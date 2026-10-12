Amenazó a la Policía con un arma de juguete en Corrientes y terminó detenido

El arma de juguete secuestrada durante el operativo (Foto: El Litoral)

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Un hombre de 29 años fue detenido este domingo en Corrientes luego de que amenazara a los agentes que lo seguían con un arma de juguete. El procedimiento se desarrolló en el barrio Independencia, tras un aviso sobre una persona que circulaba en motocicleta y exhibía un objeto con apariencia de revólver.

La intervención comenzó en el sector conocido como las 100 Viviendas, situado entre las calles Tulio Mariño y Los Charrúas. Al advertir la presencia policial, el conductor se alejó del lugar en la motocicleta.

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De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Litoral, durante el seguimiento, el hombre habría dirigido hacia los efectivos el objeto que llevaba consigo. La situación motivó un pedido de colaboración a otras dependencias, mientras los policías continuaban con el operativo para localizar e interceptar al motociclista.

El operativo concluyó en la intersección de Juan Manuel de Rosas y Sebastián Gaboto, donde el motociclista fue alcanzado e interceptado por los policías. Allí, se concretó su aprehensión.

Una vez detenido el hombre, los efectivos realizaron el secuestro preventivo de la motocicleta en la que se desplazaba. También incautaron el objeto que, durante el aviso inicial y el seguimiento policial, había sido identificado como un supuesto revólver.

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La Policía estableció que se trataba de un arma de plástico, aunque su aspecto era similar al de un arma de fuego.

Los efectivos interceptaron al motociclista en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Sebastián Gaboto.

Mataron a un hombre con un machete

Un hombre de 37 años fue asesinado en el asentamiento del barrio Pirayuí, en la ciudad de Corrientes, mientras intentaba recuperar una motocicleta que le habían robado. Por el hecho, tres adultos fueron detenidos y un adolescente quedó imputado en la investigación.

La víctima fue identificada como Gustavo González, de 37 años. Tras la alerta de su pareja a la Policia, los agentes recorrieron la zona y encontraron al hombre sin vida en la vía pública, con heridas punzocortantes.

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El episodio ocurrió en las inmediaciones de la calle Frías y la avenida Cangallo. De acuerdo con el relato de la mujer, González había ido a recuperar una motocicleta que le habían robado. En ese contexto, se cree que se produjo una pelea previa, que derivó en el brutal ataque.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la calle Frías y la avenida Cangallo. De acuerdo con el relato de la mujer, González había ido a recuperar una motocicleta que le habían robado. En ese contexto, se cree que se produjo una pelea previa, que derivó en el brutal ataque.

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Además, un menor de edad fue demorado durante los operativos. Luego, fue entregado a sus padres. Sin emabrgo, quedó formalmente imputado y continúa vinculado a la causa.

La madre de dos de los detenidos afirmó que sus hijos no participaron del homicidio y sostuvo que los responsables del ataque continúan en libertad. También adelantó que se presentará ante la Justicia para acompañar la defensa de ambos.

La causa acumula videos de las cámaras de seguridad privadas, un dispositivo DVR e imágenes aportadas por residentes de la zona. Ese material será analizado por los peritos para precisar cómo ocurrió el homicidio e identificar el rol que habría tenido cada persona involucrada.

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