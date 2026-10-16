Encontraron el cuerpo desmembrado de una mujer en San Luis e investigan el caso como femicidio

El asentamiento en donde fue encontrada la víctima (Facebook: Red de las Noticias)

Guardar

La investigación por el hallazgo de restos humanos en la zona oeste de San Luis quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Género, que confirmó que se trata de un femicidio. La víctima es una mujer de unos 40 años cuya identidad todavía no fue establecida, debido a que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Hasta el momento, la causa no tiene detenidos. Sin embargo, los investigadores trabajan sobre personas sospechosas y procuran reconstruir los vínculos de la víctima antes de su muerte. Pese a que aguardan los resultados de la autopsia, plantearon que la muerte habría ocurrido hace alrededor de un mes y medio.

PUBLICIDAD

La información fue comunicada por la fiscal de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, María Bringas, y la fiscal adjunta Marisol Boschi, durante una conferencia de prensa. De esta manera, Bringas advirtió que las actuaciones se encuentran en una etapa inicial y que hay datos que no serán revelados para no afectar las medidas en curso.

De acuerdo con la información obtenida por El Chorrillero, las autoridades trabajan en confirmar la identidad de la víctima mediante estudios genéticos y establecer qué ocurrió en las semanas previas al crimen.

El pozo en el que fueron encontrados los restos (Gentileza: El Diario de la República)

El descubrimiento ocurrió el martes cerca de las 15:00 horas en un terreno situado en la ex Ruta Pescadores, al final del barrio República y próximo a la avenida Circunvalación. El sector es un descampado amplio donde se instaló un asentamiento.

PUBLICIDAD

Según explicó Bringas, los vecinos advirtieron la situación después de que un perro escarbara la tierra y dejara al descubierto una parte del cuerpo. El olor y el avanzado estado de descomposición llevaron a quienes estaban en el lugar a sospechar que podían ser restos humanos. La alerta fue dada de inmediato a través del 911.

Tras el aviso, los integrantes de las divisiones Homicidios y Policía Científica llegaron al predio, junto con personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) de San Luis y bomberos, que colaboraron en las tareas de excavación.

De acuerdo con la descripción de la fiscal, los restos habían sido colocados en un pozo de aproximadamente 1,5 metros de largo por un metro de ancho. A un costado, los efectivos encontraron una bolsa que contenía otras partes del cuerpo.

PUBLICIDAD

La disposición de los restos y las lesiones detectadas orientaron la pesquisa hacia un asesinato por razones de género. De hecho, los primeros resultados de la autopsia indicaron que la mujer fue golpeada, degollada y desmembrada después de morir.

Las autoridades procuran confirmar la identidad de la mujer mediante estudios genéticos y el contacto con probables familiares.

Al mismo tiempo que informaron que la víctima presentaba numerosos hematomas en el rostro y el tórax, los peritos no detectaron signos de un ataque sexual. Sin embargo, la probabilidad no sería descartada hasta concluirse las pericias.

Para la Fiscalía, las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo y el mecanismo de muerte permiten encuadrar el expediente como femicidio. Por esto, la investigación buscará determinar dónde ocurrió el ataque, quién trasladó los restos hasta el terreno y si más de una persona intervino en el hecho.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la fiscal Bringas evitó dar detalles sobre los sospechosos o sobre la posibilidad de que entre ellos esté una pareja de la víctima. Sin embargo, señaló que las primeras horas de investigación son decisivas para avanzar tanto en la identificación como en el relevamiento de contactos y relaciones de la mujer.

En línea con esto, la funcionaria remarcó la importancia del aporte vecinal. Como la estimación de la data de muerte supera el mes, los investigadores necesitan reconstruir movimientos, presencias y situaciones inusuales que puedan haber ocurrido en ese sector de la ciudad durante las últimas semanas.

PUBLICIDAD

Por esto, Boschi señaló que esa persona habría vivido antes en la zona donde apareció el cuerpo, una circunstancia que sustenta la hipótesis inicial, aunque todavía no hay confirmación oficial. En paralelo, localizaron a los familiares de una persona que podría ser la mujer hallada en el predio.

No obstante, las autoridades decidieron no informar la provincia de origen ni otros datos que pudieran permitir una identificación anticipada. Bringas explicó que esa reserva busca preservar a los familiares y evitar que conozcan una eventual confirmación a través de los medios de comunicación.

De acuerdo con el testimonio recogido por El Diario de la República, un vecino de la zona aportó datos sobre una mujer que habría residido en el área. El hombre sostuvo que dejó de verla entre un mes y medio y dos meses atrás, un período compatible con la estimación forense conocida hasta el momento.

PUBLICIDAD

Según ese relato, el hombre que convivía con ella les habría dicho a los vecinos que la mujer había viajado a Mendoza en un vehículo solicitado mediante una aplicación. El testigo afirmó que solía escuchar discusiones e insultos en el lugar donde la pareja vivía, aunque aclaró que los contactos con ambos eran ocasionales, por ejemplo, cuando se acercaban a pedir agua o a cargar un teléfono.

Por último, también mencionó la existencia de un rancho en el terreno y consideró que la estructura pudo haber dificultado que alguien advirtiera lo que había debajo. No obstante, esos dichos deberán ser corroborados en el expediente, que continúa bajo secreto parcial mientras la Fiscalía espera los resultados de las pericias genéticas.

PUBLICIDAD