Condenaron por lavado de activos a cuatro personas y ordenaron el decomiso de más de $300 millones

El dinero que fue encontrado oculto en la Toyota Corolla Cross

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La Justicia condenó a cuatro hombres y a la firma NEAPARTS S.A.S. por una maniobra de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos que operaba bajo la cobertura de una empresa de repuestos para autos y motos en Resistencia, provincia de Chaco. Las sanciones incluyeron penas de prisión, multas y el decomiso de $357.210.000 que habían sido ocultados en un vehículo.

El acuerdo pleno se alcanzó en el marco de una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, a cargo del fiscal Roberto Salum, con intervención del fiscal federal coadyuvante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina. El juez federal de Garantías Aldo Mario Alurralde homologó las condenas.

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Los acusados compraban y vendían moneda extranjera, manejaban pesos, dólares, reales y guaraníes, y aplicaban cotizaciones distintas según el tipo de billete. También utilizaban una oficina no declarada y carecían de autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para realizar esas operaciones.

La causa tomó impulso a partir de un control de la Gendarmería Nacional realizado el 28 de marzo de 2025 sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje El Timbó, provincia de Entre Ríos. De acuerdo con el sitio Fiscales, los efectivos detuvieron una Toyota Corolla Cross y detectaron modificaciones en los plásticos cercanos a la palanca de cambios.

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El vehículo fue interceptado cuando circulaba por la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje entrerriano El Timbó

Tras la autorización judicial para requisar el vehículo y a su conductor, Fernando Emanuel Viñuela, los gendarmes encontraron fajos de billetes ocultos detrás de las salidas de aire, el equipo de sonido, debajo del volante, la guantera y la consola central. El procedimiento terminó con el secuestro de $357.210.000.

“Por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita”, les dijo Viñuela a los agentes, de acuerdo con lo expuesto durante la investigación. Para la Fiscalía, el método de ocultamiento era incompatible con un traslado comercial regular y respondía a una logística destinada a eludir controles.

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Más tarde, el análisis de impactos de antenas telefónicas y multas de tránsito permitió establecer que el traslado interceptado no había sido un episodio aislado. La acusación sostuvo que Viñuela realizaba viajes entre Resistencia y Buenos Aires con una frecuencia aproximada de 48 horas.

A raíz de esto, la sede fiscal señaló que ese patrón no se correspondía con la actividad declarada por NEAPARTS S.A.S., dedicada a la comercialización de repuestos, y lo vinculó con el movimiento reiterado de efectivo. La investigación también detectó un procedimiento similar del 28 de febrero de 2025 en jurisdicción del Juzgado Federal de Concordia.

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Como resultado del procedimiento, se secuestraron 357.210.000 pesos

Según la acusación de Salum y del auxiliar fiscal Bruno Ojeda, luego de aquel antecedente se modificó el recorrido utilizado para los traslados y comenzó a emplearse la Ruta Nacional 11, que atraviesa Santa Fe. Para la Fiscalía, ese cambio reveló planificación en la operatoria.

De esta manera, Pablo Mauricio Tascón, administrador titular de NEAPARTS S.A.S., recibió una condena de un año de prisión por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos por receptación intermedia.

No obstante, las autoridades aclararon que la pena fue unificada con una condena previa de dos años, dictada en noviembre de 2023 por tenencia simple de estupefacientes e intermediación financiera no autorizada, por lo que deberá cumplir tres años de prisión efectiva. También se le impuso una multa de $178.605.000.

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El titular del 50 % del capital social de la empresa y responsable operativo del depósito, Marcos Sebastián Ferrero, fue condenado a un año de prisión en suspenso y a una multa de $178.605.000 por los mismos delitos. La investigación determinó, además, que figuraba como titular de vehículos empleados en las maniobras.

Viñuela recibió una pena de un año de prisión de ejecución condicional y una multa por el mismo monto. Respecto a su rol, la Fiscalía sostuvo que no actuó solo como conductor, sino que coordinaba entregas de dinero con Tascón y era el encargado de trasladar el efectivo.

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En tanto, Christian Emmanuel Froy fue condenado a dos años de prisión por lavado de activos por receptación intermedia de $357.210.000. La acusación le atribuyó la coordinación logística, la supervisión de los viajes y el control de los movimientos de dinero. También deberá abonar una multa de $178.605.000.

Por su parte, la firma NEAPARTS S.A.S. fue condenada por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, conforme a las previsiones de los artículos 304 y 313 del Código Penal para personas jurídicas. El acuerdo estableció para la empresa una multa equivalente a la fijada para los imputados.

Como parte de la resolución, se ordenó el decomiso de la Toyota Corolla Cross, del dinero secuestrado y de los elementos utilizados para cometer los delitos. Entre ellos, las máquinas contadoras de billetes, un detector de moneda falsa, pagarés en pesos y divisas, efectivo en distintas monedas y documentación vinculada con la sociedad que se incautaron en los allanamientos.

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Finalmente, la Fiscalía consideró que la estructura de la empresa fue utilizada como cobertura para incorporar al circuito formal los fondos obtenidos mediante la intermediación no autorizada. Por esto, las multas deberán cancelarse en 24 cuotas mensuales y consecutivas, actualizadas según la variación de la inflación oficial.