Crimen y Justicia

Una adolescente fue raptada y abusada en un gimnasio en Salta: el acusado seguirá detenido con prisión preventiva

La Fiscalía investiga una denuncia por hechos ocurridos a fines de agosto cerca del Club Gimnasia y Tiro. Mientras tanto, el acusado, quedó con prisión preventiva

Cartel de piedra con letras plateadas que dicen Poder Judicial y Ministerio Público de la Provincia de Salta. Hojas verdes y parte de un escudo dorado visible
El Ministerio Público Fiscal de Salta formalizó la investigación por el hecho denunciado en un gimnasio de la ciudad
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Un hombre de 55 años fue imputado en Salta por el presunto rapto y abuso sexual con acceso carnal en dos oportunidades contra una adolescente de 16 años. Este martes, se dispuso la prisión preventiva del acusado, que continuará detenido mientras avanza la causa.

El hecho investigado ocurrió a fines de agosto de 2026, cuando la joven se dirigía al Club Gimnasia y Tiro. La adolescente había conocido al hombre meses antes, en una parada de colectivos. De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado la interceptó en las inmediaciones del club, la tomó del brazo y la obligó a ingresar a un vehículo.

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Luego, la habría trasladado a un gimnasio ubicado en la intersección de las calles San Luis y Cornejo. Según la denuncia, el acusado la condujo hasta una habitación del establecimiento y, pese a la resistencia de la adolescente, habría cometido dos hechos de abuso sexual.

El hecho investigado habría ocurrido en un gimnasio ubicado en la intersección de las calles San Luis y Cornejo, en la ciudad de Salta (Google Maps)
El hecho investigado habría ocurrido en un gimnasio ubicado en la intersección de las calles San Luis y Cornejo, en la ciudad de Salta (Google Maps)

El juez Diego Rodríguez Pipino aceptó el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía, por lo que el imputado permanecerá detenido mientras se reúnen nuevas pruebas y se desarrollan las medidas previstas en la causa.

La investigación está a cargo de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 3 (UDIS 3). En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal fue representado por la auxiliar fiscal Celeste Morales, quien actuó por disposición de la fiscal penal interina María Luján Sodero Calvet.

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La imputación provisoria comprende los delitos de rapto y abuso sexual con acceso carnal en dos oportunidades, en concurso real. Esta calificación supone, en esta etapa inicial del proceso, que la Fiscalía investiga hechos diferenciados que habrían sido cometidos por la misma persona.

Uno de los elementos centrales de la causa es la declaración de la adolescente, que fue recibida mediante el dispositivo de Cámara Gesell. Según el relato aportado por la víctima, durante la agresión intentó pedir auxilio, sin embargo, el acusado habría evitado que se fuera del lugar.

La denuncia también menciona que, antes de retirarse, el hombre la habría intimidado para evitar que recurriera a las autoridades. La adolescente indicó que el hombre afirmó tener contactos con integrantes de la Policía.

La causa se inició tras una denuncia presentada por el padre de la joven en la Comisaría 3 de Tres Cerritos. A partir de esa intervención, la Fiscalía activó las actuaciones correspondientes y ordenó distintas medidas para esclarecer lo ocurrido.

Entre ellas, se realizó el examen médico legal, efectuado por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Los agentes del CIF llevaron adelante diligencias destinadas a establecer el paradero del sospechoso, identificar los lugares señalados en la denuncia y reunir información que resultara útil para la pesquisa.

Esas tareas permitieron que las autoridades localizaran al hombre en Aunor antes de que pudiera abandonar la provincia, según informó el Ministerio Público Fiscal. Luego de la detención, se realizó la audiencia de imputación, durante la cual se debatió la necesidad de mantener la medida cautelar que había solicitado la acusación.

En las próximas etapas, el expediente deberá avanzar con el análisis de las pruebas ya incorporadas, posibles nuevas pericias y otras medidas que permitan precisar la secuencia de los hechos denunciados. De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal de Salta, los elementos incorporados hasta el momento permiten sostener de manera preliminar la existencia de los hechos denunciados.

Cada hecho de abuso sexual con acceso carnal prevé penas de entre 6 y 15 años de prisión, mientras que el rapto tiene una escala de 1 a 4 años. La pena definitiva dependerá de la valoración de las pruebas y de la decisión judicial. La investigación continuará para determinar las circunstancias y responsabilidades del caso.

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