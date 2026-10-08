Pidieron perpetua para el hombre que mató a Verónica Dessio y la mujer acusada de instigar el crimen por celos

El veredicto se dará a conocer el 11 de diciembre

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En el cierre del juicio por el crimen de Verónica Dessio, la abogada que fue asesinada brutalmente en su casa de La Plata, la Fiscalía y las querellas solicitaron que se imponga una prisión perpetua para los dos acusados. Mientras que Ivana Mapis está señalada como la instigadora que habría pagado por el asesinato, Antonio Alves se encuentra imptado por ser quien ejecutó el homcidio.

Durante su intervención, los abogados de Natalia Dessio —hermana de la víctima—, Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, también pidieron que, si el tribunal dicta una condena contra Mapis, se le revoque la prisión domiciliaria con la que había sido beneficiada a principios de agosto.

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Actualmente, la mujer acusada de haber pagado para que la ex pareja de su entonces novia, Carolina Pérez, sea asesinada, se encuentra detenida en un domicilio de la localidad bonaerense de Moreno. No obstante, no cuenta con una tobillera electrónica, que permita constatar que cumple con el régimen de detención.

Según pudo confirmar Infobae, tras exponerse las pruebas y argumentos de las partes, ambos acusados se rehusaron a hacer uso de su derecho a la última palabra. En este sentido, indicaron que estaban conformes con los alegatos esbozados por sus representantes, Verónica Garganta (Alves) y Gastón Nicocia (Mapis).

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Ivana Mapis, la acusada de ser la autora intelectual

Al mismo tiempo que las defensas pidieron a los jueces que sean absueltos de la causa que llegó a juicio caratulada como un homicidio doblemente agravado por alevosía y por precio, plantearon diferentes cuestionamientos sobre la prueba incorporada al expediente.

En el caso de Mapis, Nicocia sumó en su alegato una solicitud extra. En este sentido, indicó que, si el tribunal resuelve condenarla, de manera subsidiaria, le permitieran mantener el beneficio de la prisión domiciliaria el tiempo que le correspondiera purgar la pena.

No obstante, el defensor sostuvo que los elementos recopilados en su contra no eran contundentes para demostrar su rol como presunta instigadora. A lo largo del juicio, se hizo mención a la existencia de 21 llamadas y 53 mensajes que mantuvo con Alves en fechas cercanas al homicidio.

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Los contactos habrían comenzado a través de un chip prepago que, según la acusación, la imputada registró a nombre de la propia víctima. De hecho, los peritajes indicaron que ese número, atribuido a Dessio, figuraba almacenado en otros teléfonos con los nombres de “Ros”, “Rosana” o “Roxana”.

Antonio Alves, el acusado de haber aceptado matar a Dessio a cambio de dinero

También se incorporó un informe que estableció que ambos dispositivos se conectaron a las mismas antenas, en las mismas zonas y en idénticos horarios. Para los abogados de la familia Dessio, ese dato reforzó la hipótesis acusatoria.

“Mapis agendó ese número antes de que esté habilitado”, remarcó Irisarri al indicar que no habría otra forma de explicar cómo habría podido tener acceso a esa línea antes de que esté activada si no hubiera sido ella la persona que la adquirió.

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Por otra parte, en el análisis de uno de los teléfonos que fueron secuestrados del domicilio de Mapis, se detectaron más de 500 búsquedas relacionadas con venenos, sustancias tóxicas y el caso de Yiya Murano. Sin embargo, la perito que declaró durante el debate no atribuyó un propósito determinado a esas consultas.

Respecto a la situación de Alves, Garganta cuestionó el origen de los registros fílmicos que captaron al acusado en las inmediaciones de la propiedad de la víctima durante la ventana horaria en la que ocurrió el crimen. Si bien no negó que se tratara de él, criticó que estos videos no hubieran sido guardados según lo indicaría el procedimiento legal.

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Una de las imágenes obtenidas del sospechoso el día del crimen

Con los alegatos concluidos, el tribunal deberá resolver si considera acreditada la responsabilidad de los imputados y definir la pena. Sin embargo, los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo pidieron una extensión del plazo de deliberación. Por este motivo, el veredicto se conocerá el próximo 11 de diciembre.

Pese a que la hermana de la víctima aceptó la propuesta del tribunal y comprendió los pormenores detrás del pedido, manifestó: “Para nosotros es terrible tener que seguir esperando después de casi seis años”.

En línea con esto, apuntó: “No hay otra posibilidad para nosotros que no sea una condena perpetua y efectiva en el lugar de detención, no en un domicilio”. Previo a esto, la familia Dessio ya había expresado su descontento ante el beneficio otorgado, tras plantear que podría haber un riesgo de fuga, si se considera que Mapispodría enfrentar una perpetua.

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El crimen de Verónica Dessio

Verónica Dessio fue asesinada el 23 de diciembre de 2020, un día después de celebrar su cumpleaños con familiares y amigos. Su cuerpo fue hallado en su casa de la calle 5, en La Plata. Según relató su hermana a este medio, en principio, la familia había creído que el ataque había ocurrido en el marco de un robo, ya que había sufrido dos asaltos previos.

No obstante, el mismo día del crimen, la fiscal que estuvo a cargo de la investigación les confirmó que no había indicios de que se hubiera tratado de un asalto. “La fiscal nos aparta y dice que se trataba de un crimen pasional”, recordó Natalia al apuntar que Verónica ni siquiera había tenido la oportunidad de defenderse.

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La víctima fue sorprendida y asesinada en su domicilio

La abogada se casó en 2010 con Carolina Pérez. La pareja integró una de las primeras del país en acceder al matrimonio igualitario. Aunque habían tomado la decisión de separarse, aún mantenían una relación cordial por el hijo que tenían en común.

La ruptura había sido definitiva para Dessio, según indicó su familiar, al punto de que tanto ella como Pérez habían entablado nuevos vínculos. De acuerdo con la hipótesis de la acusación, Mapis mantenía celos por la conexión que Pérez, por entonces su pareja, mantenía con la víctima. Por esto, se cree que habría decidido contratar un sicario para deshacerse de ella.

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Para llevar adelante el plan, habría contactado a Antonio Alves. Incluso, durante el juicio, se incorporaron los testimonios de dos personas que mencionaron que Mapis estuvo buscando a alguien para llevar a cabo “el trabajo”.

Fue así que, casi seis años después del crimen, ambos llegaron a juicio imputados por homicidio doblemente agravado por alevosía y por precio. “Hay que seguir confiando y esperando”, sostuvo Natalia sobre el tiempo que aún resta para que se conozca el veredicto. Asimismo, anticipó que la familia está dispuesta a apelar para conseguir la máxima pena y que la prisión domiciliaria sea revocada.