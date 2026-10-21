Japón pidió a Rusia la “liberación inmediata” del periodista nipón detenido por supuesto espionaje

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo al periodista japonés Yuki Imai bajo la acusación de espionaje en Sajalín (Rossiya-24/Material facilitado a través de REUTERS/Archivo)

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El Gobierno de Japón exigió a Rusia la liberación inmediata y el acceso consular urgente al periodista Imai Yuki, del diario Hokkaido Shimbun, detenido por las autoridades rusas bajo acusaciones de espionaje.

El director general para Europa del Ministerio de Exteriores japonés, Hitoshi Nakamura, viajó a Moscú y se reunió con la directora general del Tercer Departamento para Asia de la Cancillería rusa, Liudmila Vorobiova. Durante el encuentro, el enviado nipón transmitió la postura de Tokio y reclamó una visita consular al reportero, arrestado por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) en la región de Sajalín y trasladado después a la prisión moscovita de Lefortovo, según informó la cadena pública NHK.

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El Ministerio de Exteriores japonés confirmó la reunión y señaló que ambas partes acordaron conservar los canales bilaterales de diálogo, pese al “difícil estado actual de las relaciones entre Japón y Rusia”.

La Cancillería rusa indicó que durante la conversación se planteó la necesidad de “tener en cuenta las preocupaciones de Rusia en el ámbito de la seguridad nacional”. El comunicado no mencionó la detención de Imai. Moscú sostuvo además que una normalización de los vínculos con Tokio requiere que Japón “renuncie a las actividades antirrusas”.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, reafirmó este miércoles el reclamo de Tokio. “Hemos hecho una petición basada en la postura del Gobierno japonés para exigir que se realice lo antes posible una reunión consular y su liberación inmediata”, expresó y agregó: “Seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas desde la perspectiva de proteger a los ciudadanos japoneses”.

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La semana pasada, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, rechazó las acusaciones contra el periodista japonés detenido en Rusia y afirmó que Tokio priorizará su protección, aunque todavía no conoce los cargos que le imputan las autoridades rusas.

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi en conferencia de prensa en Tokio, el 17 de septiembre del 2026. (Rie Kikuchi/Pool Photo via AP)

“Eso no es cierto”, respondió Takaichi durante una conferencia de prensa al ser consultada sobre las acusaciones. La mandataria subrayó que “la protección de los ciudadanos japoneses es extremadamente importante en este momento, y tenemos la intención de centrar nuestros esfuerzos en ello”.

La jefa de Gobierno señaló que Japón no recibió aún información detallada sobre el caso. “Las leyes nacionales de cada país son diferentes, por lo que aún no conocemos los detalles de lo que ellos denominan una acusación”, explicó.

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Los roces territoriales

El Gobierno de Japón afirmó el lunes que buscará destrabar la disputa territorial con Rusia por las islas Kuriles, pese al deterioro de los vínculos bilaterales tras la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a uno de esos territorios en agosto.

Minoru Kihara señaló que Tokio mantendrá los contactos necesarios con Moscú para intentar superar el estancamiento en torno al archipiélago. “Incluso en medio del difícil estado de las relaciones entre Japón y Rusia, continuaremos manteniendo la comunicación necesaria con la parte rusa y trabajaremos para superar el actual punto muerto”, afirmó Kihara en una conferencia de prensa.

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Las islas Kuriles: el archipiélago en disputa entre Rusia y Japón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disputa por las islas Kuriles, ocupadas por la Unión Soviética en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial, condiciona las relaciones diplomáticas entre ambos países. Japón y Rusia aún no suscribieron un tratado de paz formal desde el final del conflicto en 1945.

Putin visitó en agosto una de las islas en litigio durante una gira por territorios de Siberia y el Lejano Oriente ruso. Tokio calificó ese viaje como una provocación.

Japón sostiene que la Unión Soviética tomó las islas de forma ilegal poco después de la rendición japonesa, en agosto de 1945. Moscú defiende la legitimidad de su control sobre el territorio.

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En 2018, ambas partes acordaron abrir negociaciones sobre la base de una declaración conjunta. Los contactos quedaron suspendidos en 2022, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, y no existe una fecha definida para su reanudación.

(Con información de Europa Press)