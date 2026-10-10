Crimen y Justicia

El joven de 21 años que chocó y mató a un hombre en la Panamericana manejaba borracho y tenía 24 infracciones previas

El hecho ocurrió esta madrugada a la altura de Olivos. El conductor fue imputado por homicidio culposo y quedó detenido. Los antecedentes viales

Carrocería de un automóvil blanco totalmente destruida e incendiada sobre la calle, con patrullas de policía y camiones al fondo
Así quedó la Honda CR-V que inició el foco igneo a raíz de la colisión (Policía Bonaerense)
Guardar

El joven de 21 años que protagonizó este sábado el trágico choque en la autopista Panamericana y provocó la muerte de un hombre de 48 años, estaba borracho al momento de la colisión. Así lo determinaron las pericias posteriores realizadas al único sobreviviente del impacto, cuyo test de alcoholemia dio que tenía 1,03 gr/l de alcohol en sangre.

El episodio ocurrió a las 6 de la mañana a la altura de Olivos, partido de Vicente López, donde el Honda Civic gris que manejaba la víctima fatal fue chocado de atrás por el vehículo del chico, un Honda CR-V. El primero de ellos terminó incrustado contra la divisoria de hormigón. El otro, se incendió tras el hecho.

PUBLICIDAD

Personal de Autopistas del Sol, la empresa concesionaria de la vía, trabajó en el lugar junto con peritos y equipos de criminalística, que realizaron mediciones y colocaron conos para preservar la zona. El cuerpo de la víctima fatal ya había sido retirado cuando comenzaron las tareas periciales.

En este contexto, tomó intervención el fiscal Gastón Larramendi, de la UFI Vicente López Oeste, quien aprehendió al joven -identificado como A.S.- y lo imputó por el delito de homicidio culposo. Asimismo, se constató que el auto que protagonizó el siniestro tenía al menos 24 antecedentes por exceso de velocidad.

PUBLICIDAD

Un automóvil blanco con la parte trasera calcinada y sin cristales está detenido en una carretera de varios carriles al atardecer
El vehículo que manejaba A.S. y tiene 24 infracciones impagas (Policía Bonaerense)

El choque

La tragedia ocurrió a la altura de la calle Dorrego, a unos 400 metros al norte del acceso de la calle Ugarte. La violencia del letal impacto contra el Honda Civic gris hizo que el vehículo colisionara con la división de hormigón. Adentro estaba L.C.A., un hombre de 48 años, quien salió despedido del vehículo ante el inesperado choque y murió en el acto.

El joven que lo chocó vio como poco a poco su automóvil se prendía fuego y pudo escapar de las llamas, aturdido. Fue socorrido de su Honda CR-V y recibió asistencia por politraumatismos leves, sin riesgo de vida.

Un automóvil gris con destrozos en la parte trasera y puertas abiertas se encuentra sobre el asfalto mojado de una calle nocturna
Así quedó el Honda Civic impactado por la Honda CR-V manejada por el joven alcoholizado (Polícia Bonaerense)

Los antecedentes viales

El automóvil señalado como responsable acumulaba 23 infracciones por exceso de velocidad en la provincia de Buenos Aires entre agosto de 2023 y septiembre de 2026, además de otra en la ciudad de Buenos Aires.

La colisión ocurrió en el kilómetro 15.400 y dejó un solo carril habilitado que fue liberado a media mañana para el tránsito. La congestión se extendió desde la avenida General Paz hasta Pelliza, con demoras de entre 20 y 30 minutos y una colectora colmada de camiones, colectivos y vehículos particulares; también se indicó un desvío hacia una autopista a la altura de Melo.

Personal de Autopistas del Sol, peritos y equipos de criminalística trabajaron en la zona. La investigación quedó a cargo de la UFI Vicente López Oeste, que solicitó la intervención de Policía Científica. La circulación fue liberada en su totalidad.

Temas Relacionados

Autopista PanamericanaVicente LópezAccidente de tránsitoAlcoholemiaOlivosborrachoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Impactante video: motochorros armados persiguieron a toda velocidad a un conductor en plena autopista Buenos Aires-La Plata

Tras una rápida investigación, la Policía Bonaerense detuvo a uno de los delincuentes. La víctima filmó la secuencia. En el video se ve cómo lo amenazaron con un arma

Impactante video: motochorros armados persiguieron a toda velocidad a un conductor en plena autopista Buenos Aires-La Plata

Estaba condenado, no volvió de una salida transitoria y cayó tras una entradera en Villa Devoto junto a un cómplice

Los delincuentes fueron arrestados por la Policía de la Ciudad. Ambos tenían graves antecedentes penales. Uno de ellos había sido sentenciado a más de dos décadas de cárcel por robo

Estaba condenado, no volvió de una salida transitoria y cayó tras una entradera en Villa Devoto junto a un cómplice

Choque e incendio en la Panamericana: hay un muerto y un herido a la altura de Vicente López

El siniestro ocurrió a 400 metros al norte del acceso por la calle Ugarte, sentido provincia. Uno de los conductores, de 21 años, estaba alcoholizado. El hombre que falleció tenía 48 años

Choque e incendio en la Panamericana: hay un muerto y un herido a la altura de Vicente López

Pidieron llevar a juicio a una obstetra de 87 años acusada de alterar las inscripciones de nacimiento de dos mujeres

Los certificados médicos analizados fueron expedidos en 1981 y 1982. En ambos, los padres de las denunciantes figuraban como padres biológicos, pese a que no lo eran. Por eso, se abrió una convocatoria para encontrar a sus madres

Pidieron llevar a juicio a una obstetra de 87 años acusada de alterar las inscripciones de nacimiento de dos mujeres

Vodka con pastillas y falsas coimas policiales: la gira criminal de una viuda negra de Flores y su “carnada” menor de edad

Natalia Callamullo espera ir a juicio por una serie de ataques en bares y discotecas. Su cómplice pactó una pena menor en la Justicia. El ridículo error que terminó con ambas mujeres presas

Vodka con pastillas y falsas coimas policiales: la gira criminal de una viuda negra de Flores y su “carnada” menor de edad

DEPORTES

Tras su despedida con la selección argentina, Lionel Messi volverá a jugar con Inter Miami por la MLS: hora, TV y formaciones

Tras su despedida con la selección argentina, Lionel Messi volverá a jugar con Inter Miami por la MLS: hora, TV y formaciones

“Escuché hablar de lealtad, falta de códigos y traición”: Marcos Rojo compartió una cruda carta tras firmar su regreso a Estudiantes de La Plata

Barracas Central buscará aprovechar su localía ante Huracán por la fecha 12 del Torneo Clausura

En un día con todas derrotas para los tenistas argentinos, Carlos Alcaraz eliminó a Juan Manuel Cerúndolo del Masters 1000 de Shanghai

Qué dijo el jefe de Alpine tras los problemas que tuvo el coche de Franco Colapinto durante toda la jornada en el Gran Premio de Singapur

TELESHOW

Wanda Nara contó cómo fue filmar las escenas de sexo en su debut como actriz: "Lo más antierótico del mundo"

Wanda Nara contó cómo fue filmar las escenas de sexo en su debut como actriz: "Lo más antierótico del mundo"

Chloe Bello compartió el audio que le envió a Matías Martin tras la polémica entrevista: "Me dejaron como una violenta"

Los dramáticos relatos de un ex Gran Hermano y su novia tras el terremoto en Panamá: “Que se termine ya”

La familia de Piero publicó fotos inéditas y lo despidió con una carta: "Sabía muy bien en qué consistía amar"

Un famoso grupo de bailarines virales africanos le cantó el “Feliz Cumpleaños” a Lali Espósito y recibió el like de la cantante

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia descarta bolivianos afectados por el terremoto registrado en Panamá

El Gobierno de Bolivia descarta bolivianos afectados por el terremoto registrado en Panamá

La tormenta tropical Rachel amenaza a un estado de EEUU con lluvias intensas, inundaciones y vientos de hasta 105 km/h

Más de 60 pacientes reciben atención en carpas tras severos daños en el hospital de Penonomé, Panamá

Honduras mantiene pendiente la mitad de los vuelos de estimulación de nubes ante próxima temporada seca

El Instituto Guatemalteco de Migración inaugura cuarta sede regional en Izabal y reporta más de 55 mil retornados en el año