Crimen y Justicia

Choque e incendio en la Panamericana: hay un muerto y un herido a la altura de Vicente López

El siniestro ocurrió a 400 metros al norte del acceso por la calle Ugarte, sentido provincia. Uno de los conductores, de 21 años, estaba alcoholizado. El hombre que falleció tenía 48 años. Hay importantes demoras en el tránsito

Choque e incendio en Panamericana: un muerto y un herido.
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Un hombre murió y otro resultó herido tras la colisión de dos vehículos en la autopista Panamericana, a unos 400 metros al norte del acceso de la calle Ugarte, en dirección a la provincia de Buenos Aires.

Producto del brutal impacto por alcance, uno de los autos se incendió mientras que el otro terminó incrustado contra la divisoria de hormigón. El siniestro dejó solo un carril habilitado y provocó fuertes demoras.

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Un automóvil gris con la parte trasera destruida se encuentra sobre el asfalto mojado de una vía urbana iluminada por farolas
La parte trasera del Honda Civic refleja la brutalidad del impacto (Policía Bonaerense)

La congestión de tránsito se extiende desde la avenida General Paz hasta Pelliza, con una colectora colmada de camiones, colectivos y vehículos particulares. Las demoras son de al menos 20 a 30 minutos, mientras se recomendaba utilizar vías alternativas para evitar el tramo afectado.

Cómo fue el siniestro

La víctima, identificada como L.C.A. falleció luego de ser embestido por el conductor del otro rodado, A.S., de 21 años, quien fue imputado por homicidio culposo.

El test de alcoholemia realizado al herido dio positivo con 1,05 gr/l de alcohol en sangre. La víctima, de 48 años, fue hallada sin vida dentro del Honda Civic gris, que había sido colisionado por el Honda CR-V conducido por el joven.

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Un automóvil blanco con la parte trasera calcinada y sin cristales está detenido en una carretera de varios carriles al atardecer
Así quedó la Honda CRV que inició el foco igneo a raíz de la colisión (Policía Bonaerense)

Tras el impacto, la Honda CR-V se incendió y el conductor fue asistido por politraumatismos leves, sin riesgo de vida.

Personal de Autopistas del Sol, la empresa concesionaria de la vía, trabajó en el lugar junto con peritos y equipos de criminalística, que realizaron mediciones y colocaron conos para preservar la zona. El cuerpo de la víctima fatal ya había sido retirado cuando comenzaron las tareas periciales.

Un automóvil quemado y destruido ocupa un carril de una autopista iluminada por farolas, con vehículos de emergencia al fondo
Así quedó el frente del Honda CRV que se prendió fuego luego de chocar y su conductor de 21 años resultó herido (Policía Bonaerense)

La investigación quedó a cargo de la UFI Vicente López Oeste, que dispuso las actuaciones correspondientes y solicitó la intervención de Policía Científica.

Desde Policía bonaerense, división Autopistas Norte explicaron a Infobae que el siniestro vial entre dos vehiculos fue un choque por alcance. “Se solicitó bomberos, personal de concesión Ausol y vial panamericana para realizar balizamiento y que hay cinco carriles obstruidos”.

Un automóvil gris con destrozos en la parte trasera y puertas abiertas se encuentra sobre el asfalto mojado de una calle nocturna
El brutal impacto de atrás y posterior colisión contra el muro divisor del Honda Civic en donde viajaba el hombre de 48 años que falleció (Polícia Bonaerense)

El conductor del segundo vehículo sobrevivió con lesiones que, de manera extraoficial, fueron calificadas como de consideración. No se informó a qué hospital fue trasladado ni se dieron precisiones oficiales sobre su evolución clínica.

Peritajes en marcha y complicaciones en la circulación

El pavimento estaba mojado al momento del choque, aunque no existía confirmación sobre una posible incidencia de esa condición o de la velocidad en el siniestro. La investigación quedó a cargo de los peritos que trabajaban sobre la traza central de la autopista.

Captura de pantalla con dos mensajes en red social de la cuenta Autopistas del Sol con alertas de tránsito sobre colisiones
Autopistas del Sol informa sobre colisión de vehículos y demoras en el Acceso Norte. (Autopistas del Sol)

La reducción de la circulación a un solo carril afectó el tránsito hacia el norte, una zona utilizada por vehículos particulares, transporte interurbano y camiones. También se indicó un desvío hacia una autopista a la altura de Melo.

Noticia en desarrollo...

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