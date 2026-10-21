Crimen y Justicia

Apuñalaron a un hombre por la espalda en una comisaría de Chubut cuando buscaba refugio tras una pelea

La víctima había ingresado al edificio policial de la localidad de Trevelín para pedir ayuda luego de una pelea. Allí fue alcanzada por su perseguidor en la sala de espera

Edificio rosado de techo de chapa con ventanas enrejadas, un cartel con el texto Comisaría de la Mujer y una bandera argentina
Todo sucedió en la Comisaría de la Mujer de Trevelin
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Un hombre de 30 años continúa internado con pronóstico reservado en el Hospital Zonal de Esquel tras haber sido víctima de un ataque con arma blanca dentro de la Comisaría de la Mujer de Trevelin, provincia de Chubut.

El hecho ocurrió el domingo pasado por la tarde, luego de que el herido ingresara a la dependencia policial en busca de ayuda. La agresión se produjo en la sala de espera del edificio, ubicada en el barrio 83 Viviendas, en la zona sur de Trevelin. Según la información policial, el hombre que lo perseguía logró entrar a la comisaría y lo apuñaló por la espalda, a la altura de la zona lumbar.

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Durante el episodio y según informó el portal El Chubut, una agente intentó intervenir para impedir que el ataque continuara. El presunto agresor habría dirigido el cuchillo hacia ella, aunque la efectiva no resultó lesionada. Luego, escapó y fue localizado más tarde en el marco de medidas ordenadas por la Fiscalía.

El comisario mayor Hugo Melipil, jefe de la Unidad Regional Esquel de Policía, indicó que los dos hombres se habían cruzado previamente en un comercio de la localidad. Ese encuentro derivó en una pelea que, de acuerdo con los datos iniciales de la investigación, se vinculaba con conflictos anteriores entre ambos.

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Tras esa discusión, el hombre de 30 años se dirigió a la Comisaría de la Mujer de Trevelin con el objetivo de resguardarse y solicitar asistencia. Sin embargo, el otro involucrado lo siguió hasta el edificio policial y concretó el ataque.

En consecuencia, el hombre tuvo que ser trasladado desde Trevelin hasta Esquel para recibir atención médica de mayor complejidad.

Una agente policial intentó frenar el ataque y el agresor lanzó una puñalada hacia ella sin causarle heridas.
Una agente policial intentó frenar el ataque y el agresor lanzó una puñalada hacia ella sin causarle heridas.

Durante la noche del domingo se realizaron allanamientos vinculados con el caso. En ese contexto, el hombre señalado como autor del ataque fue demorado para cumplir con medidas procesales requeridas por la Fiscalía.

Una vez cumplidas esas diligencias, recuperó la libertad. La causa sigue en trámite y la situación procesal del sospechoso quedará sujeta a las decisiones que adopte el Ministerio Público Fiscal a partir de las pruebas reunidas.

La investigación tiene, por el momento, una calificación inicial relacionada con lesiones con arma blanca. Las autoridades deberán establecer las circunstancias precisas en las que comenzó el enfrentamiento, cómo ingresó el agresor a la comisaría y qué elementos pueden incorporarse al expediente.

Melipil señaló que los dos involucrados son residentes de Trevelin, se conocen y no mantienen un vínculo familiar. Según indicó, pertenecerían a grupos distintos que arrastran enfrentamientos desde hace tiempo.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de turno, que ordenó las medidas realizadas después del ataque. Entre ellas se incluyeron los allanamientos y la demora del sospechoso para avanzar con procedimientos vinculados con la pesquisa.

El estado de salud de la víctima continúa siendo uno de los puntos relevantes del caso. El hombre permanece bajo atención médica en Esquel, mientras la investigación busca determinar la responsabilidad penal del presunto agresor y reconstruir la secuencia ocurrida dentro de la Comisaría de la Mujer.

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