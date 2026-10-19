Iliana y Marina se emocionaron por el homenaje a Juan Carlos Calabró en Canal 7: “El humor de papá hoy no sería cancelable”

La periodista y la actriz expresaron toda su emoción al homenaje que le hicieron a su padre en un evento para reelazar el nombre de la ex Televisión Pública Argentina (Video: Canal 7)

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Iliana y Marina Calabró no contuvieron su emoción al descubrir la estrella dedicada a Juan Carlos Calabró en Canal 7, durante el especial con el que la señal celebró 75 años de historia en el que se oficializó el nuevo nombre de la ex TV Pública. Las hijas del actor recordaron su vínculo con la emisora y destacaron la vigencia de un humor pensado para compartir en familia.

El homenaje formó parte de la inauguración de un paseo de estrellas en el acceso al edificio del canal. La familia Calabró participó del reconocimiento junto a otros invitados de la transmisión, que reunió a figuras de distintas generaciones de la televisión argentina.

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Iliana y Marina Calabró se emocionaron durante el descubrimiento de la estrella dedicada a su padre en Canal 7 (Canal 7, Julián Álvarez - Raúl Ferrari)

Antes de descubrir la placa, la actriz y la periodista ingresaron al espacio acompañadas por aplausos y música. El reconocimiento a su padre fue uno de los momentos centrales de una noche que repasó la historia de la televisión argentina mediante archivos, entrevistas y homenajes a artistas que dejaron su marca en la señal.

“Estoy reemocionada”, alcanzó a decir Iliana antes de referirse a su madre, Coca Calabró, quien no pudo asistir por el frío. La actriz pidió imaginarla presente en la ceremonia y agradeció el reconocimiento a la trayectoria de su padre.

Iliana sostuvo que Juan Carlos Calabró dejó como legado un humor familiar, alejado de las groserías y las descalificaciones. Allí contó que el actor defendía la posibilidad de que varias generaciones se sentaran frente al televisor para compartir sus personajes y sus programas. “Lo más lindo que tuvo papá fue abrir a la mesa su humor para que se junte la familia”, expresó. También recordó una frase que, según contó, él repetía ante los cambios en la televisión: “Yo voy a morir con las botas puestas”.

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Iliana Calabró recordó que el humor de su padre buscaba reunir a la familia frente a la televisión

La conductora evocó sus años de infancia y las veces que acompañó a Juan Carlos Calabró a los estudios de Canal 7. “Iba al primario y entraba de su mano en este pasillo”, relató al recordar los programas que su padre encabezaba en la pantalla y el impacto que tenían entre los televidentes. También remarcó que la intención del actor era que su trabajo pudiera llegar a nuevos públicos después de su muerte. Iliana, quien conduce en las tardes del ahora Canal 7 el magazine Iluminadas, contó que aún recibe mensajes de abuelos que ven las repeticiones junto a sus nietos, una escena que vinculó con la forma en que su padre concebía el humor televisivo.

Iliana destacó, además, el acompañamiento de su madre en la carrera del actor. “Mi papá no hubiera sido mi papá, tan groso, si no la tenía a ella apuntalando”, afirmó sobre su madre, a quien definió como una figura central en la vida de su padre y de toda la familia.

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Marina Calabró tomó la palabra luego de su hermana y afirmó que la obra de su padre atravesó los cambios en los códigos humorísticos. La periodista señaló que hay conductas y expresiones que antes eran habituales en televisión y que hoy resultan cuestionadas. “El humor de papá hoy no sería cancelable, no sería controversial porque nunca consideró objeto a las mujeres”, afirmó. Marina consideró que esa característica permite revisar sus trabajos sin que pierdan vigencia frente a las transformaciones culturales de las últimas décadas.

Iliana y Marina Calabró no pudieron contener las lágrimas durante el homenaje a su padre

“Su humor hoy sería un humor que podría perfectamente estar en la tele”, agregó Marina. Las hermanas también mencionaron a los nietos y bisnietos del artista al valorar que su trabajo sigue siendo una referencia para nuevas generaciones.

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El acto dedicado a Juan Carlos Calabró, fallecido en 2013, integró una noche de reconocimientos a figuras de la televisión argentina. También fueron homenajeados Carlitos Balá, Antonio Gasalla, Alberto Olmedo, José “Pepe” Cibrián y Ana María Campoy, Jorge Guinzburg, Enrique Macaya Márquez, Mirtha Legrand y Susana Giménez.

En cada caso, familiares, compañeros de trabajo y allegados participaron del descubrimiento de las estrellas. Laura Balá asistió al reconocimiento a su padre, Carlitos Balá, mientras que Javier y Mariano Olmedo acompañaron el homenaje a Alberto Olmedo. Carlos Gasalla y Ginette Reynal estuvieron presentes en la distinción a Antonio Gasalla.

La emisión especial de Canal 7 incluyó además el reconocimiento a Luis Landriscina, una placa para Jaime Yankelevich y el bautismo del estudio 1 con el nombre de Juan Alberto Badía. El cierre reunió a conductores, invitados, artistas, trabajadores y autoridades alrededor de la torta por los 75 años de la señal, acompañados por las voces del Coro Polifónico Nacional.

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Fotos: Canal 7, Julián Álvarez - Raúl Ferrari