Detuvieron a una mujer acusada de usar el DNI de su exjefa para pedir créditos en Santa Fe

Los documentos y tarjetas bancarias secuestradas durante los allanamientos realizados por la PDI (Fuente: Aire de Santa Fe)

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Una mujer de 37 años fue aprehendida en la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por hurto simple y estafa, luego de que una ex empleadora denunciara el presunto robo de su Documento Nacional de Identidad (DNI), que habría sido utilizado para solicitar créditos y concretar operaciones financieras.

La causa está a cargo del fiscal Marcelo Nessier, titular de la Fiscalía N.º 1 de Santa Fe. De acuerdo con lo informado por Aire de Santa Fe, la pesquisa permitió vincular a dos mujeres con las maniobras bajo investigación.

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La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, realizó dos allanamientos en la capital santafesina a través de la Sección Delitos Calificados de la Región 1.

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron documentación y tarjetas bancarias a nombre de distintas personas, además de un teléfono celular. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para su análisis dentro del expediente.

Según la denuncia, el documento habría sido empleado después para realizar solicitudes de créditos y operaciones financieras fraudulentas ante diferentes entidades. La documentación remitida por las entidades crediticias y las tareas de campo permitieron reconstruir parte de las operaciones.

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Por disposición del fiscal, P. D. G., de 37 años, fue trasladada para cumplir con las actuaciones correspondientes y quedó a disposición de la Justicia. La pesquisa continúa para determinar el alcance de las operaciones investigadas y la eventual participación de otras personas.

Le robó a una compañera de trabajo y usó sus tarjetas

Un caso ocurrido en San Miguel de Tucumán expuso una modalidad similar a la investigada en Santa Fe: el presunto apoderamiento de pertenencias personales de una compañera de trabajo y el uso posterior de sus medios de pago para realizar consumos sin autorización.

La mujer fue aprehendida tras ser señalada por una compañera de trabajo por el robo de una billetera y el uso de sus tarjetas

Una abogada de 43 años fue aprehendida luego de que una mujer la denunciara por la sustracción de su billetera, que contenía dinero, documentación y tarjetas de crédito y débito.

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Según la acusación, el episodio ocurrió el 18 de septiembre cerca de las 10.30 en el Complejo Ledesma, situado en la intersección de 25 de Mayo y avenida Sarmiento. La sospechosa habría ingresado al edificio con el argumento de pedir una entrevista con el director del área. Durante su permanencia en el lugar, habría aprovechado un descuido para retirar una billetera que la denunciante guardaba dentro de una mochila en su oficina.

La investigación detectó luego cuatro consumos por un total de $ 143.222,25. Entre las operaciones bajo análisis figuran pagos de $ 49.066,71 y $ 20.550, además de una compra de $ 23.000 en un comercio gastronómico y otra de $ 50.605,54 en una farmacia. La Fiscalía incorporó comprobantes de las transacciones y busca establecer con precisión la secuencia en la que habrían sido utilizadas las tarjetas.

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El caso tomó otro curso cuando la Policía acudió a la zona de avenida Sarmiento y calle España tras recibir un aviso de transeúntes sobre una aprehensión civil. Al llegar, los agentes entrevistaron a la víctima, quien señaló a la mujer retenida como la compañera de trabajo a la que atribuía tanto el robo de la billetera como los gastos posteriores.

Durante una requisa preventiva, los efectivos encontraron entre las pertenencias de la sospechosa los plásticos pertenecientes a la denunciante. La mujer fue trasladada a la Comisaría Seccional Quinta y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Estafa, Usurpación y Cibercriminalidad del Centro Judicial Capital.

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La imputada recibió arresto domiciliario por 30 días mientras continúa la pesquisa. Los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad, datos de los comercios involucrados y otros elementos que permitan determinar el recorrido de las tarjetas y confirmar las circunstancias de las compras denunciadas.

La causa permanece en etapa de investigación, por lo que la responsabilidad penal de la acusada deberá ser definida en el proceso judicial.