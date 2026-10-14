Crimen y Justicia

Tenía denuncias por violencia de género, atacó a su ex pareja con un garrote y fue detenido en Chaco

El procedimiento ocurrió en el barrio La Rubita de la ciudad de Resistencia. El sujeto de 30 años fue señalado por su antigua pareja ante la Justicia

Fotografía dividida que presenta un hematoma en el muslo de una persona y a un hombre escoltado por un agente de seguridad
Un hombre de 30 años fue detenido en Resistencia por acumular tres denuncias en su contra. (Diario Chaco)
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Un hombre de 30 años fue detenido en Resistencia, Chaco, en el marco de una investigación que reúne tres denuncias vinculadas con violencia de género, amenazas y lesiones. El procedimiento policial se realizó el pasado jueves por la mañana en el barrio La Rubita, luego de que los efectivos identificaran al sospechoso mientras circulaba por la vía pública.

La aprehensión ocurrió cerca de las 11.10, en la zona de las calles Dodero y 27. El hombre, identificado por sus iniciales como M.E.A., quedó a disposición de la Justicia por hechos denunciados por su expareja, N.L.A.

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De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, las actuaciones se originaron a partir de presentaciones previas que la mujer realizó contra el detenido.

El operativo fue desarrollado por personal policial que realizaba tareas de prevención en distintos sectores de Resistencia. Según la información disponible, los agentes localizaron al acusado y procedieron a demorarlo.

La intervención tuvo lugar en el contexto de las causas que ya estaban en trámite. Tras la detención, M.E.A. fue trasladado para quedar bajo disposición judicial, de acuerdo con las medidas correspondientes a la investigación.

El hombre es investigado por dos causas por supuestas amenazas, además de una causa por supuestas lesiones en el mismo contexto de violencia de género. La calificación de los hechos y el avance de cada expediente quedan sujetos a la actuación de la Justicia.

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La detención no constituye una definición sobre la responsabilidad penal del acusado. Esa situación deberá ser determinada mediante el proceso judicial, con la evaluación de las denuncias, los elementos reunidos en la causa y las decisiones que adopten las autoridades competentes.

Policía de Chaco
La denunciante sostuvo que el agresor utilizó un garrote para atacarla tras negarse a recibirlo. (Gobierno)

De acuerdo con el relato presentado por N.L.A., el episodio más reciente se registró el lunes en su domicilio del barrio 13 de Diciembre. La mujer manifestó que su ex pareja se presentó en el lugar y buscó que ella atendiera.

Siempre según la denuncia, la víctima no accedió a recibirlo. Luego de esa negativa, el acusado habría formulado amenazas antes de atacarla con un garrote. La presentación judicial sostiene que M.E.A. utilizó un garrote durante la agresión.

La denunciante indicó que el ataque le provocó lesiones en los brazos y las piernas. Entre las expresiones que la víctima atribuyó al detenido figura la frase: “Te voy a matar hija de p*”. La cita forma parte de la denuncia realizada por N.L.A. y fue incorporada como uno de los elementos vinculados a la acusación por amenazas.

El caso reúne tres causas diferentes relacionadas con la expareja del detenido. Dos de esos expedientes fueron caratulados como supuestas amenazas en contexto de violencia de género, mientras que el restante corresponde a supuestas lesiones en el mismo contexto.

La existencia de varias denuncias fue uno de los antecedentes considerados en el despliegue policial que terminó con la aprehensión. Las fuerzas de seguridad identificaron al hombre durante las recorridas preventivas y concretaron el procedimiento en la vía pública.

La investigación deberá establecer las circunstancias de cada uno de los hechos denunciados y definir la situación procesal de M.E.A. En ese marco, la Justicia analizará las actuaciones policiales, el testimonio de la mujer y los demás elementos que puedan incorporarse a las causas.

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