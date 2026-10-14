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Los mejores memes de la derrota de Boca ante Vasco da Gama por la Sudamericana: de la ausencia de Paredes a la alegría de River

Usuarios de Twitter ironizaron sobre el error que derivó en el gol de Adson, la falta de generación de juego sin el mediocampista y la expulsión de Gómez, tras la caída en la Bombonera

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La caída de Boca Juniors por 1 a 0 ante Vasco da Gama, en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, generó una ola de reacciones humorísticas en las redes sociales. El error de Lautaro Di Lollo que derivó en el gol de Adson, la ausencia de Leandro Paredes por lesión y la insólita expulsión de Andrés Gómez se convirtieron en los disparadores de decenas de memes que circularon en Twitter durante y después del partido disputado en la Bombonera.

El primero de los episodios que motivó las burlas fue la jugada del gol brasileño, a los 24 minutos del primer tiempo. Di Lollo dejó viva una pelota en lugar de despejarla y, de esa secuencia, llegó el centro de Gómez que Adson cabeceó para marcar la apertura del marcador. El usuario @ElBichoArgento ironizó con la frase “Los errores te hacen más fuerte” junto a una imagen de un fisicoculturista, mientras que la cuenta @Arandista_10 publicó una foto de Neymar sentado en el banco de suplentes con la leyenda “Gorosito en el banco viendo el partido”.

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La ausencia de Leandro Paredes, que no pudo participar del encuentro por una lesión, también quedó reflejada en varios de los posteos virales. La cuenta @DekuXeneize compartió una imagen de Lionel Messi con gesto pensativo y el texto “Y si no se lesionaba Paredes”, en alusión a la falta de generación de juego que mostró el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena en ausencia de su mediocampista.

En la misma línea, el usuario @NicoNoble_ publicó un video de un potrillo que intenta, sin éxito, controlar una pelota en un campo, con la descripción “los jugadores de Boca sin Paredes”. La publicación hizo referencia a las dificultades ofensivas que atravesó el equipo durante buena parte del segundo tiempo, pese a jugar con un hombre más tras la expulsión del futbolista visitante.

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A falta de media hora para el final, Andrés Gómez recibió dos tarjetas amarillas en cinco segundos, por entorpecer un tiro libre y empujar al árbitro Piero Maza, lo que derivó en su expulsión. El episodio, sumado al próximo desplazamiento de la serie a Brasil, inspiró uno de los memes más compartidos: la cuenta @Trezeguetista7 publicó una escena animada de Woody Woodpecker y un personaje con la camiseta de Vasco dándose la mano, con el texto “Hoy ganó el fútbol. Justicia divina. Cuidado en Brasil. Los van a querer acostar”.

El resultado adverso, que dejó a Boca Juniors obligado a ganar por dos o más goles de diferencia en la revancha para avanzar a la final, también motivó publicaciones centradas en el estado de ánimo de los hinchas. La usuaria @ansentipensante compartió una imagen de Bart Simpson vestido con los colores del club, apoyado sobre una tribuna vacía bajo un cielo nublado, con la leyenda “Así estamos”.

La revancha entre ambos equipos está programada para el martes 20 de octubre, a las 21:30 (hora argentina), con la incógnita de la sede todavía sin resolver debido al conflicto judicial por el uso del estadio Maracaná.

LOS MEJORES MEMES QUE DEJÓ LA DERROTA DE BOCA CON VASCO

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