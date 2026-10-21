Crimen y Justicia

Un hombre fue atacado a tiros en Neuquén, agonizó por más de una semana y murió

Hay un detenido, por lo que la Fiscalía reformularía los cargos en su contra. El sospechoso disparó al menos tres veces, una de esas balas hirió a la víctima en la cabeza

Parte trasera de una camioneta blanca cubierta de polvo con el vidrio posterior roto y la óptica derecha rota
Una camioneta presenta la luneta destruida y daños en la carrocería tras un ataque con disparos en Neuquén que causó la muerte de un hombre. (LM Neuquén)
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La muerte de un hombre de 31 años, baleado mientras manejaba una camioneta en Centenario, provincia de Neuquén, modificará el rumbo de la causa judicial que investiga el ataque ocurrido el lunes 12 de octubre en el barrio Vista Hermosa. El fallecimiento fue confirmado ayer martes por la tarde, tras ocho días de internación en el Hospital Castro Rendón de Neuquén.

La víctima había ingresado en estado crítico luego de recibir un disparo en la cabeza cuando circulaba en una Toyota Hilux junto a otro hombre. La lesión provocó que perdiera el control del vehículo, que terminó contra el muro de una casa situada en el sector donde ocurrió la agresión.

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Durante la internación, y de acuerdo con lo informado por el portal LM Neuquén, el cuadro se mantuvo bajo vigilancia intensiva. Los médicos no pudieron operar al paciente por la gravedad del daño cerebral, mientras sus familiares habían pedido una cadena de oración ante la evolución desfavorable de su estado de salud.

Según la hipótesis expuesta por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF), el episodio ocurrió alrededor de las 8 de la mañana sobre la calle Santa Teresa de Jesús, cerca del cruce con Cuba, en Centenario.

La investigación sostiene que, antes de los disparos, se produjo una discusión entre el ahora imputado y otro hombre. Ese hombre se habría retirado del lugar en una Toyota Hilux junto a la víctima, quien conducía el vehículo.

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De acuerdo con la acusación, el sospechoso siguió a pie a la camioneta y efectuó al menos tres disparos contra el rodado en movimiento. Uno de los proyectiles impactó en la región parietal derecha de la cabeza del conductor, lo que derivó en la pérdida inmediata de conocimiento.

Tras resultar herido, el hombre no pudo mantener el control de la Hilux. El vehículo siguió su recorrido hasta que chocó contra el paredón de una vivienda. El acompañante que iba en la camioneta no sufrió lesiones, según la información incorporada a la causa.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Castro Rendón, en la capital neuquina. Permaneció internada durante ocho días en cuidados intensivos, con una lesión cerebral que impedía una intervención quirúrgica.

Finalmente, ayer martes por la tarde se confirmó la muerte del hombre de 31 años. La fiscal Guadalupe Inaudi deberá adecuar la acusación al nuevo resultado del hecho dentro del expediente judicial.

El ataque con arma de fuego ocurrió el 12 de octubre en el barrio Vista Hermosa de la ciudad de Centenario.
El ataque con arma de fuego ocurrió el 12 de octubre en el barrio Vista Hermosa de la ciudad de Centenario.

El acusado es un ciudadano chileno de 36 años, identificado por las iniciales H.E.A.C. Fue detenido durante un allanamiento realizado por la División Homicidios de la Policía de Neuquén en una vivienda del barrio 8 de Agosto, sobre la calle Nahuel Huapi.

El comisario Fabián Ramírez, jefe del Departamento de Seguridad Personal, explicó que la pesquisa se activó después de un pedido de colaboración de la Comisaría 52 por la gravedad del ataque.

A partir de las tareas de investigación, los efectivos lograron establecer un posible domicilio del hombre buscado. Luego obtuvieron una orden judicial para llevar adelante el procedimiento que concluyó con su arresto.

En la audiencia de formulación de cargos, Inaudi solicitó un plazo de cuatro meses para continuar con las medidas de investigación. Entre las diligencias previstas se encuentran el análisis de nuevas grabaciones de cámaras de seguridad y la apertura de un teléfono celular secuestrado.

El juez de garantías Luis Giorgetti avaló la formulación de cargos y autorizó el período requerido por la Fiscalía. También dispuso dos meses de detención domiciliaria para el acusado, con monitoreo electrónico.

La medida incluye una consigna policial permanente hasta que la tobillera electrónica esté colocada y funcionando. El proceso continuará con las pericias y el relevamiento de pruebas pendientes, mientras la Fiscalía deberá actualizar la acusación luego de la muerte de la víctima.

Durante las primeras actuaciones, los policías encontraron dentro de la Toyota Hilux sustancias identificadas como cocaína y marihuana, además de dinero y teléfonos celulares. Esos elementos quedaron incorporados a las diligencias investigativas, sin que la información proporcionada precise su vinculación con la mecánica del ataque.

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