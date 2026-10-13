Crimen y Justicia

Un hombre murió en medio de un tiroteo en Rosario y hay tres detenidos: uno es menor de edad

Agustín Muñoz tenía 27 años y llegó sin vida al HECA luego de ser trasladado desde el Barrio Cabin 9 en el oeste de la ciudad

Una persona en bicicleta cruza una calle pavimentada con charcos junto a una motocicleta cerca de una plaza
Agustín Muñoz murió tras recibir un disparo en el tórax en el barrio Cabin 9 de Rosario. (Google Maps)
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Un hombre de 27 años murió luego de recibir un disparo en el tórax en barrio Cabin 9, en la zona oeste de Rosario. El hecho ocurrió durante la noche del último domingo, en cercanías de las calles El Sauce y El Hornero, y es investigado por la Fiscalía para determinar de dónde salió el tiro que provocó el fallecimiento. Hay tres detenido, uno es menor de edad.

La víctima fue identificada como Agustín Muñoz, vecino del sector donde ocurrió el ataque. Familiares y personas que se encontraban en el barrio lo hallaron herido sobre la vía pública poco después de escuchar varias detonaciones. Ante la urgencia, decidieron llevarlo por sus propios medios al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

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Cuando Muñoz ingresó al HECA, el personal de salud constató que ya no presentaba signos vitales. Las primeras informaciones sobre el caso señalan que el joven podría haber quedado expuesto a un intercambio de disparos entre personas que estaban en la calle y dos ocupantes de una motocicleta. Esa hipótesis todavía debe ser confirmada por las medidas ordenadas en la causa.

Según informó el portal Rosario3, el hombre recibió un impacto de arma de fuego en el pecho.

La principal línea de trabajo apunta a establecer cómo se produjo el homicidio, quiénes intervinieron en el intercambio de tiros y qué arma pudo haber causado la lesión mortal. Para ello, la pesquisa incorporará los elementos balísticos incautados durante un procedimiento posterior y las demás pruebas que puedan reunir los investigadores.

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En el caso, interviene la Fiscalía de Homicidios Dolosos, a través de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL). El organismo dispuso una serie de diligencias con el objetivo de reconstruir lo sucedido y definir eventuales responsabilidades penales.

En el marco de las primeras actuaciones, agentes policiales se dirigieron a una vivienda ubicada en El Sauce al 500. La intervención se inició a partir del aviso de un vecino, quien informó que un arma de fuego había sido arrojada hacia el fondo de su propiedad.

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a tres jóvenes que, de acuerdo con la información del procedimiento, intentaron escapar. Los agentes lograron aprehenderlos y luego dieron intervención al personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que quedó a cargo de distintas tareas vinculadas con el secuestro de elementos de interés para el expediente.

La hipótesis inicial señala que el tiro ocurrió durante una balacera entre personas en la calle y dos ocupantes de una motocicleta.
La hipótesis inicial señala que el tiro ocurrió durante una balacera entre personas en la calle y dos ocupantes de una motocicleta.

Los demorados tienen 19, 22 y 16 años. Durante el operativo, la PDI secuestró una pistola, un cargador con municiones, un cartucho de un calibre diferente y otros materiales balísticos. Todo ese material será sometido a las pericias que disponga la fiscalía para establecer si tiene relación con el disparo que provocó la muerte de Muñoz.

Los dos jóvenes mayores de edad aprehendidos en el procedimiento fueron trasladados a la Comisaría 16.ª, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales. La Fiscalía de Homicidios Dolosos continúa con las medidas previstas para precisar qué grado de vinculación podrían tener con el caso.

Por la situación del adolescente de 16 años intervino la Fiscalía Penal Juvenil. Ese fuero ordenó las actuaciones correspondientes y dispuso que fuera restituido posteriormente a un progenitor, de acuerdo con el procedimiento previsto para personas menores de edad.

El expediente se concentra ahora en determinar si el arma incautada fue utilizada durante el enfrentamiento y en identificar a todos los participantes de la secuencia. También resta establecer si Muñoz fue alcanzado de manera ajena al conflicto, una posibilidad que surgió de la información extraoficial difundida en las horas posteriores al hecho.

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