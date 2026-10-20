Panamá

Aprehenden a 23 personas señaladas de integrar una presunta red de falsificación y venta de diplomas en Panamá

Funcionarios administrativos, docentes, exdocentes y particulares figuran entre los detenidos por las autoridades de justicia

En coordinación con el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ejecutó más de 25 diligencias de allanamiento de manera simultánea. (PN)
En coordinación con el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ejecutó más de 25 diligencias de allanamiento de manera simultánea. (PN)
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La Policía Nacional de Panamá aprehendió a 23 personas señaladas de integrar una red dedicada a la venta ilegal de plazas de trabajo en el Ministerio de Educación (Meduca) y a la falsificación de diplomas y otros documentos académicos.

Entre los detenidos figuran funcionarios administrativos, docentes, exdocentes y particulares. Todos permanecen a disposición de las autoridades competentes tras el operativo, denominado Credenciales 2.0.

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La Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó más de 25 diligencias de allanamiento de manera simultánea.

Los procedimientos se desarrollaron en las provincias de Panamá Oeste, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Los Santos.

La Operación Credenciales 2.0 es un operativo policial y judicial en Panamá que derivó en la aprehensión las personas descritas por su presunta vinculación con la venta irregular de plazas docentes en el Meduca y la falsificación de diplomas usados para ejercer funciones educativas sin cumplir los requisitos exigidos.

En marzo la Universidad de Panamá aprobó emitir diplomas y certificados en formato electrónico, para evitar falsificaciones. (Cortesía)
En marzo la Universidad de Panamá aprobó emitir diplomas y certificados en formato electrónico, para evitar falsificaciones. (Cortesía)

La estructura investigada habría operado con un esquema doble. Por un lado, comercializaba de forma irregular plazas laborales dentro del Meduca.

Por otro, falsificaba diplomas y certificados que servían para acreditar a personas que, según las sospechas, ejercían funciones docentes sin contar con la formación requerida.

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Durante las diligencias, los investigadores recabaron diversos indicios de interés para el expediente. Entre los elementos incautados hay diplomas, certificados y otros documentos vinculados a la presunta falsificación.

Ese material quedó a disposición de la causa para su análisis dentro del proceso judicial en curso.

Las personas aprehendidas enfrentan investigaciones por presuntos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos.

Títulos universitarios, certificados y diplomas sobre un escritorio de madera con un sello rojo que dice falso en la parte central.
La red aparentemente falsificaba diplomas y certificados que servían para acreditar a personas que, según las sospechas, ejercían funciones docentes sin contar con la formación requerida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se les atribuyen posibles actos de corrupción de servidores públicos, encuadrados como delitos contra la administración pública.

El expediente incluye además una línea por presunto blanqueo de capitales, considerado un delito contra el orden económico. A esto se suman los señalamientos por ejercicio ilegal de la profesión y por delincuencia organizada.

La combinación de estos cargos apunta a una estructura organizada que habría operado de forma sostenida dentro del sistema educativo.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen la investigación abierta para determinar el alcance completo de la red.

El grupo de aprehendidos combina perfiles con acceso directo al sistema educativo y personas externas a la institución. Entre ellos, se reiteró que hay funcionarios administrativos del Meduca, docentes en ejercicio, exdocentes y particulares sin vínculo laboral formal con el ministerio.

Un pupitre de madera con una hoja de papel y un lápiz en primer plano frente a varios alumnos sentados en un aula.
Hay quienes ostentan títulos universitarios, sin aparentemente haber ido a la universidad, según las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa mezcla de perfiles sugiere, según la línea de la investigación, una red que habría combinado el acceso interno a los procesos de nombramiento con la producción externa de documentación falsa. Las autoridades no precisaron cuántas personas corresponden a cada categoría dentro del total de aprehendidos.

En su primera etapa de investigación la operación se llamó Credenciales 1.0 y dejó más de 15 personas aprehendidas por su presunta vinculación con una organización dedicada a confeccionar y vender títulos, créditos y diplomas falsos utilizados para obtener cargos dentro del sistema educativo público.

Las autoridades efectuaron en esa oportunidad más de 21 allanamientos autorizados judicialmente y advirtieron que las diligencias continuaban.

Durante los allanamientos, los investigadores decomisaron diplomas, facturas y equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis. La Fiscalía buscaba establecer cómo funcionaba la supuesta estructura, quiénes elaboraban los documentos y qué personas pagaron para incorporarlos a sus expedientes profesionales.

Los antecedentes de esta operación se encuentran en abril de 2025, cuando la Dirección Regional de Educación de San Miguelito denunció que varios aspirantes presentaron supuestos diplomas universitarios falsos. Las instituciones consultadas confirmaron que no habían expedido esas credenciales.

Un par de esposas metálicas plateadas descansa sobre una mesa de madera marrón con un fondo difuminado que incluye una ventana.
Los aprehendidos enfrentan investigaciones por presuntos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En febrero de 2026, los controles incorporados al proceso de vacantes permitieron identificar aproximadamente 50 posibles irregularidades relacionadas con diplomas, según reportó Infobae.

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