“Los chicos compraban las fotos”: nueva denuncia contra alumnos por crear y vender con IA imágenes de compañeras desnudas

El testimonio de las madres del colegio de Villa Bosch

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Estudiantes y padres del Instituto Murialdo, en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, se movilizan frente al establecimiento tras denunciar que alumnos de distintos años crearon imágenes de compañeras desnudas con Inteligencia Artificial para luego venderlas o extorsionar a las víctimas. La semana pasada se dio conocer un caso similar en Lomas de Zamora, mientras que en junio, denunciaron otros en los Colegio Carlos Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires.

Según los testimonios recogidos por los canales TN y A24 , los episodios afectaron a alumnas de distintos cursos y no se tratarían de hechos aislados, sino de una práctica que se repite desde hace tres años sin que la institución haya dado una respuesta.

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La denuncia que involucra al colegio Murialdo, que pertenece a la misma comunidad educativa que el colegio Pío XII, fue impulsada por las propias estudiantes, que decidieron visibilizar el reclamo ante la serie de hechos, y contó con el acompañamiento de padres, madres y otros familiares que exigieron medidas de protección para las adolescentes.

Uno de los principales reclamos apunta a que las alumnas afectadas continúan compartiendo el espacio escolar con los compañeros señalados como responsables de crear o difundir las imágenes manipuladas. Esa convivencia forzada es, para las familias, el núcleo del problema: la escuela no habría tomado medidas que separen a las víctimas de los presuntos autores, mientras el material circuló entre otros estudiantes y expuso a las adolescentes.

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“Cuando yo vine a hablar con la institución, lo que se dijo es que a los chicos no los podían expulsar porque no existían las amonestaciones y las expulsiones por el tema de que cambió todo. Antes, cuando yo era adolescente, sí estaba la expulsión, hoy por hoy no. Dijeron que iban a tomar medidas. Las medidas que fueron tomando es que los chicos los sacaron de las aulas, al principio no los veían, es como que estaban haciendo una actividad aparte y después directamente los cambiaron de aula. O sea, están los chicos en el colegio, pero en diferentes aulas”, relató Erica, la mamá de una de las afectada en diálogo con TN.

“Eran fotos de ella y de sus amigas, que aparecieron retocadas con inteligencia o con fotomontaje. Mi hija escucha la conversación y empieza a hablar con este chico y este chico le empieza a comentar cómo había sido todo. De hecho, hay un audio que él le cuenta, ella le va preguntando, él le va contando, cómo era, quiénes compraban”, continuó la madre.

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Instituto Murialdo, de Villa Bosch

“La realidad es que ella se entera de que había una foto de ella, porque es como que la amenazan por querer más fotos. Entonces, el chico lo que hacía era tomar fotos de o WhatsApp o fotos que las chicas habían subido a Instagram, que estaban con ropa, y después las editaban y las chicas aparecían totalmente desnudas. La cuestión de que ella empieza a investigar esto y no eran fotos de un par de chicas, eran un montón de fotos y un montón de chicos que estaban comprando”, denunció Erica.

En el mismo canal, alumnas que fueron víctimas de la extorsión también contaron lo que sufrieron. “A nosotras nos hicieron un montón de fotos. Nos las mandaban por WhatsApp este chico y nos decía que si nosotras no ayudábamos con él o esas cosas, que las iba a publicar y nos iba a vender”, dijo una de la menores.

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Otra alumna denunció que desde el colegio no atendieron el reclamo ni hicieron nada pese a la gravedad de la denuncia. “Nosotros fuimos a la escuela, les dijimos que teníamos un montón de pruebas sobre esto y no quisieron ver nada de todo lo que nosotros les mostramos. Dijeron que no podían ver pruebas ni escuchar ningún tipo de audios y solamente dijeron que iban a arreglar el tema. Los cambiaron de curso y hicieron una charla con una psicóloga y nada más”, dijo la menor.

“Nos pasó hace mucho, no tanto, pero nos pasó. Y ahora más que todo venimos por las chicas de segundo, que es lo más actual, y por todas las chicas que sufrieron acoso en el colegio y no pudieron tener nada de apoyo del colegio”, dijo la chica que acompañó la protesta.

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“Viniendo en esta situación, nos sentimos principalmente afectadas e inseguras, porque pasamos por situaciones de hostigamiento, difamación, cosas que no son nuestras y que van y las editan. La verdad que nos parece terrible, porque venir un montón de horas al colegio, se siente horrible, se siente una amenaza constante. No es lindo para ninguna de nosotras y menos para unas chicas de segundo que recién entran al secundario”, añadió.

Finalmente, la menor dijo que “no se puede hacer una denuncia a un menor, porque además no quieren ver las pruebas que tienen” y que “no las tomarían como válidas, pero siempre buscamos alguna manera de que se pueda hacer algo y podamos venir al colegio tranquilas”.

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Una madre que participó de la protesta, cuya hija no fue víctima directa pero decidió acompañarla, relató a A24 que la situación se repite año tras año: “No es la primera vez que pasa. El año pasado hubo una situación y el anterior también”.

La mujer también describió el clima que generan estos episodios dentro del colegio: “Es muy incómodo seguir cruzándose en los patios, en los lugares”. Y cuestionó que el hecho sea minimizado por parte de la comunidad educativa: “Esto está pasando como algo que fuera una broma, y no es una broma”.

Según su testimonio, algunas de las adolescentes afectadas terminaron abandonando la institución como consecuencia de la exposición.