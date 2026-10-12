Perdió su tarjeta de crédito, detectó pagos a un casino y detuvieron a un joven de 24 años

Varias tarjetas de crédito y una billetera de cuero abierta con billetes permanecen sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre denunció movimientos desconocidos en su cuenta por $887.700 después de extraviar su tarjeta bancaria. La investigación derivó en la detención de un joven de 24 años por una presunta estafa bancaria en Centenario, donde la Policía secuestró el plástico denunciado.

El caso quedó bajo investigación del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén, a través de la División Estafas y Otras Defraudaciones. De acuerdo con LM Neuquén, las compras investigadas se realizaron en comercios y en un casino de la región.

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El operativo fue autorizado por el Juzgado de Garantías de turno e intervino la Unidad Fiscal de Delitos Económicos

Los investigadores reconstruyeron parte del recorrido de las operaciones mediante el relevamiento de cámaras de seguridad y pedidos de información a entidades comerciales y bancarias. Esas medidas permitieron identificar a un sospechoso.

Con esos elementos, la División Estafas y Otras Defraudaciones realizó un allanamiento en una vivienda de Centenario. Durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron al joven de 24 años y secuestraron la tarjeta bancaria perteneciente al denunciante, además de otros elementos considerados relevantes para la causa.

La diligencia contó con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y la autorización del Juzgado de Garantías de turno. El detenido quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar su eventual responsabilidad en las transacciones investigadas.

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El allanamiento se realizó en una vivienda de Centenario, donde fue aprehendido un joven de 24 años (Gentileza)

Un antecedente en Santa Fe por créditos solicitados con un DNI

Un caso investigado en Santa Fe expuso una maniobra distinta, aunque también vinculada al presunto uso fraudulento de documentación ajena. Una mujer de 37 años fue detenida, acusada de utilizar el DNI de su ex empleadora para solicitar créditos y realizar operaciones financieras. La investigación busca establecer el alcance de las maniobras y determinar si hubo otras personas involucradas.

La causa está en manos del fiscal Marcelo Nessier, a cargo de la Fiscalía N.º1 de Santa Fe. La ex empleadora denunció el presunto hurto de su Documento Nacional de Identidad, que luego habría sido usado para gestionar préstamos ante distintas entidades.

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La pesquisa se inició a partir de la presentación de la víctima, quien señaló a una mujer que había trabajado en su vivienda como presunta responsable de la sustracción de documentación personal. Con el DNI en su poder, la sospechosa habría efectuado solicitudes de créditos y otras gestiones financieras sin autorización de la titular.

Los investigadores reunieron documentación remitida por entidades crediticias y realizaron tareas de campo para reconstruir parte de las operaciones bajo análisis. Esas medidas permitieron vincular a dos mujeres con los hechos investigados, aunque por el momento la Justicia no informó si ambas enfrentan cargos.

La acusada, identificada con las iniciales P.D.G., fue trasladada para cumplir con las actuaciones correspondientes y quedó a disposición judicial. La causa fue caratulada de manera provisoria por los delitos de hurto simple y estafa.

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La Policía de Investigaciones (PDI) realizó dos procedimientos en la capital provincial a través de la Sección Delitos Calificados de la Región 1. Durante los allanamientos, los agentes secuestraron documentación, tarjetas bancarias a nombre de diferentes personas y un teléfono celular.

Los elementos incautados serán sometidos a análisis dentro del expediente. La fiscalía procura determinar si la documentación y los plásticos secuestrados pueden estar relacionados con otras maniobras similares o con eventuales nuevas víctimas.