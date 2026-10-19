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Murió la exmodelo Marcela Ortiz tras un accidente automovilístico: el dolor de su hija Shelsian

Según contó Luis Ventura, el vehículo que conducía la actriz y exesposa de Raúl Taibo se despistó en Tigre durante el fin de semana y cayó en una zanja. Las palabras que le dedicó su hija en las redes sociales

Marcela Ortiz murió a los 61 años tras despistar con su vehículo y caer en una zanja en Tigre (Video: Primicias Ya, América TV)
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Marcela Ortiz, exmodelo, actriz y figura de gran repercusión mediática durante la década de 1990, murió a los 61 años tras sufrir un choque automovilístico en la zona de Tigre. El siniestro ocurrió durante el fin de semana, cuando el vehículo que conducía despistó y cayó en una zanja.

De acuerdo con los primeros relatos del hecho, integrantes del cuerpo de bomberos debieron intervenir en el lugar para lograr extraer a la exmodelo del habitáculo del automóvil. Pese a la llegada de la ambulancia y a los esfuerzos del personal médico, que aplicó protocolos de RCP, uso de desfibrilador e inyecciones de adrenalina, Ortiz no reaccionó y se constató su deceso en el lugar.

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marcela ortíz Shelsian
Shelsian, hija de Marcela Ortiz y el empresario Samy Saúl, despidió a su madre con un mensaje en redes sociales

La hija de la exmodelo, Shelsian, de 26 años, confirmó la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales. “Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente esta”, escribió la joven en una historia de Instagram que acompañó con una fotografía junto a su madre, tomada durante un viaje a Disney. “Mami, te me fuiste. Día de la madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que mereces”, agregó.

“Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”, cerró Shelsian en su publicación, que incluyó además una leyenda sobre la imagen compartida: “Este día de la foto que sea eterno en nuestra memoria y corazón”.

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La periodista Fernanda Iglesias confirmó el fallecimiento en su cuenta de la red social X. “Murió Marcela Ortiz, ex pareja de Raúl Taibo. Tuvo un accidente el sábado, en Benavídez”, escribió la comunicadora, que agregó un testimonio directo de la hija de la víctima: “Su hija Shelsian me dijo: ‘Estoy destruida, con mucho dolor’”.

La periodista Fernanda Iglesias informó que el choque ocurrió en la localidad de Benavídez
La periodista Fernanda Iglesias informó que el choque ocurrió en la localidad de Benavídez

Luis Ventura se refirió al caso en su programa en América TV, donde calificó la muerte como un episodio con características particulares. “En un accidente bastante dudoso, Marcela Ortiz tuvo un choque que se produjo el último fin de semana”, relató Ventura, quien además repasó la trayectoria de la exmodelo en el espectáculo argentino de los años 90.

Según el relato que completó la periodista Marcela Tauro en la misma emisión, el accidente ocurrió mientras Ortiz conducía por la zona de Tigre. “Fue por la zona de Tigre, ella iba manejando, cayó en una zanja. Tuvieron que sacarla los bomberos”, detalló Tauro. “Llamaron a la ambulancia pero mientras llegaba, no reaccionó al RCP ni al desfibrilador ni a las inyecciones de adrenalina”, agregó sobre los intentos del personal médico por reanimarla en el lugar.

De acuerdo con el testimonio de su hija, Marcela habría sufrido un paro cardíaco que le hizo perder el control del auto antes del choque. Shelsian, fruto de la relación de Ortiz con el empresario Samy Saúl, sobrino del histórico productor televisivo Alejandro Romay, llegó al lugar minutos después del desenlace. “Llegó la hija Shelsian, fue un drama”, relató Ventura sobre la escena.

Ortiz integró el elenco de las denominadas chicas de Olmedo y perteneció al círculo cercano del representante Guillermo Coppola
Ortiz integró el elenco de las denominadas chicas de Olmedo y perteneció al círculo cercano del representante Guillermo Coppola

La familia había intentado mantener la noticia en reserva, según indicó el propio periodista. “Me contaban que la familia no quería que se supiera la noticia. Me pidieron que lo contáramos porque ella sufría mucho por el anonimato”, explicó Ventura, quien remarcó que Ortiz “había sido famosa en una época y ahora estaba en el olvido”.

Marcela Ortiz integró la nómina de las denominadas “chicas de Olmedo”, junto al capocómico rosarino Alberto Olmedo, y también se destacó en el ámbito de la perfumería y las cadenas de joyería durante la década de los 90. Su nombre quedó además vinculado al círculo íntimo que rodeaba al representante Guillermo Coppola en sus años junto a Diego Maradona en Europa, un período en el que mantuvo cruces mediáticos con figuras como Yuyito González y María Fernanda Callejón.

Su casamiento con el actor Raúl Taibo, en 1992, se transmitió en vivo por la pantalla de Canal 9, con intervenciones del propio Romay. La relación concluyó poco tiempo después, en medio de denuncias de violencia y un conflicto judicial por bienes. Posteriormente, Ortiz contrajo matrimonio con Samy Saúl.

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