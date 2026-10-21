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Rubio calificó como “positivas” las conversaciones entre Witkoff y Zelensky para alcanzar un acuerdo con Rusia

“Si no fuera por la ayuda de Estados Unidos, Ucrania no existiría en este momento”, sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense respecto de las críticas de Kiev por las fallas en el sistema Starshield antes de la reunión entre el enviado norteamericano y Vladimir Putin

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, observa mientras habla con miembros de la prensa en el hotel Taj Mahal Palace en Bombay, India, el 21 de octubre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, observa mientras habla con miembros de la prensa en el hotel Taj Mahal Palace en Bombay, India, el 21 de octubre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este miércoles de positivas las conversaciones entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en Oslo. El representantes norteamericano viajará ahora a San Petersburgo para presentar esas ideas ante la parte rusa.

Fue positivo, nada inesperado, nada sorprendente, y ahora, armado con esas ideas, podrá ir (Witkoff) a San Petersburgo y compartirlas con la parte rusa, y veamos si podemos lograr algún progreso”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense durante una visita a India.

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Rubio reconoció las dificultades de las negociaciones para poner fin a la guerra, que comenzó hace cuatro años con la invasión rusa de Ucrania. “Estas cosas son complejas, y si esta guerra fuera fácil de resolver, se habría resuelto hace mucho tiempo”, aseguró frente a los micrófonos de medios internacionales en el hotel Taj Mahal Palace en Mumbai.

El secretario de Estado también negó que la Casa Blanca conociera con antelación una reducción de la velocidad de las comunicaciones satelitales de SpaceX que Ucrania utiliza para operaciones en el campo de batalla. “El presidente (Donald Trump) no tiene nada que ver con las decisiones que toman Starlink, Starshield y el señor (Elon) Musk”, afirmó. “Es una empresa privada; el presidente no dirige esa empresa y no puede ordenarle que haga nada... Les aseguro que no había conocimiento previo”, añadió.

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El mandatario estadounidense rechazó haber ordenado una reducción de la velocidad de Starshield, la versión de uso militar de Starlink desarrollada por SpaceX. Elon Musk había señalado que la instrucción solo podía haber partido de la Casa Blanca. Según el prestigioso medio estadounidense Wall Street Journal, el martes Musk ordenó la reducción del servicio.

Rubio afirmó en Mumbai que Washington no mantendrá una posición defensiva ante las críticas sobre la asistencia estadounidense a Ucrania. “Si no fuera por la ayuda de Estados Unidos, incluso bajo la administración Trump, Ucrania no existiría en este momento”, subrayó e insistió: “Ucrania, como estado soberano, no existiría”, agregó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Trump exigió el martes a su par ucraniano que acepte un acuerdo de paz con el presidente ruso, Vladimir Putin, y sostuvo que la Casa Blanca no recibió “nada a cambio, salvo un precio elevado del diésel” por la asistencia enviada a Ucrania. En ese sentido, advirtió que el desenlace “será algo muy negativo” si Zelensky no acepta un pacto.

El jefe de Estado atribuyó la falta de avances en las negociaciones al “inmenso odio” entre los dos líderes y afirmó que Europa está cansada de la guerra.

El mandatario estadounidense situó en “cientos de miles de millones de dólares” el volumen de ayuda de su país a Ucrania, aunque no presentó un desglose. Sus declaraciones ocurrieron después de la reunión que Zelensky mantuvo en Oslo con Steve Witkoff.

Trump vinculó el aumento del precio del combustible con los ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas rusas. Sin embargo, el diésel ya registraba subas desde el inicio de la guerra que Washington libra contra el régimen iraní desde hace más de siete meses. El 4 de septiembre, el precio promedio nacional del diésel superó por primera vez los USD 5,85 por galón, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA). La Administración de Información Energética de Estados Unidos registró luego un valor de USD 6,53 el 21 de septiembre.

En ese escenario, Trump anunció el 9 de octubre, tras una conversación con Putin, un acuerdo para comprar diésel ruso. El Departamento del Tesoro suspendió por seis meses las sanciones sobre las exportaciones rusas de combustible.

El presidente estadounidense Donald Trump conversa con el presidente ruso Vladimir Putin (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)
El presidente estadounidense Donald Trump conversa con el presidente ruso Vladimir Putin (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

La medida llegó pocas semanas después de que el presidente promulgara una ley de sanciones contra Moscú, cuyas disposiciones debían comenzar a aplicarse parcialmente el 18 de octubre. La decisión provocó cuestionamientos de legisladores republicanos y demócratas.

Rusia suspendió este mes todas sus exportaciones de diésel para atender una escasez interna. El 10 de octubre levantó de forma parcial esa prohibición, tras el entendimiento entre Putin y Trump.

La relación entre Washington y Kiev atraviesa su período de mayor tensión desde la discusión entre Trump y Zelensky en el Despacho Oval, en febrero de 2025. En octubre de ese año, la Administración Trump sancionó a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil luego de cancelar una cumbre con Putin. En enero de 2026, Witkoff afirmó que solo faltaba un punto para completar el marco de paz, una declaración que se interpretó como una posible retirada ucraniana de las zonas de Donetsk que aún controla Kiev.

Desde entonces, las negociaciones entre Rusia y Ucrania no registraron avances concretos.

(Con información de AFP)

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