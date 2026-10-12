Crimen y Justicia

Mataron a un joven e hirieron a dos hombres durante una balacera en el sur de Rosario

Nahuel Alejandro Gómez, de 24 años, llegó sin vida a un hospital tras el episodio, mientras otros dos hombres recibieron atención médica por impactos de bala

Un ataque armado en la localidad de Alvear dejó un saldo de un joven fallecido y dos hombres heridos
Un ataque armado en la localidad de Alvear dejó un saldo de un joven fallecido y dos hombres heridos
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La noche del sábado dejó un muerto y dos hombres heridos en un ataque a tiros en Alvear, localidad ubicada al sur de Rosario. La víctima fatal fue Nahuel Alejandro Gómez, de 24 años, quien ingresó sin vida al Hospital Roque Sáenz Peña después de la balacera.

El episodio ocurrió cerca de una plaza situada en inmediaciones de Primera Junta al 1800. La Policía de Investigaciones (PDI) intervino en el lugar, relevó el área y secuestró vainas servidas, teléfonos celulares y prendas con manchas de sangre que serán incorporadas a la causa.

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La pesquisa busca establecer cómo se desencadenó la agresión, quiénes participaron y cuál fue la secuencia que derivó en los disparos. Por el momento, no se comunicaron detenciones vinculadas al caso.

Según informó el portal Rosario3, el Comando Radioeléctrico de Pueblo Esther-Alvear recibió el aviso alrededor de las 21 horas.

Al llegar al sector señalado, los agentes se dirigieron a una vivienda, en la que encontraron a Enzo Javier R., de 36 años, con lesiones compatibles con impactos de bala en el muslo izquierdo y en el dedo meñique de la mano izquierda.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) brindó asistencia al hombre y lo trasladó al Hospital Provincial de Rosario. De acuerdo con la información incorporada al parte policial, su estado de salud no revestía gravedad.

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Ante los uniformados, el hombre relató que se encontraba en su casa cuando fue advertido de que sus hijos discutían con otras personas en una plaza cercana. Según ese testimonio, se acercó al lugar y fue atacado a tiros por personas a las que no logró identificar.

La declaración forma parte de los elementos que los investigadores analizan para precisar si la discusión mencionada tuvo relación directa con la balacera. Hasta ahora no se difundieron detalles sobre el motivo del conflicto ni sobre la cantidad de agresores involucrados.

En el mismo hecho resultó lesionado Walter David T., de 43 años. El hombre sufrió una herida de arma de fuego en el hombro izquierdo, con orificio de entrada y salida, según precisó la información policial.

A diferencia del otro herido, Walter David T. fue llevado por una persona particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), en Rosario.

Camioneta de la Policía de Santa Fe estacionada frente a un edificio de apartamentos verde claro con múltiples ventanas y unidades de aire acondicionado
La Policía de Investigaciones secuestró tres vainas servidas de calibre 9 milímetros durante el rastrillaje en la zona. (Aire Digital)

La confirmación de una tercera víctima surgió poco después mediante una comunicación de la central de emergencias. Desde allí, notificaron a los efectivos que un joven había ingresado sin signos vitales al Hospital Roque Sáenz Peña.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) identificó al fallecido como Nahuel Alejandro Gómez, de 24 años. Su muerte quedó incorporada a la misma investigación que aborda las lesiones de los otros dos hombres asistidos tras el ataque.

Tras las primeras intervenciones sanitarias y policiales, el lugar fue preservado para las tareas de la Policía de Investigaciones. El trabajo incluyó un rastrillaje en el área donde se habría producido la secuencia de disparos.

Durante ese procedimiento fueron halladas tres vainas servidas calibre 9 milímetros. Los investigadores también secuestraron dos teléfonos celulares y prendas de vestir que presentaban manchas de sangre.

La recolección de rastros y el relevamiento del escenario quedaron a cargo del personal especializado. En paralelo, los investigadores recibieron testimonios para establecer qué ocurrió en los minutos previos a que se registraran las heridas y el posterior ingreso de Gómez al centro de salud.

Ahora, resta determinar dónde recibió el disparo fatal Nahuel Alejandro Gómez y si las tres víctimas estaban en el mismo sitio cuando se produjeron las detonaciones. La información inicial vincula los hechos en una única secuencia, aunque la reconstrucción definitiva dependerá de las pericias y de las declaraciones reunidas.

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