trabajado duro durante todo el año para poder asistir a los conciertos de la gira. Al enterarte, quisiste conocerlo.

Silvio Rodríguez

El escritor Aurelio Serrano me acompañó con maestría en la librería El Faro de Lola, en Murcia. Al día siguiente, después de la prueba de sonido, te retraté en una librería de libros usados. Apenas cruzamos la puerta ya no hubo manera de sacarte de allí. Posaste junto a María, la librera, y terminaste marchándote feliz, cargado con una pila de libros. En A Coruña, repetimos junto a José Edelstein, en la preciosa librería Conto Muito, de Esther. Y cómo olvidar Sevilla y la emotiva y generosa presentación que me regaló Fernando Iwasaki, en el Gallo Rojo, contando y cantando.

El azar me llevó hasta El Extranjero, una simpática librería sevillana, cuyo librero, Manuel, nos contó que era fan tuyo y tu música, la banda sonora de la librería.

La última presentación del libro fue en la mítica Alberti, de Madrid; junto a Lola Larumbe y siempre acompañado de Elisa. Juan Gabriel Vásquez terminó retratándome a mí con conmovedores palabras.

Silvio Rodríguez
Silvio Rodríguez en Bilbao

La gira 2026 de Silvio Rodríguez por España queda grabada en un caleidoscopio de imágenes, pero sobre todo, es una fotografía de tu manera de ser y de estar, del hecho de que tus canciones logren tocar el alma de la gente y que seas un músico comprometido con las causas sociales sin abandonarte al rumor de la caja registradora y de los aduladores.

Hoy quiero escribirte un “Gracias” gigante por invitarme a este viaje, por permitirme trabajar a tu lado con total libertad creativa, junto a un grupo de músicos y técnicos virtuosos. Gracias Niurka, Malva, Jorgito, Rachid, Maykel, Jorge, Oliver, Olimpia, Frank, Enzo, Amin, Mirtha y Antonio.

Te doy una canción y de la luz sales tú, Silvio, en forma de talismán para quienes saben que la poesía, el amor y las utopías son armas cargadas de futuro.

Temas Relacionados

musicaSilvio Rodríguez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

John Berger, el hombre que nos enseñó a prestar atención antes de que las pantallas se robaran la memoria

A casi una década de su muerte y a las puertas de su centenario, los ensayos del crítico británico se revelan como un remedio posible frente al vértigo del scroll infinito

John Berger, el hombre que nos enseñó a prestar atención antes de que las pantallas se robaran la memoria

Alberto Goldenstein: “No me importa mostrar nada, sino ponerte en mi lugar y ver si la fotografía es capaz de hacer eso”

El artista argentino dialogó con Infobae Cultura sobre la muestra ‘Diario del Norte (1992)’ en la galería Nora Fisch, el rol del “fotógrafo como performer” y la tecnología, entre otros temas

Alberto Goldenstein: “No me importa mostrar nada, sino ponerte en mi lugar y ver si la fotografía es capaz de hacer eso”

Por qué el pan no es solo un alimento: su increíble historia, del hambre a la revolución

El historiador italiano Gabriele Rosso propone un recorrido por la historia de una masa horneada que moldeó jerarquías sociales, pautas de abastecimiento y conflictos bélicos a lo largo de los siglos

Por qué el pan no es solo un alimento: su increíble historia, del hambre a la revolución

Lo mejor del Festival de Mar del Plata 2026: ganadores de Venecia y Berlín, la candidata brasileña al Oscar de Brasil y el estreno argentino de Gustavo Postiglione

Del 5 al 15 de noviembre, la única competencia cinematográfica clase A de América latina presenta una programación que incluye las nuevas películas de Danny Boyle, Miwa Nishikawa y Allan Deberton

Lo mejor del Festival de Mar del Plata 2026: ganadores de Venecia y Berlín, la candidata brasileña al Oscar de Brasil y el estreno argentino de Gustavo Postiglione

Storm King, un museo de esculturas al aire libre en Nueva York que mira "hacia el futuro"

Tras seis décadas, el recinto artístico renovó instalaciones gracias a $53 millones y prevé estrenar una muestra dedicada a Ellsworth Kelly durante 2027

Storm King, un museo de esculturas al aire libre en Nueva York que mira "hacia el futuro"

DEPORTES

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Ocho Top 100 llegan para cerrar el año en la cancha Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

TELESHOW

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

El jurado de MasterChef Celebrity fue lapidario con Campi por su plato: “Es una aberración”

La fuerte reflexión de Ricardo Darín sobre las agresiones en redes: “Detrás del poncho está el cuchillo escondido”

La reacción de Julieta Prandi por el descargo de Juan Alberto Mateyko en su contra tras su separación de Emanuel Ortega

El llamativo look de Wanda Nara en la presentación de su nueva película: diseño midi, escote y estampado con rosas

INFOBAE AMÉRICA

Una sola ciudad, dieciséis gobiernos

Una sola ciudad, dieciséis gobiernos

El enviado de Trump llega a Rusia para reunirse con Putin tras las conversaciones “positivas” con Zelensky en Oslo

Japón pidió a Rusia la “liberación inmediata” del periodista nipón detenido por supuesto espionaje

Rubio calificó como “positivas” las conversaciones entre Witkoff y Zelensky para alcanzar un acuerdo con Rusia

El canciller iraní aseguró que mantiene conversaciones ininterrumpidas con EEUU a través de intermediarios para poner fin a la guerra