Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre en Misiones tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad durante años

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Puerto Iguazú tras una presentación que involucra a una adolescente. Además, se secuestraron dos celulares que serán peritados

Dos policías con chalecos tácticos custodian a un hombre vestido con sudadera gris frente a paneles de la Policía de Misiones
El hombre quedó alojado en una dependencia policial mientras la investigación continúa su curso (Gentileza: El Territorio)
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Un hombre de 48 años fue detenido en la localidad de Puerto Esperanza luego de que fuera acusado de abuso sexual con acceso carnal contra su hija de 14. El allanamiento fue dispuesto por la Justicia de Misiones, tras radicarse la denuncia en su contra.

El procedimiento se realizó en una vivienda de la zona por orden del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Puerto Iguazú. Allí, los efectivos de la Comisaría de la Mujer de Puerto Esperanza, la Brigada de Investigaciones y la División Comando de Wanda arrestaron al sospechoso.

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La causa se inició tras una denuncia que alertó sobre una presunta situación de abuso sexual intrafamiliar que, de acuerdo con la investigación inicial, se habría extendido durante varios años. A partir de esa presentación, las autoridades judiciales ordenaron las medidas para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias denunciadas.

De acuerdo con la información obtenida por El Territorio, durante el operativo, la Policía de Misiones incautó dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes y podrían aportar elementos a la causa. Asimismo, informaron que el detenido quedó alojado en una dependencia policial y permanece a disposición de la Justicia.

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Policía de Misiones detenido
El sospechoso quedó alojado en una dependencia policial y permanece a disposición de la Justicia provincial.

Se entregó el ex comisario general de Misiones acusado de abusar de las hijas de su ex

El ex comisario general Adolfo Miguel González, de 63 años, se entregó tras permanecer 11 días prófugo en una causa en la que está imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado contra las hijas de su ex pareja. Desde mediados de septiembre, quedó detenido en Posadas.

La presentación ocurrió el pasado 15 de septiembre en la vivienda de una hermana del acusado, situada en las inmediaciones de las avenidas Lavalle e Ituzaingó de la capital misionera. El aviso a la Policía de Misiones se dio desde ese domicilio, que envió al personal de la Dirección de Investigaciones Complejas para concretar la detención.

Previo a esto, el juez Juan Manuel Monte, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Posadas, había ordenado la captura de González a partir de actuaciones iniciadas por la Fiscalía de Instrucción Nº 2.

La investigación comenzó el 4 de septiembre, después de que la madre de las niñas —integrante de la fuerza policial— radicara la denuncia. De acuerdo con la acusación, uno de los presuntos hechos habría ocurrido de forma reiterada entre 2019 y 2023.

El ex comisarió se entregó a once días de que lo denunciaran por presuntos abusos a las hijas de su ex pareja
El ex comisarió se entregó a once días de que lo denunciaran por presuntos abusos a las hijas de su ex pareja

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, los abusos se habrían descubierto a partir de un examen ginecológico practicado a una de las presuntas víctimas, en donde el profesional registró lesiones genitales. No obstante, estaban pendientes de realizarse las entrevistas bajo el dispositivo de Cámara Gesell.

“La Cámara Gesell se realiza una vez que la persona que está acusada queda a disposición de la Justicia, porque de lo contrario sería nula”, explicaron las autoridades. Asimismo, agregaron que el acusado: “Tiene derecho incluso a proponer un perito de parte para que también tome la intervención correspondiente en esa pericia”.

Cabe destacar que, tras recibirse la denuncia, se habían emitido alertas para organismos nacionales ante la posibilidad de que González abandonara el país por zonas de frontera con Brasil o Paraguay.

“En Misiones la situación es muy particular. Hay lugares donde vos cruzás una calle y estás en Brasil. Con Paraguay, como hay río de por medio, tienen la posibilidad de subirse a una canoa y en cinco minutos estás del otro lado”, habían explicado las fuentes consultadas por este medio sobre la activación de las alertas en la región.

Durante los días que el sospechoso se mantuvo prófugo, la Unidad Regional I, la División Búsqueda de Prófugos y Evadidos, la Dirección de Investigaciones Complejas y el área de Relaciones Internacionales de la Policía de Misiones intervinieron en la búsqueda.

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