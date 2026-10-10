El joven de 21 años que chocó y mató a un hombre en la Panamericana manejaba borracho y tenía 24 infracciones previas

Así quedó la Honda CR-V que inició el foco igneo a raíz de la colisión (Policía Bonaerense)

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El joven de 21 años que protagonizó este sábado el trágico choque en la autopista Panamericana y provocó la muerte de un hombre de 48 años, estaba borracho al momento de la colisión. Así lo determinaron las pericias posteriores realizadas al único sobreviviente del impacto, cuyo test de alcoholemia dio que tenía 1,03 gr/l de alcohol en sangre.

El episodio ocurrió a las 6 de la mañana a la altura de Olivos, partido de Vicente López, donde el Honda Civic gris que manejaba la víctima fatal fue chocado de atrás por el vehículo del chico, un Honda CR-V. El primero de ellos terminó incrustado contra la divisoria de hormigón. El otro, se incendió tras el hecho.

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Personal de Autopistas del Sol, la empresa concesionaria de la vía, trabajó en el lugar junto con peritos y equipos de criminalística, que realizaron mediciones y colocaron conos para preservar la zona. El cuerpo de la víctima fatal ya había sido retirado cuando comenzaron las tareas periciales.

En este contexto, tomó intervención el fiscal Gastón Larramendi, de la UFI Vicente López Oeste, quien aprehendió al joven -identificado como A.S.- y lo imputó por el delito de homicidio culposo. Asimismo, se constató que el auto que protagonizó el siniestro tenía al menos 24 antecedentes por exceso de velocidad.

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El vehículo que manejaba A.S. y tiene 24 infracciones impagas (Policía Bonaerense)

El choque

La tragedia ocurrió a la altura de la calle Dorrego, a unos 400 metros al norte del acceso de la calle Ugarte. La violencia del letal impacto contra el Honda Civic gris hizo que el vehículo colisionara con la división de hormigón. Adentro estaba L.C.A., un hombre de 48 años, quien salió despedido del vehículo ante el inesperado choque y murió en el acto.

El joven que lo chocó vio como poco a poco su automóvil se prendía fuego y pudo escapar de las llamas, aturdido. Fue socorrido de su Honda CR-V y recibió asistencia por politraumatismos leves, sin riesgo de vida.

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Así quedó el Honda Civic impactado por la Honda CR-V manejada por el joven alcoholizado (Polícia Bonaerense)

Los antecedentes viales

El automóvil señalado como responsable acumulaba 23 infracciones por exceso de velocidad en la provincia de Buenos Aires entre agosto de 2023 y septiembre de 2026, además de otra en la ciudad de Buenos Aires.

La colisión ocurrió en el kilómetro 15.400 y dejó un solo carril habilitado que fue liberado a media mañana para el tránsito. La congestión se extendió desde la avenida General Paz hasta Pelliza, con demoras de entre 20 y 30 minutos y una colectora colmada de camiones, colectivos y vehículos particulares; también se indicó un desvío hacia una autopista a la altura de Melo.

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Personal de Autopistas del Sol, peritos y equipos de criminalística trabajaron en la zona. La investigación quedó a cargo de la UFI Vicente López Oeste, que solicitó la intervención de Policía Científica. La circulación fue liberada en su totalidad.