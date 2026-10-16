Crimen y Justicia

Debía el alquiler y la dueña lo apuñaló con un bisturí en Misiones: quedó detenida

Mientras que la víctima tuvo que recibir asistencia médica, la acusada fue imputada por el delito de lesiones leves con arma blanca

Edificio de paredes amarillas y estructura en color naranja con un gran ventanal de vidrio oscuro y farolas en la entrada
Tras el ataque, la víctima fue atendida en el Hospital SAMIC de Oberá
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Una mujer de 32 años fue detenida en Oberá, en la provincia de Misiones, luego de haber sido acusada de apuñalar con un bisturí a un hombre durante una discusión por una deuda de alquiler. Pese a la lesión, la víctima se encuentra fuera de peligro.

El episodio ocurrió este viernes por la mañana en una vivienda de la calle José Hernández al 200, ubicada en el barrio Loma Porá. La Policía intervino luego de haber recibido un aviso sobre el conflicto.

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Al presentarse en el lugar, los efectivos de la Seccional Segunda detuvieron a Gabriela Estefanía K., quien tenía en su poder el elemento cortante que, de acuerdo con la denuncia, habría sido utilizado durante el altercado.

El denunciante, identificado como Egon Arlindo H., señaló que la pelea se originó por el atraso en el pago del alquiler del departamento. De acuerdo con la información publicada por El Territorio, tras el incidente, el hombre fue trasladado al Hospital Samic, donde recibió atención por una lesión defensiva en la mano derecha.

Edificio blanco de la Seccional Segunda de policía con escalones rojos, puertas de vidrio, bandera argentina y cables en el frente
El personal de la Comisaría Segunda de Oberá intervino en el hecho

Por su parte, la mujer quedó detenida en la Seccional Segunda de Oberá, a disposición de la Justicia. Asimismo, confirmaron que la causa fue caratulada como lesiones leves con arma blanca y quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Dos.

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A principios de septiembre, un hombre de 31 años fue detenido en la ciudad de Junín, situada en la provincia de Buenos Aires, luego de haber sido acusado de amenazar con una pistola a un vecino durante una discusión por una deuda del servicio eléctrico.

Según pudo confirmar Infobae, la denuncia derivó en un allanamiento de urgencia. Como resultado, los investigadores secuestraron dos armas de fuego, municiones y un equipo de almacenamiento de imágenes.

El episodio se registró el 1 de septiembre, alrededor de las 15:50 horas, frente a un comercio ubicado sobre la calle Primera Junta al 1100. El denunciante, un joven de 23 años identificado con las iniciales M. G., aseguró que se encontraba fuera del local, que alquila, cuando fue abordado por el hijo de la propietaria del inmueble.

Dos pistolas, cargadores y municiones sobre una mesa, junto a un hombre custodiado por un oficial policial al lado de un cartel institucional
La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo en Junín a un hombre que amenazó a un vecino e incautó armas de fuego y municiones en su vivienda.

Según la presentación realizada en la Comisaría Segunda, Matías Spina, de 31 años, habría exhibido un arma de fuego tipo pistola durante el intercambio. El conflicto se originó por una deuda vinculada al consumo de electricidad. Asimismo, aclaró que tanto el comercio como la vivienda de la familia del acusado compartían el mismo medidor de luz.

Después de que tomara conocimiento del hecho, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de Junín, a cargo de la fiscal Biurrum, dispuso la formación de una causa por amenazas agravadas contra el hijo de la propietaria del local.

La investigación quedó inicialmente a cargo de la Comisaría Segunda. Luego intervino personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Junín, que realizó tareas para establecer el domicilio del hombre denunciado y solicitó una orden de allanamiento.

Luego de que la Justicia aprobara la realización del procedimiento, el personal llevó a cabo las tareas en una vivienda de la calle Primera Junta al 1100, donde reside Spina. Allí, los efectivos informaron el secuestro de dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, identificadas con las series BNAL811 y CBLT401.

Durante el allanamiento, la Policía también secuestró una caja con 50 municiones Magtech calibre 9 milímetros y un grabador digital de video de la marca Hikvision. El dispositivo será analizado en el marco de la causa.

El magistrado que interviene en el expediente convalidó el operativo y ordenó que el sospechoso fuera notificado de la acusación en su contra. Actualmente, la causa permanece caratulada como amenazas agravadas.

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