Crimen y Justicia

Balearon la casa de la madre de un preso asesinado en la cárcel de Paraná: “Ya estoy cansada”

El ataque ocurrió en barrio Villa Mabel, dos meses después de que Esteban Bernal muriera apuñalado en la Unidad Penal Nº 1. “No tenemos problemas con nadie. Yo no me meto con nadie”, manifestó la mujer

La zona donde ocurrió todo (Google Maps)
La zona donde ocurrió todo (Google Maps)
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Una vivienda del barrio Villa Mabel de Paraná fue baleada durante la noche del martes. La casa pertenece a Ana Heinzenreder de Bernal, madre de Esteban Bernal, el preso de 24 años que murió apuñalado hace dos meses en la Unidad Penal Nº1 de la capital.

Los tiros impactaron en la puerta y una ventana de la vivienda, ubicada en las calles Rubén Ghiggi y Provincias Unidas, y también alcanzaron una casa vecina. La Policía trabaja para identificar a los autores y determinar si existe una conexión con el homicidio de Bernal.

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La mujer vinculó sus sospechas con ese antecedente y reclamó avances en la causa por la muerte de su hijo. El ataque contra la vivienda se produjo dos meses después de la muerte de Esteban Bernal. El 11 de agosto, el joven sufrió una puñalada durante un hecho ocurrido dentro de la cárcel y murió a raíz de las heridas.

Por ese caso, Josué Nahuel Quiroga, de 25 años, quedó acusado de haber atacado a Bernal. El imputado cumple una prisión preventiva de 60 días en la cárcel de Victoria. Heinzenreder de Bernal considera que el ataque contra su casa podría tener relación con la muerte de su hijo.

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jose nahuel quiroga
jose nahuel quiroga

De acuerdo con el relato, Heinzenreder de Bernal estaba por salir a comprar comida cuando escuchó las detonaciones. Decidió volver de inmediato a su domicilio y encontró daños en el frente de la casa. Al menos dos proyectiles alcanzaron sectores de su propiedad. Uno de ellos impactó en una ventana y otro en la puerta.

La Policía recolectó elementos en el lugar para identificar a los autores y determinar si existe una conexión con la muerte de Bernal. “Yo quiero justicia por mi hijo. Esto no va a quedar así”, expresó Heinzenreder de Bernal en declaraciones recogidas por Elonce.

Según la información inicial reunida por la Policía, las personas que realizaron los tiros se habrían movilizado en moto. La mujer aseguró que no pudo identificar a los responsables porque no los vio directamente. Su hijo, según contó, alcanzó a advertir la presencia de los motociclistas y regresó rápidamente al domicilio. “Ya está cansado también”, dijo.

Tras advertir los daños, Heinzenreder de Bernal intentó llamar a la Policía, pero su celular se había quedado sin batería. Entonces acudió a una vecina para pedir ayuda. Más tarde, interceptó a un patrullero de la Comisaría Décima que circulaba por la zona y relató lo sucedido.

Personal de la Jefatura Departamental Paraná, efectivos de la Comisaría Décima y agentes de Criminalística trabajaron en el lugar. Los investigadores realizaron una inspección con el objetivo de hallar indicios que permitan determinar cómo se produjo el ataque y quiénes participaron.

Agentes de la Jefatura Departamental Paraná inspeccionaron la zona donde dispararon
Agentes de la Jefatura Departamental Paraná inspeccionaron la zona donde dispararon

La mujer encontró una vaina que atribuyó a un arma calibre 9 milímetros y que la entregó a los efectivos. La identificación del calibre y cualquier vínculo de ese elemento con los disparos deberán ser establecidos por las pericias correspondientes.

“No tenemos problemas con nadie. Yo no me meto con nadie, todo el mundo ya me conoce como soy yo”, manifestó la mamá de Esteban Bernal. En ese marco, remarcó que su familia no mantiene conflictos con vecinos del barrio ni con otras personas de la zona.

También pidió que se reforzara la presencia policial en el barrio por temor a nuevos hechos. Según su relato, los agentes le comunicaron que harían recorridas en el sector y permanecerían atentos a la situación durante la noche.

“Hace dos meses de mi hijo, ¿hasta cuándo?”, planteó ante los policías que llegaron al lugar. “Ya tengo tres hijos muertos. No es el primero, tres tengo”, expresó.

La pesquisa continuará con el análisis de los elementos recolectados en Villa Mabel, las pericias sobre la vaina entregada por la familia y la búsqueda de testimonios o registros que permitan identificar a quienes efectuaron los tiros. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas por el ataque ni sobre una conexión comprobada con la causa por la muerte de Bernal.

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