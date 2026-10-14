Tras una persecución, detuvieron a un adolescente por el robo de un auto en Mar del Plata

Un adolescente de 15 años fue aprehendido en el entretecho de una vivienda tras un operativo policial por el robo de un auto. (La Capital de Mar del Plata)

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Un adolescente de 15 años fue aprehendido este martes durante un operativo policial desplegado después de un robo agravado de un automóvil Peugeot 208. El procedimiento incluyó una persecución por distintas calles de Mar del Plata, el abandono de una motocicleta y la posterior localización del joven en el entretecho de una vivienda.

Según la información oficial del caso, el hecho comenzó en inmediaciones de Juan Ángel Peña al 5200, donde dos personas que circulaban en moto habrían sustraído un Peugeot 208 de color gris. En la secuencia denunciada, los autores habrían mostrado un arma de fuego.

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Según lo informado por el portal del diario La Capital, el Comando de Patrullas Norte recibió la alerta y puso en marcha un seguimiento junto con un operativo cerrojo en distintos sectores de la ciudad. Mientras tanto, el vehículo que había sido denunciado como robado fue hallado sin ocupantes en la zona de Río Negro y Ecuador.

Durante el despliegue policial, los sospechosos dejaron una motocicleta en las cercanías de Strobel al 8200 y continuaron la fuga a pie. De acuerdo con los datos aportados por la investigación, uno de ellos logró alejarse inicialmente a través de un descampado y de los patios de varias propiedades.

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El adolescente fue interceptado después de esa huida. Personal policial lo localizó oculto en un entretecho, donde concretó la aprehensión. La investigación continúa para establecer la identidad y el paradero de la segunda persona señalada como involucrada en el episodio.

El operativo permitió recuperar el Peugeot 208 gris que había sido sustraído. El automóvil se encontraba sin personas en su interior cuando fue localizado, por lo que quedó a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.

La policía secuestró una motocicleta Corven 110 cc que registraba un pedido de secuestro activo por robo desde septiembre. (La Capital de Mar del Plata)

En el procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta Corven 110 cc negra, sin dominio colocado. Según se informó, el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el 29 de septiembre de 2026, solicitado por la Comisaría 6ta. en el marco de una causa por robo.

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Además, dentro del compartimento del rodado se encontró un revólver calibre .22. El arma tenía la numeración suprimida y carecía de martillo percutor, de acuerdo con la información incorporada al expediente. También se incautó un casco negro con detalles naranjas.

La investigación fue puesta a disposición de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 3, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto. Desde esa dependencia se dispuso la realización de las diligencias de rigor y la remisión de las actuaciones junto al adolescente a sede judicial.

Además de la imputación vinculada con la sustracción del auto y el encubrimiento por la motocicleta, se ordenaron actuaciones por portación ilegal de arma de fuego de uso civil. También se incorporó una presunta infracción al artículo 289 del Código Penal, figura que contempla, entre otras conductas, la alteración o supresión de numeraciones identificatorias de determinados objetos.

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El adolescente, cuya identidad no fue difundida por tratarse de una persona menor de edad, fue trasladado con las actuaciones a disposición de la autoridad judicial. El expediente seguirá bajo la órbita del fuero especializado, que evaluará las pruebas obtenidas en el procedimiento y definirá los pasos procesales posteriores.