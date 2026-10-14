Crimen y Justicia

Femicidio en Santiago del Estero: mató a su pareja cerca de sus hijos y quedó detenido

La víctima fue encontrada sin vida por uno de sus hijos luego de que fuera atacada por el padre de los menores. Familiares y allegados aseguraron que el detenido era celoso y que la mujer quería separarse

Una joven con bufanda de tonos fucsia y negro mira a la cámara en un primer plano
Karen García fue encontrada sin vida por uno de sus hijos (Gentileza: Nuevo Diario Web)
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Una mujer de 33 años, identificada como Karen Romina García, fue hallada sin vida el lunes por la mañana en una vivienda del barrio Villa del Carmen, en la zona oeste de la ciudad de Santiago del Estero. La Justicia investiga el caso como un presunto femicidio y detuvo a su pareja, Rubén Carrizo, de 39 años.

Según los primeros datos de la investigación, sus cuatro hijos menores (8, 5, 3 y 1 año) estaban en la casa cuando ocurrió el hecho. Si bien las circunstancias de la muerte de la mujer están bajo análisis, se confirmó que fue uno de los nenes quien encontró a su madre tendido en el piso.

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Para ese entonces, el principal acusado se habría retirado de la vivienda familiar. Por este motivo, el menor avisó a familiares que viven en una vivienda lindante. Finalmente, los adultos mayores dieron intervención a la Policía cerca de las 06:30 horas.

De acuerdo con la información obtenida por Nuevo Diario Web, los investigadores habrían planteado de forma preliminar que García habría muerto por asfixia. Sin embargo, las circunstancias y la causa precisa de la muerte quedarán sujetas a los resultados de las pericias forenses.

Una joven con bufanda de tonos fucsia y negro mira a la cámara en un primer plano
El hallazgo ocurrió el lunes por la mañana (Gentileza: Nuevo Diario Web)

En línea con esto, plantearon que Carrizo se habría retirado de la vivienda y se habría dirigido a la casa de su madre, en el barrio La Católica. Más tarde, un primo lo acompañó hasta la Comisaría Comunitaria Nº 3, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

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Desde el minuto cero, la fiscal de Género e Intrafamiliar de turno, Lucía González Farías, interviene en la causa. Asimismo, la funcionaria dispuso la participación del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, que busca reconstruir la secuencia de lo ocurrido y reunir elementos de prueba.

García y Carrizo mantenían una relación desde hacía alrededor de 13 años y convivían con sus hijos. Tras conocerse el crimen, vecinos y familiares de la mujer relataron presuntas situaciones de control, celos y maltrato en el vínculo.

Una vecina definió a Karen como “una chica muy indefensa” y sostuvo que en el barrio circulaban comentarios sobre agresiones y restricciones que le imponía su pareja. Incluso, otros residentes señalaron que la mujer tenía escaso contacto con personas de la zona.

De hecho, la tía de la víctima también manifestó que los nenes habrían escuchado y presenciado discusiones y situaciones de violencia entre sus padres. Esos testimonios deberán ser corroborados en el marco de la investigación judicial.

Una joven con bufanda de tonos fucsia y negro mira a la cámara en un primer plano
La víctima era madre de cuatro hijos (Facebook: MadrynAhora)

Poco después, Leandro y Claudio Coronel, dos de los nueve hermanos de la víctima, hablaron con La Mañana de Info desde la casa de su madre, ubicada junto a la vivienda donde residía Karen. Ambos reconstruyeron aspectos de la relación y expresaron su preocupación por los cuatro hijos que quedaron sin su madre.

Yo la encontré muerta, no pude hacer nada”, contó Leandro durante la entrevista. Tras asegurar que “era una gran persona”, el hombre la describió como persona tranquila, cercana a su familia y a la iglesia. También contó que disfrutaba de realizar videos para TikTok.

Según Info del Estero, el hermano de la víctima señaló que la abuela materna quedará al cuidado de los niños y que familiares que viven en Chile y Buenos Aires viajarán a Santiago del Estero para acompañar a la familia durante el velatorio.

Respecto a la dinámica de la relación, Leandro indicó que el acusado reaccionaba con celos ante la actividad de Karen en las redes sociales. “Él la celaba, se enojaba cuando hacía TikTok. Le decía: ‘¿Quién te manda mensajes?’”, relató.

Un muro de hormigón con una entrada abierta, medidores de servicios públicos y árboles en la acera frente a una casa
La casa en donde vivía la víctima junto al acusado y sus cuatro hijos (Facebook: Notiexpress Santiago)

Aunque sostuvo que Karen no les contaba en detalle lo que sucedía en la relación, afirmó que la familia había advertido actitudes que les generaban preocupación. También indicó que mantenía un vínculo distante con Carrizo, porque percibía miradas y gestos hostiles cuando se acercaban a la casa.

Por su parte, Claudio coincidió en que su hermana quería poner fin a la relación. “Ella se quería separar”, sostuvo, quien dijo que, pese a que la pareja podía aparentar una convivencia normal ante otras personas, él advertía que su hermana no estaba bien.

Incluso, aseguró que Carrizo le quitaba el celular y cuestionaba los videos que hacía para TikTok. “Ella no quería hablar con nosotros. Para mí que estaba amenazada, porque nunca nos dijo nada”, manifestó sobre la negativa de la mujer a hablar sobre los conflictos con su pareja.

De hecho, contó que su hermana había empezado a trabajar poco antes de su muerte y tenía planes para iniciar una nueva etapa personal. También recordó que la vivienda se había incendiado recientemente y que Karen ahorraba dinero para volver a empezar.

“Hace poco se le prendió fuego la casita, estaba ahorrando plata para empezar de cero y lamentablemente pasó esto”, expresó Claudio. Por el momento, no se informó de manera oficial si existían denuncias previas contra el detenido ni si García contaba con medidas de protección. Por esto, la Fiscalía deberá establecer si había antecedentes que puedan incorporarse al expediente.

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